Валерий Плотников, Николай Еременко и «Беспечный ездок»

Это были 70-е, где-то между Колиным Жюльеном Сорелем и «Пиратами 20 века». Меня попросили сделать фотографию нового секс-символа Еременко для «Советского экрана», который я по привычке называю «Антисоветским».

Я к этой идее отнёсся замечательно, потому что Колю я знал, кажется, всегда, потому что мы с ним вместе учились во ВГИКе, но только на разных факультетах. И он тогда был такой тонкий-тонкий, просто как натянутая тетива, и очень пластичный. Во что вся эта красота превратилась и чем все в итоге кончилось — это я вспоминать не буду.

Зато хорошо помню, как хотел я сделать особенную обложку и как раз незадолго до того Андрон Кончаловский привёз мне афишу фильма «Беспечный ездок», там где молодой Питер Фонда — «Капитал Америка» с другом пересекают на мотоциклах пол-Америки с наркотиками бензобаке. И вот я придумал, что Колю нужно снять не на обыкновенном «Урале» или даже «Яве», а именно на таком чоппере. Тогда советская молодёжь уже старалась косить немножко по Запад, и многие сами делали своим мотоциклам такой тюнинг — и обязательно высокий гнутый руль, потому что он сразу придавал мотоциклу особенную стать, еще украшали бензобак, делали закрылки и всякие обтекатели. В общем, модернизировали как могли.

И я в надежде увидеть такой мотоцикл, гуляя по Москве, все время смотрел по сторонам. И мне однажды повезло. Я к тому времени жил в Переделкино и каждый день ездил по Кутузовскому проспекту туда-сюда, и иногда даже два раза в день. И вот однажды еду я то ли с дачи, то ли на дачу и вижу, как навстречу мне едет вот этот самый мотоцикл мечты! А Кутузовский — это правительственная трасса, там сплошную особенно-то не пересечешь — так что я ехал дальше своей дорогой, но понял, что Кутузовский это теперь место, что называется, ловли — если байкер один раз проехал, значит, проедет и ещё раз. И действительно, довольно скоро я вижу тот же мотоцикл и опять он едет мне навстречу.

И тут я думаю: да гори оно все ясным огнём, — и переезжаю две разделительные полосы Кутузовского как раз недалеко от гостиницы «Украина» и начинаю гнать за этим мотоциклистом. А тот, почувствовав что-то неладное, дал по газам, удирая от меня. Надежды догнать почти не было — маневренный мотоцикл от машины точно удерёт.

Но я таки его догнал! Уже на проспекте Калинина (Арбат), помахал ему рукой успокоительно, и он остановился. «Я, — говорю ему, — не из ГАИ, не из милиции, а просто хочу снять ваш мотоцикл с актёром Николаем Ерёменко для обложки журнала».

Мы с ним договорились, но надо было ещё найти поблизости подходящий дворик для съемки. И такой дворик с арочкой для фона нашёлся рядом с американским посольством.

По идее, конечно, было бы здорово снимать на ходу. Но это сильно усложнило бы процесс, потому что кто-то должен сидеть за рулём, а я бы с объективом высовывался из багажника и ловил момент. К тому же выяснилось, что Коля тогда мотоциклом не владел, поэтому мы решили не испытывать судьбу а просто встать в эту арочку.

Кстати, это был один из первых моих подборов одежды для «модели». Потому что у Коли тогда совсем ничего стоящего не было, да и у меня тоже был тогда не очень богатый выбор в гардеробе. По крайней мере кожаной байкерской куртки точно не было ни у меня, ни у Коли. Но я нашел свою спортивную курточку, и слава Богу, кто-то мне привёз роскошные лайковые автомобильные перчатки. Я все это надел на Колю, обул его в мои же ботинки — высокие такие, тогда это было «модняво». И мы поехали к посольству. Эту обложку советские девушки вырезали и вешали на стену возле кровати.