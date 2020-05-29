«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Вся страна молится за здоровье 67-летнего Александра Серова. В начале октября певец был госпитализирован с коронавирусом, у него было поражено 75 процентов легких. Несколько недель артист провел в реанимации. Оставалось верить только в чудо. И, похоже, оно потихоньку начинает происходить...

Недавно Серова перевели в обычную палату. Его дочь Мишель утверждает, что отец чувствует себя уже намного лучше.

-Благодарю всех, кто переживал за папу, за ваши добрые пожелания и слова поддержки, - поблагодарила Серова неравнодушных.

Стоит отметить, что с самим Александром "Собеседник" несколько раз беседовал по поводу пандемии коронавируса до его госпитализации. Артист очень серьезно относился к мерам предосторожности – соблюдал режим самоизоляции и регулярно делал тесты ПЦР. В первую волну артист даже пригласил к себе домой выездную бригаду врачей, когда узнал о том, что коронавирусом заболел Лев Лещенко, с которым он виделся накануне.

- Чувствую себя нормально, сижу на карантине, как и все. Проверяю на коронавирус себя и восемь человек своей прислуги, которая живет в моем доме, - говорил нам тогда артист.

В отличии от многих своих коллег, Серов не переживал за то, что из-за пандемии не состоялись многие его концерты.

- Что поделать, перенесли и перенесли, - отмахивался Александр. – Сейчас такое время, каждый сам за себя. Самое главное советую всем беречь себя, передайте вашим читателям, чтобы они лишний раз никуда не ходили и сами почаще оставайтесь дома!