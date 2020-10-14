Мария Шалаева: «Мне повезло, что мои дети не хотят быть артистами!»
Актриса рассказала о новом сезоне сериала «Училки в законе» и жизни за кадром.
На телеканале «Пятница!» стартует показ второго сезона сериала «Училки в законе». Одну из главных ролей в нем играет звезда фильма «Русалка» Мария Шалаева. Sobesednik.ruпоговорил с артисткой о съемках.
Действие сериала разворачивается в Благовещенске. По сюжету, там правят местные бандиты, китайская мафия, а также полиция и таможня, которая всех их «прикрывает». Городская обстановка сказывается на всех сферах, в том числе и на образовании. Мария Шалаева играет учительницу Катерину с довольно нетипичным прошлым.
- Моя героиня – образованный человек. Она училась в Лондоне, прекрасно знает английский, - говорит актриса. – Она никогда не занималась криминалом. Но ее отец в 90-е годы был бизнесменом, который резко разбогател. В какой-то момент его убивают и все его «дела» вешают на дочь. Поэтому моя героиня оказалась в тюрьме. Во втором сезоне с ней происходят некоторые изменения. Если раньше Катерине были присущи соответствующие заключенным фразеологизмы, то теперь она становится мягче.
- Тяжелее было играть жесткую героиню или наоборот?
- Здесь речь идет не о том, что сложнее, а что легче. Просто у меня получилась борьба с персонажем. Я привыкла, что она жесткая. Но тут она уже не сама за себя, она существует в коллективе, появляется любовная линия. Все становится интереснее.
- Вам приходилось общаться с людьми, которые прошли через тюрьму, а после освобождения кардинально изменили свою жизнь?
- Я росла в 90-ые годы и поэтому мне приходилось видеть людей, связанных с криминалом и отсидевших. Но ни один из них, выйдя не свободу, не поменял свою жизнь. Все они возвращались в тюрьму. Моя героиня – это другое дело. Если ты сильный человек, то тюрьма - это просто опыт, который меняет твое мировоззрение. Вот и все. Кстати, когда я работаю над своими ролями, люблю брать какие-то черты от знакомых мне людей, в основном, от мужчин. Но в этом случае я никого не имела в виду из своей жизни.
В сериале «Училки в законе» есть кадры Благовещенска, но большинство кадров снималось все-таки в Москве и в Подмосковье. В одной из сцен Марии и ее партнершам по сериалу пришлось прокатиться на стареньком автомобиле «Ока», причем на максимальной скорости.
- По сценарию, мы удирали от большой машины, типа Хаммера, - поясняет Шалавеа. –Было очень экстремально и страшно.
- Какие еще сложности были в работе?
- На каждой съемочной площадке у меня проблемы с питанием. Хочется чего-нибудь вкусненького, а нас кормят всем известным «кинокормом».
- Вы в жизни правильно питаетесь?
- Вчера ела фастфуд. Это правильное питание? Мне кажется, да (улыбается).
- Мария, а какой вы были в школе?
- Я была неудобным ребенком: много грубила, хамила, училась так себе. Как правило, учителя делились на тех, кто меня очень не любит и на тех, кто наоборот обожает. Вторых было меньше. Но никто из учителей не мог меня наказать. Такое право было только у мамы, но и она не наказывала. Поэтому, я себя достаточно уверенно чувствовала.
Мария Шалаева – мама двоих детей. От первого мужа – актера Дмитрия Шевченко у нее есть 16-летний сын Нестор. Сейчас актриса живет во втором браке с композитором Иваном Лубенниковым. В 2010-м году у пары родилась дочь Евдокия. По словам Марии, приходя домой, она старается не говорить про работу.
- Что-то из фильмов, где я снимаюсь, дети смотрят, но я в это особо не вникаю, - делится артистка. –Дома мы живем своей жизнью, а работаю я на работе. Дети, конечно, проявляют интерес к моей профессии, но такого не бывает, что я прихожу и рассказываю им: «Сегодня у меня была такая сцена: я достала дробовик и выстрелила ему прямо в голову!». И дети в ответ: «Да ладно!». Таких разговоров у нас нет.
-Вы бы хотели, чтобы сын и дочь пошли по вашим стопам?
- Нет, конечно. Ни один здравомыслящий актер не хочет, чтобы его дети тоже были артистами, так как это очень зависимая профессия. Ну мои, вроде бы, и не хотят быть артистами. Мне повезло!