Лауреат Grammy Максим Венгеров: «В декабре с женой ждём мальчика»

– Если бы вам предложили сегодня сменить профессию, кем бы вы стали?

– Я бы добрал других профессий, но нынешнюю не отменил. Хотел бы помогать музыке. Сегодня она является слабым звеном, но находится на стадии роста. Пока нельзя сказать, что есть баланс между нашими технологическими, культурными и духовными достижениями.

В этом плане меня радует Дубай, там создаются культурные центры и в августе-сентябре проходил Международный фестиваль InСlassica, на котором я выступал с Российским национальным оркестром, мы сыграли редкие сочинения. За эту возможность я благодарен Европейскому фонду поддержки культуры, в частности Константину Ишханову.

– Вы учились в ЦМШ (Центральная музыкальная школа при МГК им. П.И. Чайковского). Расскажите о самых тёплых воспоминаниях из того времени.

– Мне очень повезло. Я родился в Новосибирске, но в семилетнем возрасте меня привезли в Москву. Три с половиной года я учился у Галины Степановны Турчининой. Благодаря этому великому педагогу я стал музыкантом.

С одной стороны, в ЦМШ учиться было трудно, но с другой – очень легко. Был особый распорядок дня, нужно было много заниматься. К сожалению, потом мне пришлось уехать. В Москве я жил с дедушкой и бабушкой, но дед тяжело заболел, и мы были вынуждены вернуться в Новосибирск. Дальше мы уехали в Германию.

– Какой вы человек по характеру? Можете злиться на окружающих?

– Зависит от ситуации. Иногда позлиться очень важно. Но эмоции должны взаимодействовать с рациональностью, здесь важен баланс. Я не допускаю стихийных эмоций. Это когда уже биологические процессы начинаются, внутри будто бы зажигается светофор: жёлтый, красный… В такие моменты нужно остановиться, сесть, попить водички.

Эмоции отвлекают от музыки, они не созидательны. Вода меня в таких ситуациях успокаивает. Вот Фёдор Шаляпин был гением с буйным темпераментом, он на сцене слышал даже скрип сапог. Поэтому, во время его выступлений все сидели смирно, даже не двигаясь.

– Вы – посол доброй воли ЮНИСЕФ, выступали в Таиланде, Уганде и других странах. Где было сложнее всего?

– Конечно, в Уганде! Я там видел сильно травмированных детей, которые пострадали от военных действий. Мне тогда было 23 года, морально было сложно наблюдать за этими детьми. Для меня это было неким шоком. Ведь до этого я ездил по миру, играл для ценителей музыки, а тут я увидел детей без ног, рук… Они даже не общались между собой, потому что из-за травм у них были нарушены и социальные аспекты.

Но я помню, что как только я доставал скрипку, между мной и этими детьми исчезал барьер, они начинали идти навстречу эмоциям. Кто мог петь – подпевал, кто мог танцевать – танцевал. Потом они даже смастерили себе музыкальные инструменты из подручных материалов: гвоздей, лесок, палок… Я запомнил эту поездку на всю жизнь!

– Сегодня удаётся выезжать на благотворительные концерты?

– Очень много занимаюсь благотворительностью. Выступаю, собираю деньги для ЮНИСЕФ и других организаций. Для Красного Креста много играл. Если есть время, всегда придаю этому особое значение.

– Поделитесь лайфхаками для начинающих музыкантов.

– Быть музыкантом очень сложно. Мы вынуждено начинаем обучаться музыке очень рано. К примеру, учиться играть на скрипке нужно с 4-5 лет, в 8-9 лет уже поздно. Это уникальная профессия, которая требует самоотдачи не только от маленького музыканта, но также важна и поддержка его родителей, общества, системы образования. Да и это ещё не гарантия успеха.

Классическая музыка в масштабах всей музыки занимает один процент. Поэтому ею занимаются только те, кто совершенно её любят. Если кому-то повезёт стать большим солистом, то это настоящий подарок судьбы. Оркестр – это тоже счастье. Поэтому я стал ещё и дирижёром. Начинающим музыкантам я желаю просто безусловной любви к музыке и наслаждения. Это самое главное!