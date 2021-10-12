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«Это позорно!» Малышева о рекордном росте заболеваемости COVID-19 в России

Известная телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с коронавирусом

Фото: Global Look Press

– В Москве и в России сейчас очень плохая ситуация с коронавирусом, – сказала «Собеседнику» Елена Малышева. – Так как люди не вакцинированы, у нас высоченная заболеваемость. Мы занимаем первое место в мире по ежедневной смертности. Писать нужно именно об этом! Более того, каждый не вакцинированный человек становится инкубатором, где развиваются новые штаммы коронавируса. Весь мир заканчивает с пандемией. А мы никак не выберемся. Это позорно.

Напомним, за минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1 002 человека, зарегистрировано 32 196 новых случаев заболевания. Это максимальные показатели за все время пандемии COVID-19 в стране.

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