Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:24

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

В Москве открылась выставка, которую проводит "Мемориал", внесённый властями в список иноагентов

Фото: memo.ru

Недавний налет на «Международный мемориал» в Москве и срыв киносеанса может привлечь к этому пространству больше посетителей, чем способен оттолкнуть тот факт, что «Международный мемориал» власти занесли в список «иностранных агентов». Причём этот ярлык общество, занимающееся сохранением памяти о ГУЛАГе, получило одним из первых в России, что, несомненно, добавляет ему авторитета по меньшей мере среди целевой аудитории.

Именно на выставку «Материал. Женская память о ГУЛАГе» приходила корреспондент канала «Россия 24», которая потом появилась в помещении вместе с налётчиками. Налёты неизвестных в масках тоже придают этому месту определенную сакральность: получается своего рода интерактивный музей, хранящий не только пыльные экспонаты, но и нерв нашего времени.

Выставка новая и будет проходить довольно долго (если, конечно, закручивание гаек в стране не приведет к форс-мажору и в отношении «Материала»). На ней можно окунуться в атмосферу лагерных будней женщин, которые отбывали свои сроки. Женщины писали письма и шили, штопали самые разные вещички. Тут и безрукавка с вшитыми в подкладку молитвами, и платье с лагерным номером, и рецепты на обрывках старых простыней, и даже нитка для разрезания хлеба. А еще вышитые салфетки, тюбетейки и даже сумочки. Оказавшись в дальних суровых лагерях, женщины хотели оставаться женщинами.

До 15 марта 2023 года. Москва, Каретный ряд, 5/10.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Шоу-бизнес 2 минуты назад

Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы

Шоу-бизнес 1 час назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против недобровольного лечения Андрея Губина.

Культура и ТВ 2 часа назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоу-бизнес 3 часа назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 3 часа назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 4 часа назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 4 часа назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Шоу-бизнес 6 часов назад

112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

Шоу-бизнес 23 часа назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 23 часа назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 23 часа назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Шоу-бизнес 1 день назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Шоу-бизнес 1 день назад

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Культура и ТВ 1 день назад

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Шоу-бизнес 1 день назад

Алеся Кафельникова рассказала, как отец запрещал ей общаться с матерью до 7 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика