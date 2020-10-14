Потоп, стрельба из Калашникова и поездки на старенькой «Оке». Актрисы сериала «Училки в законе» рассказали об экстремальных съемках

Сериал «Училки в законе» с Марией Шалаевой в главной роли в прошлом году с успехом прошел на канале «Пятница!». Поэтому было решено снимать продолжение. В сериале также снялись актрисы Анна Гуляренко, Антонина Комиссарова и Марина Дианова. «Собеседник» побывал на съемках проекта и выяснил, какие перипетии ждут героинь, а также в каких непредвиденных ситуациях побывала съемочная группа за кадром.

Действие сериала разворачивается в Благовещенске спустя год после событий первого сезона. Четырех учительниц – математичку, химичку, русичку и англичанку ждут новые вызовы и передряги, а героиня Марии Шалаевой еще и найдет свою любовь. Несмотря на то, что подруги-учителя в прошлом поссорились, им придется объединиться, чтобы победить новых общих врагов.

- Мои любимые съемочные дни – когда мы снимаемся вчетвером, - говорит Мария Шалаева. – Я больше люблю драматические сцены, не экшен. Потому что экшен – это во многом техническая работа, а я люблю шутки и комедию положений. Моя героиня разрушила стереотип об учителях. Она может говорить с учениками на одном языке: втайне все подростки мечтают именно о таком педагоге. Думаю, что мое обаяние сработало на зрителей, поэтому моя Катя им нравится. А мне в ней больше всего нравится чувство юмора, которое является признаком ума.