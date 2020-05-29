Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Сегодня день рождения у одной из самых ярких актрис нашего кино Тамары Сёминой. Она подарила нам свою блистательную игру в таких уже классических на сегодняшний день кинолентах как «Воскресение», «Матерь человеческая», «Вечный зов», «Одиноким предоставляется общежитие». А в скольких сериалах она сыграла! Среди её работ «Ландыш серебристый 2», «Участок», «NEXT» и многие другие.

И сегодня Сёмина востребована как никакая другая актриса, молодые коллеги на съёмочной площадке её обожают и называют не иначе как просто Тамара, а друзья зовут ласково Сёмой. Такую талантливую и неоднозначную Тамару Сёмину через наше издание поздравляют близкие родственники. «Собеседник» присоединяется к поздравлениям и желает актрисе крепкого здоровья и благосостояния.

– Всё, что я хочу в свой день рождения, – сказала Тамара Петровна, – это только крепкого здоровья. Меня замучила гипертония, эти скачки давления туда-сюда просто можно обалдеть. Но я справляюсь. Сегодня с утра встала, смотрю – первый морозец, солнышко. Ах, думаю, в какой хороший день я родилась. Спасибо моим родителям.

– Тамара Петровна, какой день вашего рожденья запомнился вам больше всего?

– Самые свои лучшие праздники, я встречала даже не в детстве, а со своим мужем Володей Прокофьевым. Володенька всегда знал, что мне подарить и как меня обрадовать, без него праздники – уже не праздники. Так что я сегодня в одиночестве встречаю свой не буду говорить какой день рожденья, это мы замнём для ясности. Но с самого утра принимаю звонки. Одними из первых позвонила наша Гильдия актёров кино, которую возглавляет Валерия Гущина. Спасибо всем, мои дорогие.