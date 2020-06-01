Вдова Караченцова Людмила Поргина: «Я поклялась Коле плакать только от счастья»

– Ваш муж любил отмечать свои дни рождения?

– А как же! Собирались все его сокурсники, актёры, которые делили с ним одну гримёрку. Мы праздновали в доме актёра, где обязательно стоял рояль, была гитара. Мы читали стихи, пели, танцевали. Это было собрание людей, которые вместе начинали свою театральную деятельность и продолжали работать в театрах. У нас всегда в этот день было радостно!

27 октября к нам приедут и крёстные нашей Оленьки, и будет вся наша семья – старшие внуки Петя и Яна, естественно я буду и наши друзья. После спектакля мы спустимся в ресторан, где уже заказали стол, чтобы не только поприветствовать Ольгу с её первым выходом на сцену «Ленкома», но и вспомнить её дедушку, помянуть и сказать, что мы его безумно любим. Он для нас всегда живой, всегда с нами. 27 октября ещё и сорок лет премьере спектакля «Юнона и Авось», который Коленька очень любил и всего себя вкладывал в эту роль.

Вчера я ездила на кладбище к Коле, рядом с памятником огромные букеты цветов, люди его помнят, любят и приходят к нему и благодарят. Даже охрана кладбища сказала, что мы каждое утро выходим с собакой и говорим псу: «А теперь, к Николаю Петровичу! Лабрадор наш идёт и проверят всё ли в порядке на могилке, стоят ли цветы у Коли».

Когда я была за границей, работники Троекуровского кладбища мне всё время присылали фотографии, в каком состоянии могила. Поклонники приходят и ставят цветы, а я просто горжусь тем, что его любят, что Коля им очень близок.

Я не могла уехать на нашу дачу в Болгарию, уехала в Сочи. Иду в сочинскую Владимирскую церковь, чтобы помолиться за Колечку, а меня постоянно останавливают наши зрители, поклонники. Я долго не могла туда дойти. «Ой, Людмила Андреевна, это вы? Мы любим вашего мужа, любим вас», – говорили мне искренне. Постоянно ощущается человеческая теплота и любовь.

Я понимаю, что он делал хорошее и доброе, будоражил человеческие души. Коля был человеком необыкновенной чистоты, теплоты и доброты, за сорок семь лет нашей совестной жизни, он мне ни разу не сказал грубого слова. «Красивая, любимая, солнышко» – только такие слова я слышала от Коли. Когда у него случались неприятности, он всегда скрывал их от меня. Я с ним чувствовала себя влюблённой девчонкой.

– Вы выглядите замечательно, Людмила Андреевна. Очень смело и ярко окрасили волосы розовыми прядями.

– Это ко дню рождения Коленьки, чтобы он радовался. Он сказал: «Я ухожу, но буду тебя видеть каждую секунду, каждую минуту. Ты меня не сможешь видеть, а я буду на тебя смотреть. Поэтому, должны быть яркая помада, смелые причёски, красивые наряды, яркий маникюр и педикюр, что всегда и всё было красиво как всегда», – говорил мне Коля. И я ему поклялась, что никогда не буду плакать, а если буду – только от счастья, от любви к нему. Поэтому, у нас в день рождения Коли как всегда будет весело.

– Николай Петрович любил смеяться, чувством юмора ему было присуще?

– Ещё как! «Ты же драматический актёр, трагедийный актёр, – спрашивала я у него, – где ты находишь в себе силы перевоплощаться в совершенно разных героев так непохожих на тебя, порой нелепых?» – «Во мне столько всего хорошего», – с улыбкой отвечал Коля. У него было потрясающее чувство юмора. Поэтому, в день его рождения мы радуем его своими счастливыми лицами, любим нашего Колю и друг друга, ибо любовь – это Бог.