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Елена Подкаминская: «Я знаю, что такое - перекрутиться до зарплаты!»

На телеканале СТС стартовал показ сериала «Жена олигарха»

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

Главную роль в новом проекте сыграла актриса и многодетная мама Елена Подкаминская. В интервью «Собеседнику» артистка рассказала о материнстве, карьере, а также финансовых трудностях, которые она испытывала в своей жизни. 

 

В сериале «Жена олигарха» показана жизнь семьи объявленного в розыск миллиардера. Пока он скрывается от правоохранительных органов, его жене Альбине, ее и сыграла Елена Подкаминская, и двум детям приходится выживать в российской глубинке. Съемки проходили в Крыму.

Моя героиня-женщина, заряженная на успех, на преодоление любых жизненных невзгод и препятствий, - говорит актриса, - Она находится в потоке беспрерывного движения и активности. Поэтому на съёмочной площадке расслабиться было невозможно. Кроме того, мы работали в очень плотном графике, и в целом съёмочный период потребовал немалых усилий.

 Елена в третий раз стала мамой меньше двух лет назад. Сын Александр родился в феврале 2020 года. Также актриса воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Полину и четырехлетнюю Еву. 

На съемках я была с младшей дочерью и сыном, - рассказывает Елена, – Старшую тоже хотела взять, но она уже школьница и поэтому не получилось. Вообще я люблю, чтобы все были рядом. 

Приобщаете с малых лет к актерской профессии?

Наоборот! Я стараюсь их не вводить в искушение. Хочу, чтобы моя профессиональная жизнь на них никак не воздействовала. Не люблю даже, чтобы они присутствовали в те моменты, когда, например, у меня берут автографы. В будущем дети сами должны сделать свой выбор и почувствовать, от какого занятия у них душа горит. Просто сына я еще кормлю, он всегда со мной. Младшую дочь тоже не могла оставить на такой длительный срок. 


Фото: пресс-служба телеканала СТС

На ваш взгляд, счастье зависит от финансового благополучия?

В первую очередь, оно зависит от любви, которая есть внутри человека в любом ее проявлении. Конечно, деньги дают определенную свободу. Но если глобально говорить о счастье, я бы не ставила их во главу угла. 

Вы испытывали когда-нибудь денежные трудности?

Первые десять лет после окончания института я очень редко снималась. Никогда не искала подработку не по профессии. Есть актеры, которые в прошлом, например, работали официантами. У меня такого опыта не было. В театре была небольшая зарплата, я ее распределяла на весь месяц. На день получалось совсем немного. А потом я родила старшую дочь Полину, и вокруг этого события началась какая-то новая жизнь.

В период безденежья было отчаяние?

Нет. Я воспитана без излишеств, в достаточно скромной семье музыкантов. Десять лет мы жили в коммунальной квартире. У меня никогда не было больших ожиданий или какого-то недовольного отношения к жизни. Не говорила себе: «Я хочу лучше, больше!». Помню, в юности подружки хотели выйти замуж за богатых мужчин и уехать заграницу. Я ни к чему подобному никогда не стремилась. Для меня всегда было важно в отношениях испытывать глубокие чувства, любить. 

Фото: Пресс-служба телеканала СТС

Помните, на что потратили свой первый крупный гонорар?

Нет. Я вообще, когда начала зарабатывать, долго удивлялась, что за дело, которое я люблю, мне еще и полагается что-то. Я не расчетливая и вообще с арифметикой у меня плохо (смеется).

На что сейчас можете потратить большую сумму денег?

На детей. Если я захожу в детский магазин и вижу красивые вещи, не долго думая, могу излишне потратиться.

А на одежду себе много тратите?

К этому отношусь проще. Раньше, учась в институте, я очень любила наряжаться. Помню, будучи студенткой, в Германии купила себе какие-то облегающие штаны и сапоги на высоком каблуке. Сейчас же я думаю о нарядах только когда собираюсь на какие-то светские мероприятия. Ежедневно мне в первую очередь должно быть комфортно. Моя работа и материнство не подразумевают особенных нарядов и желания пофасонить. В основном, я хожу в кроссовках. Когда смотрю на женщину, которая, например, работает в офисе и вынуждена каждый день ходить на каблуках, думаю про себя: «Милая, держись!».

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