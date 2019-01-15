«Он был кошмарно недооценен»: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты»

Студия «Ленфильм» подтвердила информацию о кончине режиссера и сценариста Александра Рогожкина, передает «Фонтанка». Более всего он известен по своим фильмам «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период».

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен, — пишет в своем Facebook кинокритик Ольга Шервуд, первая сообщившая о смерти художника. — Заслуги Рогожкина перед родным кинематографом огромны. Он работает абсолютно во всех жанрах — от комедии до фантастики, от социальной драмы до притчи, от детектива до "хроники"».

Кроме того, режиссер в свое время работал над сериалом «Улица разбитых фонарей» — как пишет г-жа Шервуд, именно Рогожкин «заложил [его] стилистику».

Режиссеру было 72 года.