Сергей Лозница: «Я делал фильм о беспамятстве»

«Вы не смогли бы прийти в себя и смотреть фильм дальше»

— Почему ваш фильм начинается с июня 1941 года? Ведь до немецких войск в тот же Львов вошли советские, и ряд событий в вашей хронике определяется и этими событиями тоже.

— А почему тогда не начать с 1914 года, когда возник «Союз освобождения Украины», или с первых еврейских погромов? Или можно начать с раздела Польши в конце XVIII века. Я же не писал историческую книгу. Я делал фильм о Холокосте на территории Восточной Европы, а именно Украины. Моя тема начинается в это время. А все остальные отношения, в том числе между евреями и украинцами или поляками и украинцами, я объяснять не могу, для этого пришлось бы уходить вглубь веков.

— В хронике Великой Отечественной много очень страшных кадров. Как вы для себя определяли, что допустимо использовать для фильма?

— Когда мы говорим «страшные», речь ведь идет только о нашем собственном восприятии. Как мы воспринимаем — или не воспринимаем — то или иное изображение. Например, люди очень плохо реагируют на человеческое тело, которое подвержено каким-то воздействиям. У меня были кадры убитых солдат, снятых очень крупно. Или кадры погромов во Львове. Такие кадры вас точно шокируют, и вы уже не можете прийти в себя и смотреть фильм дальше. Человек по какой-то причине отторгает подобное изображение. Хотя все вещества ведь одинаковые. Цветок и моя рука состоят из одних и тех же веществ. Но законы восприятия существуют, и поэтому я просто старался не показывать то, что будет вас выносить за пределы картины. Жесткого материала было достаточно много, это же война.

— А вас самого лично ничего из этого не пугало?

— Вы же понимаете, что это всего-навсего картинки на экране, иллюзия. Это потом мы создаем из этих картинок нечто, во что вы верите, как в свершающееся прямо сейчас. И это уже результат работы монтажера, режиссера, звукорежиссера, человека, который чистит и стабилизирует архивные кадры. Я уже во второй или третий раз пытаюсь привести архивное изображение к такому качеству, словно оно было снято сейчас. Где-то нам удается это сделать. Потому что такое изображение воздействует сильнее, вы ему больше верите.

— Насколько мне известно, у вас в планах еще ряд фильмов, основанных на военной хронике?

— Один из них называется «Киевский процесс». Когда я работал над хроникой для «Бабьего яра», я нашел в Красногорском архиве кинофотодокументов сокровище — материалы процесса 1946 года. Я о нем не знал, о нем вообще мало кто знает. Это процесс, на котором судили немецких офицеров и солдат. Он был зафиксирован на пленку, как и публичная казнь 12 человек на площади Калинина, ныне майдане Независимости. Этот материал отчасти присутствует в картине «Бабий яр. Контекст». Второй фильм называется «Естественная история разрушения» по мотивам одноименного эссе Винфрида Георга Зебальда. Оно посвящено уничтожению немецких городов во время войны, отношению к этому немцев и всего остального мира. Картина тоже будет из хроники. Наконец, еще один фильм, который я почти закончил, называется «Мистер Ландсбергис». Это история борьбы Литвы за независимость, и она не только увидена глазами первого президента страны Витаутаса Ландсбергиса, но и рассказана им. Я первый раз в жизни сделал для фильма интервью. Хотя архивы я там тоже использую. Планирую окончить все три фильма к концу года — и тогда вновь приступлю к игровой картине о Бабьем Яре.

Александр Пасюгин