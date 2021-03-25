Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Недавний налет на «Международный мемориал» в Москве и срыв киносеанса может привлечь к этому пространству больше посетителей, чем способен оттолкнуть тот факт, что «Международный мемориал» власти занесли в список «иностранных агентов». Причём этот ярлык общество, занимающееся сохранением памяти о ГУЛАГе, получило одним из первых в России, что, несомненно, добавляет ему авторитета по меньшей мере среди целевой аудитории.

Именно на выставку «Материал. Женская память о ГУЛАГе» приходила корреспондент канала «Россия 24», которая потом появилась в помещении вместе с налётчиками. Налёты неизвестных в масках тоже придают этому месту определенную сакральность: получается своего рода интерактивный музей, хранящий не только пыльные экспонаты, но и нерв нашего времени.

Выставка новая и будет проходить довольно долго (если, конечно, закручивание гаек в стране не приведет к форс-мажору и в отношении «Материала»). На ней можно окунуться в атмосферу лагерных будней женщин, которые отбывали свои сроки. Женщины писали письма и шили, штопали самые разные вещички. Тут и безрукавка с вшитыми в подкладку молитвами, и платье с лагерным номером, и рецепты на обрывках старых простыней, и даже нитка для разрезания хлеба. А еще вышитые салфетки, тюбетейки и даже сумочки. Оказавшись в дальних суровых лагерях, женщины хотели оставаться женщинами.

До 15 марта 2023 года. Москва, Каретный ряд, 5/10.