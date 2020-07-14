Ольга Остроумова: «Да, я эгоистка и акции мои!» Премьера в театре Моссовета
В спектакле «Восемь любящих женщин», который обозначили как психоделический абсурд-ноктюрн с элементами чёрной комедии, самый настоящий звёздный каскад
«Да, я эгоистка! И акции мои! – категорично заявила Ольга Остроумова, – и яростно топнула ногой. – Вы, что ли будете кормить меня в старости?» – она погрозила кулаком своим детям и бодро ушла со сцены.
Зрителю, увидевшему отчаяние бедной женщины, оставшейся в преклонном возрасте без дома и содержания, осталось только посочувствовать своей любимице. А исполняла актриса Ольга Остроумова роль Бабушки в пьесе Робера Тома «Восемь любящих женщин».
Премьера спектакля состоялась на днях в столичном театре им. Моссовета. В спектакле, который обозначили как психоделический абсурд-ноктюрн с элементами чёрной комедии, самый настоящий звёздный каскад – Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, Анна Михайловская, Анна Галинова. Перед зрителем во всех красках разворачивается калейдоскоп ярких образов, созданный великолепными женщинами.
Хочется снять шляпу перед художницей по костюмам Майей Мартьяновой, наряды актрис подобраны с огромным вкусом.
Но когда на сцену выкатывается инвалидное кресло и в нём сидит неузнаваемая Ольга Остроумова, публика замирает от неожиданности. Всё-таки впервые увидеть свою любимицу, пусть по театральной роли, но в инвалидном кресле, согласитесь непривычно.
– Я совершенно не суеверна, – успокаивает своих поклонников Ольга Михайловна, – если надо сесть в инвалидное кресло, то сяду не задумываясь. У меня роль такая и надо её играть. Мне ничего не страшно! Зато потом, – смеётся актриса, – столько приходиться бегать по сцене и исполнять всякие трюки.
С её мнением согласны остальные актрисы: «Ольга Михайловна нам ещё фору даст. Попробуй за ней угнаться».
На вопрос «Чем всё-таки привлекла французская пьеса, которую играют с 1961 года во всех мировых театрах?» Народная артистка, немного подумав, отвечает:
– Наверное, тем что есть возможность в одной пьесе занять прекрасных и талантливых актрис театра и дать им насладиться игрой на сцене.
– Все героини разные, но они все женщины, – размышляет Ольга Михайловна, – а в женщинах всегда намешано и плохое, и хорошее, не может быть, чтобы одна женщина была либо сплошной эгоисткой, либо сплошной мерзавкой. Героини все несчастные, по сути, они жаждут настоящей любви. На сцене всё время поётся песня со словами, «где же счастье, где же счастье?» А вы не поняли, чего они хотят? Если бы вы хорошо знали французский язык, он многое бы объяснил. Учите французский.
Героини интригуют, предают ради собственного спасения, но, тем не менее, жаждут счастья. И если внимательно почитать критику, то больше всех достаётся героине Остроумовой. Её называют обманщицей, манипуляторшей и эгоисткой.
– Но позвольте, при чём тут эгоизм? – возмущается Ольга Михайловна, – Моя героиня борется за свою жизнь, ей негде жить. Её из жалости приютил зять, она волнуется за судьбу своей второй несчастливой дочери. И конечно трясётся над своими акциями. Это все что у неё есть. Это её способ выжить. Мою героиню нужно только пожалеть.
Персонаж в исполнении Остроумовой действительно особенный. Безусловно, жаль смотреть на страдания бедной, но стильно одетой женщины с аккуратной причёской и маникюром. И жаль слушать её причитания: «Как тяжело осознавать, что ты никому не нужна. Что ты в тягость собственным детям». И тут же Бабушка наливает себе изрядную порцию виски (кстати, Ольга Михайловна лихо, стакан за стаканом, пьёт на сцене виски, что очень смешит зал).
Но если кто-то из зрителей углубится в историю более серьёзно, то может узнать пикантные детали об этом неординарном персонаже, разрывающемся между признательностью и скупостью, ведь у неё не было шанса встретить богатого мужа, как у старшей дочери. А тот мужчина, её муж, которого она была вынуждена терпеть, до смерти ей надоел. Разводы в те времена были не приняты и поэтому ходили слухи, что Бабушка – персонаж Ольги Остроумовой – отравила своего благоверного…
«Ты представляешь, что значит провести жизнь с человеком, которого не любишь и которого не в чем упрекнуть? Оттого нет никакой возможности от него отделаться», – жалуется по секрету Бабушка своей внучке. С виду она невинная жертва, немощная старушка, почти не стоящая внимания. Но если разобраться и вглядеться пристальнее, то в пьесе это самый мощный, интересный, многослойный персонаж. И если его исполняет Ольга Остроумова, «снимая слой за слоем», то зритель получает грандиозное впечатление, потому что роль сыграна по «Остроумовски». Поверьте на слово, так не сыграет ни одна актриса.
К радости и восторгу зрителей на сцене много экспромта. Спектакль Театра имени Моссовета, представляет на суд зрителей своё оригинальное прочтение нестареющей пьесы, и она пестрит эксцентричными характерами. И даже если вы много раз смотрели эту постановку в других театрах, и даже если знакомы с картиной режиссёра Франсуа Озона, вы неоднократно будете ловить себя на мысли, что этого ранее в истории не было. Так это к лучшему!
– Режиссёр предлагал, а мы подхватывали, обыгрывали», – делится секретами работы над пьесой Ольга Михайловна. – Режиссёр пьесы – Олеся Невмержицкая под руководством художественного руководителя Евгения Марчелли. Всё рождается во время репетиции – и плохое, и хорошее. А потом режиссёры-постановщики начинают стирать все ненужное и оставлять всё самое удачное. И получилось то, что вы увидели.
Но это ещё не всё… Буквально на последнем этапе история меняет вектор. Режиссёру пришла мысль ввести в финал мужчину, которого ни в пьесе, ни в фильме нет. Мужчина появился! Да ещё какой! Если бы вы видели, что творилось в зале в момент его появления…
– Мы поняли, что нам нужен Александр Филиппенко! – восклицает Ольга Остроумова. – Ведь мы хотели свести зрителей с ума, и нам это удалось!
На сцене играют не только народные и заслуженные дивы, но и юные дарования, молодые актрисы Глафира Лебедева и Евдокия Карева, которые очень легко влились в коллектив. «Надеюсь, они получили удовольствие от игры и опыт от работы», – подвела итог Ольга Михайловна.
Премьера в театре прошла с большим успехом. Все билеты распроданы, но попасть на спектакль конечно можно. Теперь он не сойдёт с подмостков театра. Благодарный зритель одарил своих любимых актрис роскошными букетами. Утопая в огромной оригинально – дизайнерской охапке алых роз с жёлтой каймой, легендарная актриса напоследок приоткрыла заветную тайну:
– Я конечно все цветы очень люблю. Но больше всего обожаю простые полевые ромашки. С детства…