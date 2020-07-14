Ольга Остроумова: «Да, я эгоистка и акции мои!» Премьера в театре Моссовета

– Я совершенно не суеверна, – успокаивает своих поклонников Ольга Михайловна, – если надо сесть в инвалидное кресло, то сяду не задумываясь. У меня роль такая и надо её играть. Мне ничего не страшно! Зато потом, – смеётся актриса, – столько приходиться бегать по сцене и исполнять всякие трюки.

С её мнением согласны остальные актрисы: «Ольга Михайловна нам ещё фору даст. Попробуй за ней угнаться».

На вопрос «Чем всё-таки привлекла французская пьеса, которую играют с 1961 года во всех мировых театрах?» Народная артистка, немного подумав, отвечает:

– Наверное, тем что есть возможность в одной пьесе занять прекрасных и талантливых актрис театра и дать им насладиться игрой на сцене.

– Все героини разные, но они все женщины, – размышляет Ольга Михайловна, – а в женщинах всегда намешано и плохое, и хорошее, не может быть, чтобы одна женщина была либо сплошной эгоисткой, либо сплошной мерзавкой. Героини все несчастные, по сути, они жаждут настоящей любви. На сцене всё время поётся песня со словами, «где же счастье, где же счастье?» А вы не поняли, чего они хотят? Если бы вы хорошо знали французский язык, он многое бы объяснил. Учите французский.

Героини интригуют, предают ради собственного спасения, но, тем не менее, жаждут счастья. И если внимательно почитать критику, то больше всех достаётся героине Остроумовой. Её называют обманщицей, манипуляторшей и эгоисткой.

– Но позвольте, при чём тут эгоизм? – возмущается Ольга Михайловна, – Моя героиня борется за свою жизнь, ей негде жить. Её из жалости приютил зять, она волнуется за судьбу своей второй несчастливой дочери. И конечно трясётся над своими акциями. Это все что у неё есть. Это её способ выжить. Мою героиню нужно только пожалеть.

Персонаж в исполнении Остроумовой действительно особенный. Безусловно, жаль смотреть на страдания бедной, но стильно одетой женщины с аккуратной причёской и маникюром. И жаль слушать её причитания: «Как тяжело осознавать, что ты никому не нужна. Что ты в тягость собственным детям». И тут же Бабушка наливает себе изрядную порцию виски (кстати, Ольга Михайловна лихо, стакан за стаканом, пьёт на сцене виски, что очень смешит зал).

Но если кто-то из зрителей углубится в историю более серьёзно, то может узнать пикантные детали об этом неординарном персонаже, разрывающемся между признательностью и скупостью, ведь у неё не было шанса встретить богатого мужа, как у старшей дочери. А тот мужчина, её муж, которого она была вынуждена терпеть, до смерти ей надоел. Разводы в те времена были не приняты и поэтому ходили слухи, что Бабушка – персонаж Ольги Остроумовой – отравила своего благоверного…

«Ты представляешь, что значит провести жизнь с человеком, которого не любишь и которого не в чем упрекнуть? Оттого нет никакой возможности от него отделаться», – жалуется по секрету Бабушка своей внучке. С виду она невинная жертва, немощная старушка, почти не стоящая внимания. Но если разобраться и вглядеться пристальнее, то в пьесе это самый мощный, интересный, многослойный персонаж. И если его исполняет Ольга Остроумова, «снимая слой за слоем», то зритель получает грандиозное впечатление, потому что роль сыграна по «Остроумовски». Поверьте на слово, так не сыграет ни одна актриса.

К радости и восторгу зрителей на сцене много экспромта. Спектакль Театра имени Моссовета, представляет на суд зрителей своё оригинальное прочтение нестареющей пьесы, и она пестрит эксцентричными характерами. И даже если вы много раз смотрели эту постановку в других театрах, и даже если знакомы с картиной режиссёра Франсуа Озона, вы неоднократно будете ловить себя на мысли, что этого ранее в истории не было. Так это к лучшему!