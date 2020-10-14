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Потоп, стрельба из Калашникова и поездки на старенькой «Оке». Актрисы сериала «Училки в законе» рассказали об экстремальных съемках

Второй сезон комедийного блокбастера стартует на телеканале «Пятница!» 14 октября

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

Сериал «Училки в законе» с Марией Шалаевой в главной роли в прошлом году с успехом прошел на канале «Пятница!». Поэтому было решено снимать продолжение. В сериале также снялись актрисы Анна Гуляренко, Антонина Комиссарова и Марина Дианова. «Собеседник» побывал на съемках проекта и выяснил, какие перипетии ждут героинь, а также в каких непредвиденных ситуациях побывала съемочная группа за кадром.

Действие сериала разворачивается в Благовещенске спустя год после событий первого сезона. Четырех учительниц – математичку, химичку, русичку и англичанку ждут новые вызовы и передряги, а героиня Марии Шалаевой еще и найдет свою любовь. Несмотря на то, что подруги-учителя в прошлом поссорились, им придется объединиться, чтобы победить новых общих врагов.

Мои любимые съемочные дни – когда мы снимаемся вчетвером, - говорит Мария Шалаева. – Я больше люблю драматические сцены, не экшен. Потому что экшен – это во многом техническая работа, а я люблю шутки и комедию положений. Моя героиня разрушила стереотип об учителях. Она может говорить с учениками на одном языке: втайне все подростки мечтают именно о таком педагоге. Думаю, что мое обаяние сработало на зрителей, поэтому моя Катя им нравится. А мне в ней больше всего нравится чувство юмора, которое является признаком ума.

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"
Мария Шалаева

 Актриса Анна Гуляренко, исполнившая роль химички Галифе, уверена, что ее героиня понравится возрастным зрителям.

Она -  бюджетница с проблемами, - делится артистка. – Думаю, для многих этот образ будет узнаваемым. За время съемок мы с девчонками очень подружились, общаемся вне съемок. У нас даже есть тайный чат, который мы назвали «Училки-профурсетки».

 Многие сцены «Училок в законе» снимали в одной из московских школ во время летних каникул. Один из съемочных дней выдался настолько дождливым, что в кабинете директора случился потоп. Чтобы вода поскорее впиталась, на пол постелили ковер, который потом стал частью интерьера в сериале. 

А еще, специально под наш проект были выкрашены сцены в кабинетах и столовой, - говорит креативный продюсер проекта Михаил Башкатов (известный зрителям как актер и КВН-щик). –Возможно, после съемок школа будет пользоваться нашим ремонтом. Вот такое у нас взаимовыгодное сотрудничество!

Фото: Пресс-служба телеканала "Пятница!"

 Также интересно, что одну из сцен снимали на складе, где по сюжету происходила стрельба. В съемках был задействован настоящий автомат Калашникова, но патроны были холостые. Артистки также отмечают, что в новом сезоне их героини очень много ели. Бывали сцены, в которых они вообще не вставали из-за стола. По словам актрисы Марины Диановой, сыгравшей математичку, после этих застолий она теперь не может смотреть на салат оливье и вряд ли будет его есть даже на Новый год.

Также у нас была интересная сцена с нашей любимой машиной «Ока», - вспоминает Дианова. –За рулем сидела девочка-каскадер. В какой-то момент она так рванула по газам, что мы все были в шоке! Во время поворота меня просто прибило к стене. Представьте, машина сама по себе очень маленькая, я пытаюсь за что-то ухватиться ногами, руками. Головой упираюсь в крышу. Было даже страшновато.

 У актрисы Антонины Комиссаровой, сыгравшей учительницу русского языка и литературы, тоже остались яркие впечатления от экстремальных сцен.

Моя героиня – очень сексуальная девушка, но ей нужно было управлять экскаватором, -улыбается артистка. – Самое интересное, что в жизни я вообще не вожу машину.

 Комиссарова также вспомнила и о своих школьных годах, которые дались ей нелегко.

Единственные предметы, которые были более-менее вменяемые во время учебы – это русский язык и литература, - продолжает Антонина. – Я вообще ненавижу школу, учителей и все, что с этим связано.

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