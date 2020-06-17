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Марина Неёлова и Леонид Ярмольник сыграли в еврейскую семью

В театре «Современник» состоялся предпремьерный показ спектакля «203-205»

Фото: с сайта театра "Современник"

На сцене: коридор фешенебельного отеля в Лос-Анджелесе. В номере 203 живёт кинозвезда, номинированная на премию «Оскар», вместе с мужем-бисексуалом, приглашенная на торжественную церемонию награждения. В номере 205 – еврей, приехавший на бар-мицву к своему племяннику раньше жены и наслаждающийся внезапной свободой. Между ними, в номере 204, колоритные и ничего не понимающие русские туристы, которые становятся невольными свидетелями всех событий, разворачивающихся в коридоре отеля.

Дуэт Ярмольника и Неёловой в миг виртуозно превращается из четы селебрити в простую еврейскую пару и обратно, заставляя зрителей хохотать до слез на протяжении почти двух часов спектакля. Особенно блистает Неёлова. Ещё недавно казалось, что она немного устала от театра: то ли не хотелось играть вообще, то ли в тех пьесах, которые предлагали. Здесь же она от души наслаждается процессом, и зал это чувствует и заражается её энергией. Это та Неелова, обезоруживающая своей искренностью, в которую публика навсегда влюбилась в её первом спектакле на сцене «Современника» – «Спешите делать добро». В «203-205» она играет сразу две роли – утомленную и избалованную актрису, и милую скромную еврейскую мать семейства, заставшую своего непутевого муженька в обществе мулатки-проститутки.

Режиссер Александр Жигалкин, прославившийся работами в телепроектах «6 кадров», «Слава Богу, ты пришел», «Папины дочки», «Воронины», поставил классный спектакль. Спектакль о всепобеждающей любви, терпимости и немного об одиночестве. 

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