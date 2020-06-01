Михаил Цивин: «Голосом моей жены Натальи Дрожжиной говорили иностранные звёзды»
Известный юрист рассказал, как привёз Веронику Кастро в Россию и чего ему это стоило
Ровно тридцать лет назад на экраны вышел сериал «Богатые тоже плачут». Эта «мыльная опера» произвела грандиозный фурор в нашей стране, улицы оставались пустыми на те тридцать минут, когда Марианна с Луисом Альберто появлялись на экране. В магазинах, салонах красоты в поездах везде только и обсуждали трогательную историю мексиканской семьи.
После показа сериала исполнительница главной роли Вероника Кастро прилетела в Россию, где ей устроили горячий приём. Сама прима Большого театра Галина Уланова была в восторге от западной дивы, с которой с удовольствием пообщалась.
Одним из организаторов прилёта Вероники в нашу страну был муж актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цивин. Об этом событии и об истоках индустрии озвучивания иностранных кинолент на нашем телевидении Михаил Семёнович рассказывает впервые в эксклюзивном интервью «Собеседнику».
– Михаил, ваша супруга, актриса Наталья Дрожжина долгие годы занималась озвучиванием иностранных кинолент на нашем телевидении. Устроиться работать в эту редакцию было не так просто, там были жёсткие критерии отбора. Как ей это удалось?
– Начну с предыстории. Моя мама Анна Николаевна родилась в 1923 году, жила в Ленинграде, где и познакомилась со своим одноклассником Алексеем Николаевичем Пискарёвым. С ним они близко дружили очень много лет, прошли вместе блокаду. После войны, когда мама вышла замуж и переехала в Москву, Алексей Николаевич тоже переехал сюда.
Алексей Пискарёв был успешным конькобежцем, он получил звание Заслуженного мастера спорта. В дальнейшем он стал известным спортивным комментатором, работал в Центральной редакции телевидения Советского союза, выезжал за рубеж, ездил на Олимпийские игры.
На телевидении Алексей Пискарёв познакомился с очаровательнейшей, милейшей женщиной, которую звали Клеопатра Евгеньевна Белявская, она работала редактором по озвучиванию иностранных фильмов. Дело в том, что ранее иностранных актёров не озвучивали, был дубляж. На Мосфильме и Ленфильме для этого были созданы специальные студии, это была целая индустрия.
Многие актёры занимались этим дубляжом, даже индийские фильмы озвучивали наши большие знаменитости. А про таких актёров как Жан Габен, Ален Делон и так далее, я даже не говорю, это было дорогое удовольствие. Иногда применяли такую технику как титры, но это было не очень удобно, потому что титры бежали быстро, артисты, должны были успевать за ними, но и не все люди успевали читать текст.
И тогда, на нашем телевидении придумали озвучание, и одним из первых редакторов озвучивания иностранных картин стала Клеопатра Евгеньевна Белявская. Надо сказать, что Клеопатра Евгеньевна категорически ненавидела своё имя, поэтому она себя называла Клёна, не любила, когда её называли по имени-отчеству и была крайне демократична и доступна в общении.
Именно эта женщина и очаровала красавца спортсмена, который пользовался успехом у дам. Меня он знакомил со своими коллегами Светланой Жильцовой и со Светланой Моргуновой, которые считались первыми красавицами нашего экрана. С Клёной Белявской они прожили долгую хорошую и весёлую жизнь.
Благодаря нашему семейному знакомству с Пискарёвым, я в 1983 году, женившись на Наталье Дрожжиной, познакомил её с Клёной. В один прекрасный день Клёна позвонила Наташе и сказала: «Не хочешь поработать на озвучивании? У меня заболела актриса с тембром голоса примерно как у тебя». Наташа приехала на телевидение, ну и, конечно, попала в компанию звёзд того времени.
Это стало для неё настоящей школой, как будто она вновь оказалась в своей родной Щуке. С Наташей работала Наталья Защипина, Александр Белявский, Наталья Гурзо, Владимир Герасимов, Алексей Инжеватов, Всеволод Ларионов, Людмила Гнилова, Надежда Румянцева, они вместе озвучивали самую первую Наташину работу в «Рабыне Изауре». Румянцева говорила голосом исполнительницы роли главной героини Луселии Сантос. Этот фильм имел мировой успех. Когда Луселия прилетела на Кубу, Фидель Кастро встречал её с почётным караулом.
– Как приняли вашу Наталью в свой коллектив наши знаменитости?
– Началась очень интересная и трудная для Дрожжиной работа, которая приносила и свои плюсы – в парикмахерской мою жену принимали без очереди только за то, что она расскажет о содержании следующих серий, ведь ими жила вся страна.
В группе озвучивания работали настоящие профессионалы. Про Александра Белявского, например, говорили, что он может озвучивать, стоя спиной к монитору, настолько он слышал текст, ощущал партнёра по ту сторону экрана. Наташе Дрожжиной всё было в новинку и не всегда приходилось легко, но так как группа её приняла, она, ощущая поддержку коллег, справлялась.
Так голосом моей жены заговорили иностранные звёзды. Надо сказать, что от Клёны Белявской не всё зависело, в этой же компании была Ирина Всеволодовна Кириллова супруга нашего любимого диктора Игоря Леонидовича Кириллова. Она была звукорежиссёром, и её мнение имело большое значение.
Работы было много. Помимо «Рабыни Изауры» озвучивали сериалы «Все реки текут», «Спрут». Было очень забавно, когда на одном из кинофестивалей Дрожжиной удалось познакомиться с исполнителем главной роли Микеле Плачидо, по которому страдали многие женщины в нашей стране. При всём при том, что он был абсолютно узнаваем, спустя много лет это был уже не тот мачо, которого мы все знали, а худенький пожилой человек с застенчивой улыбкой. Но ему было приятно внимание публики, он был даже немного растерян.
Была также картина «Дама из Амстердама», где Дрожжина озвучивала любовницу мафиози. В этом фильме у Наташи довольно хорошо всё получилось. «Ну, что же, теперь всех девушек лёгкого поведения у нас будет озвучивать только Дрожжина», – тут же сострил Белявский.
Отношения внутри группы были очень добрые, товарищеские. Однажды от длительной записи у Наташи пересохло в горле, и она попросила попить, Белявский тут же из своего термоса налил ей стаканчик кофе. «Ни в коем случае не пей, Наташа! – закричала Белявская. – У него кофе с коньяком, у тебя изменится тембр голоса». К этому относились, очень строго.
Дрожжина и другие актрисы пользовались приоритетом в этой группе, потому что они не курили, у них были собственные голоса, ничем неизменные, что было важно для этой редакции.
Работа была трудная. Работали через день с десяти утра до десяти вечера. Иногда мне приходилось час-два ждать окончания записи, чтобы отвезти жену домой. Были какие-то проблемы, и они переписывали, задерживались. Но игра стоила свеч – сериалы пользовались популярностью.
Мы познакомились с Игорем Леонидовичем Кирилловым, который приезжал за своей супругой, очаровательной и интеллигентной Ириной. Она Наташе Дрожжиной больше всех помогала, отнеслась к ней по-матерински. Она относилась к этому профессионально, дружески, не экономя на времени. Ирина Всеволодовна, учила её озвучиванию с точки зрения профессиональной режиссуры. Текст надо было не просто проговорить, а сыграть по-актёрски. Наташа с теплом вспоминает своего учителя. Когда Ирины Леонидовны не стало мы вместе с Игорем Леонидовичем посетили её могилу…
– Помимо работы артисты общались между собой?
– По окончании работы над фильмом Клёна Белявская собирала всю группу – звукооператоров, технических сотрудников, актёров – за столом, такая была традиция. Все вместе они ехали на улицу Горького, теперь это Тверская в ресторан ВТО. Они сидели, выпивали, праздновали окончание работы, и все эти посиделки заканчивались хоровым пением, которое очень популярно было в этой компании. Клёна была запевалой.
В эти часы в этот престижный ресторан допускали только членов этой группы, даже Игорь Леонидович и я не могли позволить себе посидеть за столом со звёздами, хотя мы уже все перезнакомились, передружились и встречались в Доме кино. Вот примерно так всё это выглядело в тот период.
– Михаил, вы же стояли у истоков нашей Гильдии кино артистов России (ГАКР). Расскажите, пожалуйста, как это было.
– Когда создавалась Гильдия актёров кино, Женя Жариков на собрании в Белом зале Дома кино попросил присутствующих порекомендовать юриста, который поможет составить устав Гильдии. «Нам нужен недорогой юрист», – сказал Женя. Дрожжина подняла руку и сказала: «У меня есть только бесплатный».
Когда Наташа мне всё это рассказала, я пришёл в ужас, потому что никогда ничем подобным не занимался. За помощью я обратился к своей маме, которая в тот момент возглавляла юридическое управление Главмосавтотранса. Мы приехали в Дом кино, собрали все документы и на их основании написали Устав – это был первый Устав о создании Гильдии актёров кино России. Всё было зарегистрировано, как положено. Евгений Жариков стал президентом этой организации, мы создали правление.
В какой-то период там появилась актриса Галина Яцкина, она привела туда своего знакомого из Финляндии Мати Грюнберга, который впоследствии стал её мужем. С ним приехал симпатичный француз болгарского происхождения Дино Динев, с которым мы познакомились. Дино предложил Гильдии актёров кино заключить агентское соглашение с фирмой Pirrinfilm, о том, что эта фирма имеет право продавать наших актёров на Западе. Мы сделали такое соглашение, оно было пописано президентом ГАКР Жариковым и Дино Диневым, которого знали в министерстве и «Совэкспортфильме».
После этого у нас началась активная дружба и сотрудничество с Дино. Он стал привозить многосерийные телевизионные фильмы. Одним из самых знаменитых сериалов в то время был «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро» в главной роли, которая сыграла знаменитую Марианну.
С сериалом «Богатые тоже плачут» связано несколько грустных и в тоже время достаточно весёлых историй. Например, корреспондент телевидения, который находился в Сухуми, когда Абхазия была в состоянии войны, говорил, что во время показа этого фильма прекращаются на полчаса военные действия.
– А как удалось привезти в Россию саму Марианну Вильяреаль, по которой с ума сходили миллионы наших сограждан?
– В то время я уже работал в знаменитом Российско-германском предприятии «Астро» в гостинице «Космос». По договору с фирмой Pirinfilm мы осуществляли техническую и финансовую поддержку Дино Диневу, то есть мы заключали договоры между Дино и другими партнёрами, помогли ему выпустить книгу «Богатые тоже плачут». Где-то уже после показа двух третей фильма было решено пригласить главную героиню в Россию.
К сожалению, этот сериал озвучивали уже не актёры Клёны Белявской, а болгарская компания, которую предложил Дино Динев, а Клёна по нашей просьбе оказывала консультативную помощь. По выходу сериала она сказала, что он был озвучен хорошо.
Нам удалось подписать с Дино Диневым договор, что ОРТ, как тогда назывался «Первый канал» мог включить от двух до пяти минут рекламного времени в каждую серию, которая длилась по тридцать минут. Позже, права на показ рекламы в этих фильмах, благодаря руководителю редакции кинопрограмм на Центральном телевидении Владимиру Шмакову, взяли под себя фирмы «ЛисС» и «Премьер СВ», руководили ими Сергей Лисовский и Владимир Жечков.
И вот совместно с телевидением было принято решение пригласить Веронику Кастро в Москву как почётного гостя, потому что успех этого сериала был совершенно необыкновенный. Мы организовали её приезд, она прилетела в Шереметьево со своей мамой, которая была её костюмером, и братом, который являлся директором её компании. На тот момент Вероника Кастро уже давно не снималась в сериалах, с момента премьеры этого фильма прошло тринадцать лет, она была ведущей молодёжной ночной программы на мексиканском телевидении.
Вместе с ней прилетела её директор, которая оказалась потомственной одесситкой по имени Фанни Шац и прекрасно говорила по-русски. Также прилетел продюсер сериала «Богатые тоже плачут» Валентин Пимштейн, который был родом из Минска, но ни одного слова не знал по-русски. Он приехал со своей супругой, она была из мексиканских аристократов, очень красивая женщина. Эту компанию мы встречали в Шереметьево.
Переводчиком для Вероники Кастро я пригласил внучку маршала Андрея Ивановича Ерёменко, которая много лет жила со своими родителями-дипломатами в Испании. Марта великолепно говорила по-испански.
Я не знаю, откуда люди узнают какие-то сведения, но вместе с нами в Шереметьево Веронику Кастро встречали тысячи поклонников. Конечно, мы нанимали охрану, которая везде сопровождала звезду. Люди хотели ей передать подарки – конфеты, какие-то платки. Женщины пытались получить автографы на уже заранее заготовленных фотографиях Вероники.
По этому поводу возмущалась Фанни Шац, мол, на каком основании фото Вероники Кастро продают в каждом переходе, если все права только у неё. Но я подарил Фанни русскую матрёшку и сказал, что мы этот вопрос как-нибудь уладим в другой раз, потому что мы абсолютно не были готовы к такому приёму, практически все хотели её увидеть.
Для неё было придумано несколько мероприятий рекламного характера, а также обед в простой советской семье, который снимался нашим телевидением и мексиканской компанией, его провели у нас дома. Наташа и Вероника Кастро вместе лепили русские пельмени. Но скажу сразу, что для Вероники с её длинным, красивым маникюром было не так просто научиться всё это делать. Но сюжет был снят, а самое главное, что в один из пельменей был положен сюрприз, это была пуговичка, все были предупреждены, что кому достанется сюрприз, того поцелует Вероника.
Первая порция пельменей с секретом была подана мужчинам. Пельмень с секретом достался звукооператору, его и поцеловала Вероника Кастро. Он моментально стал звонить своей жене и рассказывать, что целовался с Марианной.
В разгар обеда под «Столичную» и пельмени раздался звонок в дверь. На пороге стоял Спартак Мишулин, наш сосед по дому, со своей четырёхлетней дочуркой Кариной, которую он боготворил. Спартак, с которым мы много лет дружили, обиженно сказал: «Наташа, я же тебя в кооператив принимал, что же ты меня не пригласила на обед с Марианной? Кариночка мечтает с ней познакомиться». Знакомство немедленно состоялось. Кариночка полчаса сидела у Марианны на коленях.
Чтобы немного проветриться мы вышли с Вероникой Кастро на балкон и обомлели, когда увидели огромную толпу поклонников, которые стояли и скандировали: «Марианна!» Вероника послала им воздушный поцелуй и помахала рукой. К слову, 19-го октября день рождения Вероники Кастро, с чем мы её с женой и от души поздравляем.
– Михаил, а что произвело на Веронику Кастро в России наибольшее впечатление, кроме того как она попробовала русскую водку м научилась лепить пельмени?
– У нас было замечательное мероприятие в Большом театре, мы посетили балет «Лебединое озеро». Мы получили просто невероятный культурный шок, потому что на сцене были ученики Галины Сергеевны Улановой! Это была знаковая постановка. Мы сидели с правой стороны ложи амфитеатра, который полностью занимали охрана и организаторы.
Когда окончился первый акт и актёры балета вышли на сцену для поклона, они увидели зал, который повернулся к ним спиной – люди смотрели на Веронику. Многие бежали по бархатным стульям, чтобы получить на программке автограф Марианны.
Когда охрана стала выводить нас из этой ложи в фойе Большого театра, охранники мне оставили синяки на руках, а поклонники разорвали костюм. Кто-то повис на мне сзади, и пиджак пошёл по шву. Когда мы вернулись в ложу, к нашему удивлению там оказалась Галина Сергеевна Уланова в сопровождении заместителя директора театра.
«Где она, где она? – повторяла Уланова. – Я смотрю все серии». Когда я сказал Веронике, что это великая балерина Уланова, то понял, что она о ней не знает, но, переводчица всё объяснила. Они сели в золочёные старинные кресла и долго общались. Уланова спрашивала у Вероники, как она поддерживает свою форму, занимается ли гимнастикой, делает ли она спортивные упражнения.
Балерина потрогала её ноги и сказала, что Вероника в хорошей форме. Галине Сергеевне было на тот момент 82 года, она поделилась, что каждый день делает «класс», как принято в балете, то есть разминается у станка. Общение звёзд продолжалось весь антракт и мне даже показалось, что его продлили, пока Уланова находилась с нами.
Пребывание Вероники Кастро в Москве снимало российское и мексиканское телевидение. Встреча с Улановой в Большом театре стало украшением 249-й серии «Марианна в Москве». Операторы закончили встречу потрясающим кадром – из большого зеркала в золотой раме, выплывает лебедь в исполнении Галины Улановой.
Во время посещения гостиницы «Космос» Вероника получила подарки и русские сувениры в магазине «Астро». В сюжете сериала прозвучал слоган: «Вероника Кастро покупает только в «Астро».
Пять дней гостила Марианна в Москве и вот наконец наступил день расставания; мы отвезли всех гостей в «Шереметьево». Когда они уже прошли таможенный контроль, и мы с облегчением вышли из аэропорта, я увидел девочку лет шестнадцати, которая стояла и плакала. Я подошёл к ней и спросил, что с ней произошло. «Марианна уехала…» – еле выдавила она из себя. Телевизионщики забрали её сразу в автобус и снимали всю дорогу рыдающую по Марианне, которая уехала.
Сегодня в нашем циничном мире представить, что такое могло быть невозможно. Эти наивные, невысокого качества фильмы оказались по душе нашему зрителю, который просто сопереживал, сравнивая свою жизнь с чужой. Большой успех эти сериалы имели во многом благодаря профессиональному озвучиванию, у истоков которого стояли такие корифеи как Клёна Белявская и Ирина Кириллова.