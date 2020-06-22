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Александр Ширвиндт: Генералиссимус я или сантехник — мне наплевать

Александр Анатольевич рассказал «Собеседнику» о своих чувствах в связи с постом президента

— Александр Анатольевич, разговоры о том, что вы, возможно, станете президентом Театра Сатиры, начались сразу после вашего увольнения. Но разговоры разговорами, а вот так просто взять, написать заявление и уйти без всяких дрязг — это, во-первых, красиво. Захотел и ушёл — у нас «на театре» так почти не делают. 

— Но это так и есть. Надеюсь, что гадостей про меня хоть не говорят. А вообще непросто всё это. Непросто. И жалко все это мне. Но сил нет. А красиво или нет — ну так ведь, знаешь, от этого не легче. Потому что и Серёжа (Газаров) человек очень крепкий, амбициозный и резкий, и Мамед Агаев, наш директор, который тоже связан с театром тыщу лет. Это всё сейчас чревато началом дебатов, разговоров, что само по себе неплохо, но если этот творческий порыв и начало некоторой новой эры начнётся с репрессий, как это принято, то это начало конца. Сопротивляться этому у меня нет ни сил, ни… желания. Но с другой стороны и сказать «до свидания» я тоже не имею права. Поэтому мы расстались вот на чем: пусть они сформулируют не моё желание, а сформулируют уставочно мои полномочия... И если они скажут, что я должен быть буфером между всеми новациями и старомоднодностью, это мне совершенно не годится, потому что я это не потяну. А если будут прописаны и просчитаны права и обязанности — я на это пойду. Это ради бога. А как это будет называться, генералиссимус я буду или сантехник, мне совершенно наплевать, потому что не в этом дело. 

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