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Скандал в «Ельцин Центре»: солист «Агаты Кристи» Вадим Самойлов покрыл матом ЛГБТ и либералов

Команда центра заявила, что считает невозможным оставить выходку Самойлова без ответа

Фото: Global Look Press

Прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки» и больше никогда не видеть экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова - о таком решении заявили в «Ельцин Центре» после того, как музыкант прямо со сцены обвинил центр в антигосударственной деятельности и признался в ненависти к либералам и ЛГБТ сообществу. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Как рассказали в пресс-службе, выступление проходило 22 октября в Ельцин Центре, и в финале вечера к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. 

«Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними – и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – отмечается в сообщении Команды Ельцин Центра. 

Там также заявили, что считают невозможным оставить выходку Самойлова без ответа. 

«Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – заключили представители центра. 

Ранее в интернете появилось видео выступления Вадима Самойлова, в ходе которого он высказал негативное мнение относительно деятельности центра. 

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