За один спектакль в театре Леонид Якубович получает 110 тысяч

В прошлом году на сцене МХАТа состоялась премьера спектакля по мотивам произведения Евгения Водолазкина «Лавр». Среди прочих известных артистов (например, Дмитрий Певцов и Алиса Гребенщикова) в постановке занят и ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Он играет роль старика Никандра.

В принципе, договор Леонида Аркадьевича с театром стандартный, как и у многих артистов. За четвертый квартал этого года Якубович обязуется сыграть семь спектаклей. За что он получит в общей сложности 770 тысяч рублей, то есть по 110 000 за одно исполнение. Актер обязуется «следить за своим здоровьем и моральным состоянием, не создавать ситуации, последствия которых могут неблагоприятно отразиться на исполнении или препятствовать исполнению своих обязательств по настоящему Договору (плохое сочувствие, травмы, личные или творческие конфликты и т.д.)»

А также приходить на репетиции не позднее, чем за 15 минут до начала, на спектакль – не позднее, чем за час до начала показа.

С одной стороны, гонорар не такой уж большой для Народного артиста. Однако, если учесть, что штатные актеры этого театра получают в разы меньше, то, конечно, многих данная сумма удивила.