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Леонид Якубович проигрывает Бузовой

Руководство МХАТа оценило роль Якубовича в спектаклях театра ниже, чем участие Ольги Бузовой

Что же, такие времена. Эпоха взаимного пиар-опыления. 

Бузова — поп-певица, или, вернее, поп-персонаж, имя-фамилию которой знает практически любой россиянин, даже тот, кто вообще не представляет, чем дама занимается — то ли поёт, то ли пляшет, то ли по ток-шоу ходит глупости говорить. 

МХАТ — заслуженный в прошлой жизни театр, давно похоронивший свою славу. При этом МХАТ — это огромное здание в центре Москвы, это огромный бюджет, это большое театральное хозяйство — словом, мощный ресурс, который может приносить дивиденды. Теоретически может приносить. Но, видимо, не приносит, поэтому и надо звать на помощь распиарившихся персон. И платить, разумеется, им надо в несколько раз больше, чем штатным артистам, на которых зритель давно не клюёт. 

В прошлом году приглашённым артистом МХАТа, кроме Бузовой, стал и ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Он играет роль старика Никандра в спектакле по мотивам произведения Евгения Водолазкина «Лавр». И, согласно информации на сайте Госзакупок, за один только спектакль Леонид Якубович получает 110 тысяч рублей. За четвертый квартал этого года телеведущий обязуется сыграть семь спектаклей — а это 770 тысяч рублей. 

Леонид Якубович, конечно, народный артист, но не театральный артист. Меж тем, месячный оклад театрального артиста — это 20-30 тысяч рублей. Так что 110 тысяч за выход — это сами понимаете.

Но Ольга Бузова все равно круче. У неё во МХАТе ставка еще выше, чем у народного артиста Якубовича —117 тысяч за спектакль. 

При этом, как сообщает сайт «7 дней», Бузова говорит, что участие в спектакле МХАТа было ее давней мечтой. То есть она согласилась на эту роль не ради денег, тем более, что ту же сотню она получает за один лишь рекламный пост в своем микроблоге. «Мечты сбываются. Просто нужно чётче формулировать свои желания. Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране и теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами, и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — радуется блогер Бузова.

Словом, театр любит вас, дорогие зрители!

Елена Кравец

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