Мария Шалаева: «Мне повезло, что мои дети не хотят быть артистами!»

На телеканале «Пятница!» стартует показ второго сезона сериала «Училки в законе». Одну из главных ролей в нем играет звезда фильма «Русалка» Мария Шалаева. Sobesednik.ruпоговорил с артисткой о съемках.

Действие сериала разворачивается в Благовещенске. По сюжету, там правят местные бандиты, китайская мафия, а также полиция и таможня, которая всех их «прикрывает». Городская обстановка сказывается на всех сферах, в том числе и на образовании. Мария Шалаева играет учительницу Катерину с довольно нетипичным прошлым.

- Моя героиня – образованный человек. Она училась в Лондоне, прекрасно знает английский, - говорит актриса. – Она никогда не занималась криминалом. Но ее отец в 90-е годы был бизнесменом, который резко разбогател. В какой-то момент его убивают и все его «дела» вешают на дочь. Поэтому моя героиня оказалась в тюрьме. Во втором сезоне с ней происходят некоторые изменения. Если раньше Катерине были присущи соответствующие заключенным фразеологизмы, то теперь она становится мягче.

- Тяжелее было играть жесткую героиню или наоборот?

- Здесь речь идет не о том, что сложнее, а что легче. Просто у меня получилась борьба с персонажем. Я привыкла, что она жесткая. Но тут она уже не сама за себя, она существует в коллективе, появляется любовная линия. Все становится интереснее.

- Вам приходилось общаться с людьми, которые прошли через тюрьму, а после освобождения кардинально изменили свою жизнь?

- Я росла в 90-ые годы и поэтому мне приходилось видеть людей, связанных с криминалом и отсидевших. Но ни один из них, выйдя не свободу, не поменял свою жизнь. Все они возвращались в тюрьму. Моя героиня – это другое дело. Если ты сильный человек, то тюрьма - это просто опыт, который меняет твое мировоззрение. Вот и все. Кстати, когда я работаю над своими ролями, люблю брать какие-то черты от знакомых мне людей, в основном, от мужчин. Но в этом случае я никого не имела в виду из своей жизни.