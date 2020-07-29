Депутата Госдумы Лысакова возмутило, что Юлию Пересильд причислили к великим русским женщинам

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков возмутился тем, что актрису Юлию Пересильд в эфире федерального канала назвали одной из великих русских женщин.

Напомним, актриса отправилась в космос с кинорежиссёром Климом Шипенко для съёмок фильма «Вызов».

Имя актрисы депутат услышал в вечернем эфире новостей, в репортаже с открытия III Евразийского женского форума.

«Слышу нечто такое, что невозможно слышать. Оказывается, как я понял, в ряду типа великих русских женщин стоит Александра Коллонтай - женщина министр и дипломат, Валентина Терешкова - первая в мире женщина лётчик-космонавт и... Юлия Пересильд»

, – пишет депутат в своём телеграм-канале.

Политик и ранее возмущался патетическими эфирами о полете российских кинематографистов в космос:

«Нахрена это снимать в космосе? Если киношники добились таких эффектов, что лучше и не придумаешь? И неужели кто-то думает, что актриса сможет работать по Станиславскому, торча при этом вниз головой?»

– писал он.

Возмущался Лысаков и тем, что актриса, являясь матерью двоих детей, отправилась в космос, рискуя своим здоровьем и жизнью: «С мозгами у неё всё нормально? Или тщеславие перекрывает все возможные риски и неблагоприятные последствия, которые могут наступить после полёта?»

«Есть ли хотя бы одна извилина у авторов этого репортажа или корпоративная команда славить "проект Первого и Роскосмоса" совсем выключает мозги?»

– заключает своё новое обращение политик.