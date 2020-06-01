Михаил Цивин: «Голосом моей жены Натальи Дрожжиной говорили иностранные звёзды»

Ровно тридцать лет назад на экраны вышел сериал «Богатые тоже плачут». Эта «мыльная опера» произвела грандиозный фурор в нашей стране, улицы оставались пустыми на те тридцать минут, когда Марианна с Луисом Альберто появлялись на экране. В магазинах, салонах красоты в поездах везде только и обсуждали трогательную историю мексиканской семьи.

После показа сериала исполнительница главной роли Вероника Кастро прилетела в Россию, где ей устроили горячий приём. Сама прима Большого театра Галина Уланова была в восторге от западной дивы, с которой с удовольствием пообщалась.

Одним из организаторов прилёта Вероники в нашу страну был муж актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цивин. Об этом событии и об истоках индустрии озвучивания иностранных кинолент на нашем телевидении Михаил Семёнович рассказывает впервые в эксклюзивном интервью «Собеседнику».

– Михаил, ваша супруга, актриса Наталья Дрожжина долгие годы занималась озвучиванием иностранных кинолент на нашем телевидении. Устроиться работать в эту редакцию было не так просто, там были жёсткие критерии отбора. Как ей это удалось?

– Начну с предыстории. Моя мама Анна Николаевна родилась в 1923 году, жила в Ленинграде, где и познакомилась со своим одноклассником Алексеем Николаевичем Пискарёвым. С ним они близко дружили очень много лет, прошли вместе блокаду. После войны, когда мама вышла замуж и переехала в Москву, Алексей Николаевич тоже переехал сюда.

Алексей Пискарёв был успешным конькобежцем, он получил звание Заслуженного мастера спорта. В дальнейшем он стал известным спортивным комментатором, работал в Центральной редакции телевидения Советского союза, выезжал за рубеж, ездил на Олимпийские игры.

На телевидении Алексей Пискарёв познакомился с очаровательнейшей, милейшей женщиной, которую звали Клеопатра Евгеньевна Белявская, она работала редактором по озвучиванию иностранных фильмов. Дело в том, что ранее иностранных актёров не озвучивали, был дубляж. На Мосфильме и Ленфильме для этого были созданы специальные студии, это была целая индустрия.

Многие актёры занимались этим дубляжом, даже индийские фильмы озвучивали наши большие знаменитости. А про таких актёров как Жан Габен, Ален Делон и так далее, я даже не говорю, это было дорогое удовольствие. Иногда применяли такую технику как титры, но это было не очень удобно, потому что титры бежали быстро, артисты, должны были успевать за ними, но и не все люди успевали читать текст.

И тогда, на нашем телевидении придумали озвучание, и одним из первых редакторов озвучивания иностранных картин стала Клеопатра Евгеньевна Белявская. Надо сказать, что Клеопатра Евгеньевна категорически ненавидела своё имя, поэтому она себя называла Клёна, не любила, когда её называли по имени-отчеству и была крайне демократична и доступна в общении.