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И либералы кровавые в глазах

Пока Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» поддерживал Васю Обломова, концерт которого власти незаконно сорвали в Питере, его брат Вадим материл вольнодумцев в родном Екатеринбурге

Фото: Global Look Press

Во время концерта фестиваля Ural Music Night, проходившем в Ельцин-центре, Вадима внезапно понесло: «Есть тут какая-то **** борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Я просто болею за то, чтобы у нас этой **** не было. Кстати, привет Ельцин-центру… Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной…» И почему-то в подобной же развязной манере заговорил об ассоциациях с ЛГБТ. Глупо.

Братья Самойловы уже довольно давно разошлись во взглядах. В спиче Вадима, который засветился в сотрудничестве с идеологом Кремля Владиславом Сурковым (в 2003-м они записали альбом «Полуострова»), ничего сенсационного нет. Даже удивляет такая мощная реакция на его выступление со сцены: Самойлова крепко отчитали все – от «либерала» Михаила Козырева до «государственника» Дмитрия Губерниева. И в этом виновата отвратительная форма, выбранная музыкантом для высказывания. Самойлов изъяснялся матом, что выглядело не только неуместно, но и хамовато.

Ельцин-центр ответил не по-либеральному жёстко. Зато по делу и без мата: «Пришёл в гости, нагадил на самом видном месте…», «Надеемся никогда более не видеть господина Самойлова в стенах Ельцин-центра». Понять представителей площадки можно: наезды на их детище со стороны деятелей культуры становятся уже нехорошей традицией. Стоит вспомнить обвинения Никиты Михалкова: «Осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей», «Каждый день сотни детей ходят туда, они получают этот яд». Какой яд? О чём они?

Плеваться и обзываться на таких деятелей как Михалков и Вадим Самойлов, как это делают многие, – последнее, что хотелось бы. Важно понять, что они – люди других ценностных ориентиров, искренне верящие в «ядовитость» свободы. Нет, они не выслуживаются перед Кремлём, они продолжают вечный российский спор о декабристах, о революциях и при взгляде на Ельцин-центр испытывают приступ неотвратимой аллергии. Купировать его нельзя, этот спор славянофилов и западников будет продолжаться в России ещё не один век. И хорошо, если только с матами, а не с пулемётами.

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