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За две тысячи можно будет посмотреть, как жил Роман Виктюк

Театр Романа Виктюка объявил, что в течение девяти дней – с 20 по 28 октября – в квартире мэтра будут проводиться экскурсии

Фото: Global Look Press

Роман Григорьевич жил в самом центре Москвы на Тверской улице, 4. Туда он въехал в 1990-х – по личному распоряжению тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Сейчас выяснилось, что ушедший в прошлом году из жизни в возрасте 84 лет Виктюк так и не оформил жилье в собственность, поэтому теперь она принадлежит городу. Хотя могла бы перейти по наследству племяннице режиссера. Когда-то эта квартира площадью в 66 кв. метров принадлежала сыну Сталина Василию. По скромным подсчетам риэлторов, сегодня она стоит около 50 млн рублей.

Всего в день будет пять сеансов экскурсий продолжительностью около часа. Посетители, заплатив за билет 2000 рублей, смогут увидеть знаменитые пиджаки Виктюка, библиотеку, собрание пластинок, фотографии, картины. Там все осталось, как было при жизни Романа Григорьевича.  

«В легендарной квартире номер 87 происходило много интересного, невероятного, даже загадочного, там рождались режиссерские замыслы, там Роман Григорьевич вдохновлялся, слушая любимую музыку и читая любимые книги, беседуя с учениками, целыми ночами работая над пьесами, делая пометки и записи, давшие потом начало новым спектаклям», – говорится в анонсе Театра Романа Виктюка. Билеты можно приобрести на сайте театра. 

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