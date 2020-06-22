Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Ширвиндт с Байденом и санкции

— Александр Анатольевич, разговоры о вашем президентстве в Театре Сатиры пошли ещё до того, как стало известно о том, что худруком вместо вас станет Сергей Газаров. Но кажется, вы как-то с сарказмом и скепсисом отнеслись к этому президентству. Шутили про урны с иноагентами, что немного криминально по нынешним временам. В общем, вы точно будете президентом?

— Ну, понимаешь, какая история… Это театральное президентство — это, конечно, какая-то придумка от безвыходности. И когда Кибовский (глава депкульта Москвы — Ред.) представлял труппе Серёжу Газарова, я об этом так и говорил. И вот тебе говорю.

Во-первых, что значит «президент театра»? С тем же успехом я могу быть и президентом Сада «Аквариум», например, который рядом с нашим театром, или президентом подземного перехода — а это уже вообще очень хороший президент.

Ну ладно, дело не в этом. Но так как они ничего толком придумать с этими президентами не могут, а прецеденты уже имеются — и Таня Доронина во МХАТе, и Володя Андреев был в театре Ермоловой, да и разных других президентов уже навалом, — я думаю, что дело-то не в формулировке. А в том, что так как я всё-таки уже 52 года в Театре Сатиры, 66 лет в этом мельпоменовом производстве и 21 год вот театральный начальник, то просто хлопать дверью не могу. Не потому что я стесняюсь или кокетничаю, а потому что это просто неудобно. Ну? Понимаешь?

Во-первых, очень много в театре на мне хвостов взаимоотношений творческих, да и столько лет жизни ему отдано, что просто сказать: «Давай до свидания», — это как-то эстетически нерентабельно. Вот. А что касается конкретики, то когда я в прошлом году, в конце сезона сказал «ну хватит, отпускайте», я же действительно не кокетничал, потому что, знаешь, 87 лет — это же возраст. Да-да.

— На самом деле если эти «87 лет» сказать медленно, — Александр Анатольевич тянет слова шаляпинским басом, — то возникает совсем другая ситуация. Если выбрать президента восьмидесяти семи лет — это наш ответ на американские санкции, то это, конечно, одно дело. Так-то Байден на 10 лет меня младше, а все говорят, что это невозможно, он забывает, как ходить по трапу. Но я тоже забываю, как ходить по трапу, — хохочет Ширвиндт. — Так что, в общем, это цирк какой-то.

И потом, если уж говорить о президентстве, то президент — это выборная должность. Понимаешь? Выборная. И Кибовский тоже на сборе труппы говорит: «А тогда давайте голосовать». И они, значит, раз — и проголосовали. Единогласно. Против никто, а воздержался один. Я. Думаю, конечно, что это такое ностальгическое советское голосование — стопроцентное «одобрям-с».