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Александр Петров в греческом фильме «Человек божий»

Выходит в прокат громкий международный кинорелиз, в котором российский артист снялся вместе с Микки Рурком

Фото: кадр из фильма "Человек божий"

Поклонники Саши Петрова вряд ли смогут пропустить этот фильм. Греческая история о православных страстях, церковных интригах в стане иерархов, байопик о житии Нектария Эгинского – весьма почитаемого в стране святого, казалось бы, должна быть локальным событием для греческого кино. Но за проект взялась американская режиссёр сербского происхождения Елена Попович. Она-то и сняла нашего Петрова в одной из ведущих ролей вместе с Микки Рурком, который играет парализованного. Фильм уже засветился на Московском кинофестивале и взял приз зрительский симпатий.

В кино с 14 октября.

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