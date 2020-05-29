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Сегодня, в 17:04

Тамара Сёмина: День рожденья встречаю в одиночестве, но с утра принимаю звонки

Известная актриса рассказала, почему отказывается отмечать свою очередную годовщину

Фото: Global Look Press

Сегодня день рождения у одной из самых ярких актрис нашего кино Тамары Сёминой. Она подарила нам свою блистательную игру в таких уже классических на сегодняшний день кинолентах как «Воскресение», «Матерь человеческая», «Вечный зов», «Одиноким предоставляется общежитие». А в скольких сериалах она сыграла! Среди её работ «Ландыш серебристый 2», «Участок», «NEXT» и многие другие.

И сегодня Сёмина востребована как никакая другая актриса, молодые коллеги на съёмочной площадке её обожают и называют не иначе как просто Тамара, а друзья зовут ласково Сёмой. Такую талантливую и неоднозначную Тамару Сёмину через наше издание поздравляют близкие родственники. «Собеседник» присоединяется к поздравлениям и желает актрисе крепкого здоровья и благосостояния.

– Всё, что я хочу в свой день рождения, – сказала Тамара Петровна, – это только крепкого здоровья. Меня замучила гипертония, эти скачки давления туда-сюда просто можно обалдеть. Но я справляюсь. Сегодня с утра встала, смотрю – первый морозец, солнышко. Ах, думаю, в какой хороший день я родилась. Спасибо моим родителям.

– Тамара Петровна, какой день вашего рожденья запомнился вам больше всего?

– Самые свои лучшие праздники, я встречала даже не в детстве, а со своим мужем Володей Прокофьевым. Володенька всегда знал, что мне подарить и как меня обрадовать, без него праздники – уже не праздники. Так что я сегодня в одиночестве встречаю свой не буду говорить какой день рожденья, это мы замнём для ясности. Но с самого утра принимаю звонки. Одними из первых позвонила наша Гильдия актёров кино, которую возглавляет Валерия Гущина. Спасибо всем, мои дорогие.

Фото: Global Look Press

К поздравлениям присоединяется двоюродная сестра актрисы Тамара Конькова, которая живёт в Брянске:

– Томочка, от всей души поздравляем тебя с днём твоего рожденья. От твоей тёти Павлины Васильевны, которой в этом году исполнилось 90 лет, и от всех нас, твоих родственников прими самые тёплые пожелания. Мы желаем тебе крепкого здоровья, быть всегда в форме. Радуй нас своими ролями, пусть тебя окружают только хорошие люди.

– Тамара Анатольевна, вы долгое время не общались с вашей тёзкой Тамарой Петровной, сейчас отношения наладились?

– Не наладились, поэтому поздравляю через «Собеседник». Сейчас попробую позвонить, но Тамара разговаривать со мной не будет. Мы благодарны «Первому каналу» за то, что редакторы смогли организовать нам встречу с нашей Тамарочкой весной этого года, мы хоть увиделись. К сожалению, из-за травмы на программе не смогла присутствовать моя мама, тётя Тамары Павлина Васильевна, но она смотрела нас по телевизору и радовалась, что встретились.

После программы «Пусть говорят» было небольшое потепление в наших отношениях, но сейчас она снова не хочет с нами разговаривать. Вот такой она у нас Скорпиончик. Ну, что же, это выбор Тамары, ей комфортно быть одной.

Скажу, что ни до программы, ни после мы так и не поняли, какая кошка меж нами пробежала, что Томочка отказывается от нас, но мы её принимаем такой, какая она есть, и по-прежнему любим. Приезжай к нам, Тамара. Мы всегда тебе рады.

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