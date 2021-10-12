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Марк Варшавер — владелец офшоров из «Пандоры»?

На «Платформе» Андрея Караулова вышел ролик «об офшорах» директора Ленкома

В начале октября вышло расследование об офшорах The Pandora Papers. «Архив Пандоры» — просто гигантская утечка данных о владельцах офшоров — наделал много шума. Среди 30 тысяч владельцев офшорных компаний кого только нет! В связи с офшорами упоминаются и политики, и крупные чиновники — например, директор Первого канала Эрнст. 

-И вот «из ящика Пандоры вывалился ещё один персонаж, — говорит Андрей Караулов на своём YouTube-канале. — Некто Варшавер Марк Борисович… сегодня фактически хозяин театра Ленком».

За подтверждением выясненного «Пандорой» факта владения Варшавером офшоров и огромного количества разных объектов недвижимости, в частности, Караулов обращается прямо к Генпрокурору Краснову. «Неужели такие деньги можно сделать в Ленкоме, просто сдавая в субаренду какие-то рестораны и помещения в Ленкоме?» — спрашивает Караулов и надеется, что это всё сейчас будут проверять: «Странно, что до сих пор не проверили информацию о несметных богатствах Варшавера. Может быть, видят, но проверять не хотят?»

О директоре Ленкома действительно мало что известно. Так наверняка было бы и дальше, если бы ситуация с Ленкомом не дошла до плинтуса и ниже, после того как Варшавер стал единовластным хозяином театра. И это всего за два года после смерти Захарова — создателя некогда уникального Ленкома.

«Прошло только лишь два года с ухода Захарова, и один за одним исчезают из афиши Ленкома его спектакли. Уже нет «Опричника», «Попрыгуньи», «Капкана», «Фальстафа», — говорит Караулов, подчеркивая и тот факт, что все остальные захаровские шедевры меняются до неузнаваемости и просто распадаются от странных решений дирекции. Этак скоро и легендарная «Юнона и Авось» вконец измельчает и сгинет в антрепризном мраке.

«А труппа молчит из страха перед Варшавером», — говорит Караулов и дальше обращается прямо к министру культуры Москвы: «Пусть Кибовский объяснит, почему после смерти Захарова из его кабинета исчезла фотографии его дочери, которая в какой-то момент стала музой ее великого отца. Разве Захарова не народная артистка и лауреат государственной премии? Разве Кибовский этого не помнит?» И кто знает, почему молчит и не даёт интервью сама Александра Захарова, которая, видимо, могла бы рассказать очень многое? Возможно, молчать ее заставляет ощущение угрозы, исходящее от новой ленкомовской власти.

Уничтожать спектакли Захарова — это вызов всей театральной культуре и каждому из нас. Это вызов Собянину лично, считает Андрей Караулов. 

И это действительно очень странно, что на чудовищную ситуацию с театром Ленком, где один человек сел разом во все руководящие кресла, что запрещено по закону, департамент культуры вообще никак не реагирует, просто как воды в рот набрал. 

Имеет ли эта странность отношение к офшорам и многочисленной недвижимости Варшавера? Чьи деньги крутятся в его офшорах, что защищает его такой броней? 

Андрей Караулов говорит, что по депутатским запросам генпрокуратура все проверит, потому что «речь об уголовной составляющей, от которой Москва вздрогнет. Надо будет что-то ответить про офшоры, недвижимость, квартиры и дома. Это скандал», — выносит свой вердикт Андрей Караулов. 

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