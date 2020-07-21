Елена Подкаминская: «Я знаю, что такое - перекрутиться до зарплаты!»

Главную роль в новом проекте сыграла актриса и многодетная мама Елена Подкаминская. В интервью «Собеседнику» артистка рассказала о материнстве, карьере, а также финансовых трудностях, которые она испытывала в своей жизни.

В сериале «Жена олигарха» показана жизнь семьи объявленного в розыск миллиардера. Пока он скрывается от правоохранительных органов, его жене Альбине, ее и сыграла Елена Подкаминская, и двум детям приходится выживать в российской глубинке. Съемки проходили в Крыму.

- Моя героиня-женщина, заряженная на успех, на преодоление любых жизненных невзгод и препятствий, - говорит актриса, - Она находится в потоке беспрерывного движения и активности. Поэтому на съёмочной площадке расслабиться было невозможно. Кроме того, мы работали в очень плотном графике, и в целом съёмочный период потребовал немалых усилий.

Елена в третий раз стала мамой меньше двух лет назад. Сын Александр родился в феврале 2020 года. Также актриса воспитывает двух дочерей: десятилетнюю Полину и четырехлетнюю Еву.

- На съемках я была с младшей дочерью и сыном, - рассказывает Елена, – Старшую тоже хотела взять, но она уже школьница и поэтому не получилось. Вообще я люблю, чтобы все были рядом.

- Приобщаете с малых лет к актерской профессии?

- Наоборот! Я стараюсь их не вводить в искушение. Хочу, чтобы моя профессиональная жизнь на них никак не воздействовала. Не люблю даже, чтобы они присутствовали в те моменты, когда, например, у меня берут автографы. В будущем дети сами должны сделать свой выбор и почувствовать, от какого занятия у них душа горит. Просто сына я еще кормлю, он всегда со мной. Младшую дочь тоже не могла оставить на такой длительный срок.



