Случайное убийство на съемках фильмах с Алеком Болдуином – не первое в истории кино

Несчастный случай, который привел к смерти оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», не первый подобный случай в истории американского кинематографа.

Самым громким случаем, потрясшим многих людей во всем мире, стала смерть Брендона Ли, сына известного актера и мастера боевых искусств Брюса Ли, на съемках фильма «Ворон». История тогда казалось очень таинственной, но сильно напоминающей этот случай. Съемки фильма проходили в 1993 году, когда Брендону было 28 лет. При съёмке одной из сцен, где в главного героя стреляют из пистолета, Брэндон был ранен в живот. Стрелял из револьвера 44 калибра, актёр Майкл Масси, который играл одного из злодеев. Застрявшая в стволе заглушка не была замечена членами съёмочной группы и вылетела при выстреле холостым патроном. В результате она пробила живот Брэндона Ли и застряла в позвоночнике, вызвав обширное кровоизлияние. Спустя 12 часов он скончался в больнице в Уилмингтоне, Северная Каролина.

Врачи констатировали смерть Брэндона Ли 31 марта 1993 года, в 13 часов 3 минуты, от непрекращающегося кровоизлияния. Хирург Макмарри тщетно пытался остановить кровотечение – после долгой пятичасовой операции ситуация не улучшилась. Позже хирург сказал: «Была слишком сильная потеря крови. Кровь не свёртывалась. Она сочилась отовсюду». По мнению медиков, если бы актёра и смогли спасти, то, вероятнее всего, он бы на всю жизнь остался парализованным.

Брэндон Ли умер за семнадцать дней до собственной свадьбы. Он и Элиза Хаттон уже были обручены и должны были пожениться сразу же после окончания съёмок

3 апреля 1993 года прошли закрытые похороны. Брэндона похоронили рядом с отцом Брюсом Ли в Сиэтле на кладбище «Лэйк-Вью».

После гибели Брэндона продюсеры Роузен и Прессман приняли решение всё-таки завершить фильм и отсняли оставшиеся сцены, используя компьютерные технологии и наложении лица Брэндона на фигуру дублёра.