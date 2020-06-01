«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Режиссер из Финляндии Юхо Куосманен привлек целую бригаду российских актёров для фильма, действие которого развивается в купе поезда Москва – Мурманск. Финскому киноцеху досталась по большому счету только главная женская роль: ее исполнила Сейди Хаарла. Роль пьяного быдла выпало сыграть нашему Юре Борисову.

Кинокритики окрестили фильм русским «Титаником», тем более что такой вывод подсказал им сам режиссер. Фильм засветился в Каннах, а потому стал заметен и мировой кинотусовке.

Несмотря на финское производство, он получился очень русским, отчасти в этом помогла Любовь Мульменко, которая, судя по всему, отвечала в сценарии за диалоги в пьяном купе, за краковскую колбасу и прочие сугубо российские железнодорожные приметы. Фильм про то, какие мы разные, но какими одинаково одинокими порой бываем.

В кинопрокате с 28 октября.