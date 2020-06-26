Ксения Бородина: «Ради «Ледникового периода» я отказалась от всего!» Эксклюзивные кадры с разминки звезды
Телеведущая рассказала нам, почему у нее не получаются идеально прокаты и о своих ритуалах перед выходом на лед
Ксения Бородина редко появляется в проектах в качестве участницы, однако в этом году она сделала исключение ради «Ледникового периода». К сожалению, показывать идеальные результаты на льду у девушки не совсем получается, члены жюри постоянно критикуют и ставят неутешительные баллы. Каково было наше удивление, когда мы увидели Ксению на льду во время разминки перед выступлением. Бородина уверенно накатывала круги, ожидая своего партнера, затем также уверенно репетировала с ним сложные элементы. Бородина на разминке сильно отличалась от той, что неуверенно катает программу перед членами жюри.
- Так и есть, согласна, - отвечает Ксения на наше наблюдение. - Все-таки, когда что- то связано с судейством, будто оказываешься в школе, появляется перед этим всем страх.
- Придирается жюри?
- Многое говорят по делу, конечно. Но скажу так: что нас не убивает, делает сильнее. Спасибо моим поклонникам, которые поддерживают и пишут много теплых слов.
- Что- то берете с собой на удачу во время выступления?
- Нет, ничего с собой не беру, но единственное, слежу, чтобы перед выходом на лед у меня были грамотно завязаны шнурки. После комментария Татьяны Анатольевны Тарасовой по поводу шнурков Агате Муцениеце, все мысли только об этом.
- От каких- то проектов отказались ради «Ледникового»?
- Я отказалась от всего, чтобы быть здесь! Я практически не появляюсь на работе, много дел по рекламе отложила, также отменила несколько фотосессий, - лед сейчас на первом месте. Да, меня звали и раньше на проект, поэтому я три года и не соглашалась, из- за своей занятости, но вот сейчас согласилась, поэтому сконцентрировалась только на этом проекте. Коли уж решилась, нужно делать одно дело четко до конца.