Фильм «Герда»: русский хардкор на большом экране

Фильм российского режиссёра Натальи Кудряшовой «Герда» получил скандальную славу ещё на этапе производства, а после того, как был готов, может похвастаться хорошей рецензией от короля мирового кинотрэша Гаспара Ноэ, а также несколькими кинопризами, полученными на фестивалях в Локарно и в Сочи.

Главная героиня - молодая провинциалка Герда (её сыграла непрофессиональная актриса из Минска, которую Кудряшова нашла в буквальном смысле по объявлениям в интернете) - днём ходит на лекции в вуз и проводит соцопросы в квартирах горожан, а ночью танцует стриптиз, который на экране показан весьма сексуально.

В фильме реалистичные сцены сплетены с сюром, и кое-где отсылают к ещё одному кинотрэшевеку Ларсу фон Триеру.

Помимо бренности провинциального бытия, в наличии которой под кодовым названием «чернуха» обвиняют в последние годы некоторых российских режиссёров, в фильме есть важная линия побега от реальности, высшей формы свободы. Слишком уж многое вокруг героини «какое-то не такое». Есть ли выход из этого мрачного замкнутого круга?