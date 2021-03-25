Фестиваль гнева

Локдаун в Московском регионе снова может привести к параличу концертной индустрии, которая и не выходила и штопора с начала пандемии, перебиваясь небольшими концертами. Градус напряжения между артистами и «ковид-диссидентами» нарастает: на этот раз своего рода хэдлайнером фестиваля глобального гнева выступил Андрей Макаревич.

Власти Москвы и области оставили открытыми театры и музеи (с соблюдением всех норм и ограничений), но отменяют концерты по меньшей мере с 28 октября до 7 ноября. Когда решение о новом локдауне уже готовилось, Андрей Макаревич в своём фейсбуке отреагировал максимально жёстко: «Из-за упёртых баранов, не желающих вакцинироваться, тысячам музыкантов переносят и отменяют концерты по три раза. Из-за них страдают и музыканты, и зрители, и организаторы. Из-за них мы вынуждены работать в полупустых залах. Из-за них закрылась, разорившись, половина ресторанов. Из-за них мы постоянно пребываем в опасности заражения (от них же). Из-за них мы вот-вот получим новый локдаун. Продолжать?»

Лидер «Машины времени», как это часто бывает, уколол общество в весьма болезненное место и получил гигантскую волну хейта в свой адрес: от «Ах вы только о своих концертах и бабках думаете?» до «Идите вы на… ревакцинацию». Однако коллеги по цеху, несмотря на резкую форму, Макаревича поддержали. Леонид Агутин отчитался в комментариях: «Получил первую дозу вакцины. Жду вторую. Чего и всем желаю. Вернее, рекомендую!», а Игорь Бутман вступился за коллегу прямо: «Лучше не скажешь, дорогой Андрей Вадимович!!!»

27 октября Бутману исполняется 60 лет, и в честь этого ожидается большой концерт в столичном Кремлёвском дворце. «Собеседник» позвонил Игорю Михайловичу поздравить… с тем, что он успевает отпраздновать дату на сцене и со зрителями буквально за пару часов до локдауна, и узнать о состоянии в концертной отрасли. Созвонились мы в пятницу, тогда же и выяснилось, что музыканты и эксперты индустрии по-прежнему не могли понять: попадают ли всё-таки концерты под запрет или нет.

- Концертные залы будут работать, - сказал Игорь Бутман (позже представители индустрии «Собеседнику» это опровергли). - Но как бы там ни было, единственный способ выработать иммунитет - это всем вакцинироваться. Другого способа не придумали. А люди заболевают, умирают, закрываются залы, отменяют концерты. Поэтому я согласен с Андреем Вадимовичем. Даже в моём коллективе есть люди, которых надо уговаривать. Кто-то говорит, что у него почки больные, а оказывается, что если он подхватит ковид, то умрёт быстрее, чем те, у кого нет проблем с почками. То есть невежественные люди. Многие боятся. Но при этом сосиски едят, лекарства принимают любые, не читая, что в них находится. А прививку, эффективность которой доказана, - нет. Конечно, некоторые люди заболевают и после прививок. Моя мама заболела после американской прививки, но у неё была лёгкая форма, она уже выздоровела.

- Можете оценить потери концертной индустрии от пандемии? Может быть, вашего коллектива?

- К нам боятся люди ехать на гастроли из-за того, что мы никак не вакцинируемся. Притом что у нас всё есть: первая вакцина есть, можно жить спокойно. Потери? А что, я какой-то особенный? Я такой же, как все. Если отменяют концерты, значит, придётся сидеть и… И ничего не делать.

P.S.

«Хапугам-артистам мало денег?..»

Получив мощнейший резонанс, Андрей Макаревич вынужден был объясниться ещё раз: «60 лет назад советское государство прививало всех (ВСЕХ!) школьников от оспы, туберкулёза и полиомиелита… В результате эти болезни были побеждены. Быстро». Попутно музыкант сказал, что некоторых граждан забанил у себя в фейсбуке: «Не за убеждения - за хамство (плюс безграмотность - это всегда рядом). Полагающим, что хапугам-артистам мало денег, сообщаю: 50% небольшого зала - это только расходы на его аренду, звук, свет (для тех, кому он необходим) и рекламу. Ни организаторам, ни артистам не остаётся НИЧЕГО. Вот и отменяют (организаторы, не артисты). Иногда можно вывернуться с помощью спонсора. У нас его нет».

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