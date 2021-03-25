17 октября исполнилось бы 90 лет писателю Анатолию Приставкину. Вечер, который пройдет 14 октября в Центральном Доме литераторов в его честь (так не хочется говорить, что в память о писателе) организаторы назвали «Витамин Радости Анатолия Приставкина».

Еще в 2004 году в семинаре писателя в Литинституте имени Горького возникло движение «Лига Восходящего искусства», а затем и международный фестиваль Лиги «Витамин Радости», и вот теперь этот Витамин Радости сопровождает воспоминания об Анатолии Приставкине.

А еще можно было бы назвать «Витамин любви». Подростковое сиротство в военные годы, детские дома, голод, – уже тогда будущий писатель видел самые неприглядные стороны человеческой жизни… И все же.. Не озлобился, не стал проклинать судьбу. Анатолий Приставкин создал свою жизнь и свое творчество, преодолев то, что многим его ровесникам преодолеть не удалось. А главное, – он полюбил людей и полюбил жизнь Сколько в его повестях, очерках, романах любви к людям, сколько любования простыми человеческими привычками, какими-то, вроде бытовыми мелочами, предметами в обычных домах, тех, что он видел у себя, у соседей. Сколько понимания и сочувствия. «Белый дворец, что все называли «пасхой», как бы парил для меня над столом», – это же настоящая поэзия! Конечно, когда говоришь «Анатолий Приставкин», сразу слышишь в ответ «Ночевала тучка золотая». Повесть, которая была опубликована в 1987 году, когда в Советском Союзе началась перестройка, когда открылся сонм прежде запрещенной литературы, не только не затерялась среди великих, но встала среди первых и главных. Душа разрывалась: за историческим фактом изгнания – «переселения» – чеченцев, карачаевцев со своих земель открывалась не «статистика», а трагедия. Трагедия людей. Было понятно, что поселилась эта трагедия в генах и изгнанных, и тех, кто пришел на территорию изгнанных.

И все же любовь… Анатолий Приставкин – первый глава первой в стране комиссии по помилованию. За ним сотни спасенных и прощенных. «Милость к падшим»… Человек и писатель Анатолий Приставкин не только разумом, но всей душой и жизнью понимал, что прощение – одно из тех качеств, которое делает человека человеком.

Произведения Приставкина читают не только по-русски, они переведены на многие языки мира, а значит люди в мире знают, что даже тогда, когда кажется, невозможно выжить, человек может оставаться человеком, а победа – это строить свою судьбу, и любить, и быть открытым всему новому, и радоваться человеческим радостям. Анатолий Приставкин и построил судьбу, и любил, и был открыт всему новому, и потому вечер в его честь «Витамин Радости» – это точно о нем.