Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:00

Фильм «Герда»: русский хардкор на большом экране

Стриптиз и безысходность – в российском прокате стартовала резонансная кинодрама о жизни молодой провинциалки

Фото: кадр из фильма "Герда"

Фильм российского режиссёра Натальи Кудряшовой «Герда» получил скандальную славу ещё на этапе производства, а после того, как был готов, может похвастаться хорошей рецензией от короля мирового кинотрэша Гаспара Ноэ, а также несколькими кинопризами, полученными на фестивалях в Локарно и в Сочи.

Главная героиня - молодая провинциалка Герда (её сыграла непрофессиональная актриса из Минска, которую Кудряшова нашла в буквальном смысле по объявлениям в интернете) - днём ходит на лекции в вуз и проводит соцопросы в квартирах горожан, а ночью танцует стриптиз, который на экране показан весьма сексуально.

В фильме реалистичные сцены сплетены с сюром, и кое-где отсылают к ещё одному кинотрэшевеку Ларсу фон Триеру.

Помимо бренности провинциального бытия, в наличии которой под кодовым названием «чернуха» обвиняют в последние годы некоторых российских режиссёров, в фильме есть важная линия побега от реальности, высшей формы свободы. Слишком уж многое вокруг героини «какое-то не такое». Есть ли выход из этого мрачного замкнутого круга?

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 1 день назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Общество 2 дня назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Культура и ТВ 5 часов назад

Мария Шалаева: «Мне повезло, что мои дети не хотят быть артистами!»

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Крёстный отец хэви-метала» Оззи Осборн заявил, что служение дьяволу спасло его от COVID-19

Шоу-бизнес 12 часов назад

«Распутина сама придёт на программу к Малахову.» Дочь певицы уличили в жестоком обмане

Культура и ТВ 23 часа назад

Сколько на самом деле стоит победа Пересильд над Томом Крузом

Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Шнуров: «Я музыку люблю, только когда мне платят»

Шоу-бизнес 1 день назад

Джигурда о бое с Пригожиным: «Отрихтую ему лицо так, что Валерия ещё больше полюбит»

Культура и ТВ 1 день назад

Потоп, стрельба из Калашникова и поездки на старенькой «Оке». Актрисы сериала «Училки в законе» рассказали об экстремальных съемках

Шоу-бизнес 1 день назад

Бойня у Малахова: дочь Распутиной подралась с братом (фото)

Шоу-бизнес 1 день назад

«Для Маши - большой удар!» стало известно о состоянии Распутиной после разборок в шоу Малахова

Культура и ТВ 1 день назад

Недетские игры: в чем феномен популярного на Netflix сериала «Игра в кальмара»?

Культура и ТВ 1 день назад

Витамин радости Анатолия Приставкина

Шоу-бизнес 1 день назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Культура и ТВ 1 день назад

Урок главной психологической ошибки

Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Лозница: «Я делал фильм о беспамятстве»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Не понимала, что произошло». Специалист объяснил «хладнокровное» поведение Собчак после ДТП

Культура и ТВ 1 день назад

Путину предстоит принять решение о помиловании Михаила Ефремова

Культура и ТВ 1 день назад

Анонсирована трагикомедия, в которой Владимир Меньшов исполнил свою последнюю роль

Культура и ТВ 2 дня назад

Художник принес к Госдуме весы, чтобы взвесить депутатов VIII созыва

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика