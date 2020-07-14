МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Цикл «Круг чтения» стал уже традиционным в Московском художественном театре. Мхатовцы собираются, чтобы порадовать своего зрителя (как правило, преданных поклонников театра) чтением классики. День рождения театра решили отметить Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, 130-летие которого отмечается в этом году. Вспомнили в театре и о том, что описываемым Булгаковым в «Театральном романе» событиям исполняется 95 лет. Именно в мхатовских стенах писатель испытал всю ту гамму чувств, которую оставил нам на своих страницах. Трогательно, что драма писателя, чьи пьесы сначала отказываются ставить, а потом ставят, давая героям совсем другую порой жизнь, нашла отклик именно у тех, кто имеет отношение к постановкам, а не к литературным произведениям. Главы из романа прочтут Ирина Мирошниченко, Евгения Добровольская, Алёна Хованская, Валерий Трошин, Дарья Юрская и еще по меньшей мере с десяток артистов, составляющих нынешнюю труппу МХТ.

26 октября. Москва, МХТ, Малая сцена.