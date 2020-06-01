Поклонники Саши Петрова вряд ли смогут пропустить этот фильм. Греческая история о православных страстях, церковных интригах в стане иерархов, байопик о житии Нектария Эгинского – весьма почитаемого в стране святого, казалось бы, должна быть локальным событием для греческого кино. Но за проект взялась американская режиссёр сербского происхождения Елена Попович. Она-то и сняла нашего Петрова в одной из ведущих ролей вместе с Микки Рурком, который играет парализованного. Фильм уже засветился на Московском кинофестивале и взял приз зрительский симпатий.

В кино с 14 октября.