Певцов посадит певцов

Первые заявления свежеизбранного артиста Дмитрия Певцова, под которого «Единая Россия» очистила округ от своих кандидатов, содержат сетования на то, что в России имеются «сатанинские проекты» и «шаманские дела», которые «несут гадость, тьму, бесовщину» и «воздействуют сразу на биологию». Что делать? «Грубо запрещать и наказывать», «посадить хотя бы на год, на два».

Интервью Певцова телеканалу «Спас» сопровождалось вставками из выступлений суперпопулярного в молодёжной среде рэпера Алишера Моргенштерна, да и без них понятно, что ветер дует в сторону этого отвязного чудовища. Заодно с Моргенштерном можно будет зацепить ещё нескольких неправильных рэперов и язвительных юмористов. Остальные забоятся и сами придут к Дмитрию Певцову узнавать, не является ли их творчество бесовщиной и сатанизмом. Дмитрию Анатольевичу уже сейчас следует заготовить большую печать «Проверено. Сатанизма нет», особенно если он собрался работать на благо родины в комитете Думы по культуре.

Пост, который получит Певцов в парламенте, будет лакмусовой бумажкой того, как далеко власть готова зайти в части приоритетов понятий над законами. Депутат – всё-таки не батюшка. Артист открыто выступает за возврат цензуры, то есть за пренебрежение конституционной нормой во имя изгнания бесов, и это уже говорит о многом в вопросе принципов формирования российской Госдумы. При всём уважении, если артист желает изгонять бесов, то он записался немного не туда, ему следовало бы проконсультироваться насчёт того, где вносить посильный вклад, у коллеги Ивана Охлобыстина. В крайнем случае у Никиты Михалкова.

В то же время давайте будем честными: если сравнивать Певцова и Моргенштерна, то первый кажется человеком адекватным, а второй всё-таки не очень. У первого есть принципы и желание сеять разумное, доброе и вечное (пусть он и не знает, как), а второй – продукт шоу-бизнеса, выбивший себе на лице (!) тату с числом зверя, матерящийся на каждом шагу и возводящий деньги в культ. Дмитрий Анатольевич искренне хочет избавить неокрепшие души от страшной, как ему кажется, угрозы.

Несмотря на благие намерения, власти следовало бы внедряться в творческую среду по минимуму. Хотя бы потому, что люди возраста депутатов Госдумы и высших чиновников не в состоянии навязать другому поколению своих кумиров. Вопрос принятия или непринятия не зависит от занимаемых должностей. Воспитанием должна заниматься всё-таки семья и школа. А консерватизм не должен быть агрессивным и запретительным, иначе возникнут справедливые подозрения, что именно в нём бесы и завелись, и банальный конфликт отцов и детей может усугубить революционные настроения, как это было в конце 1980-х с «тлетворным» рок-н-роллом.

Между тем власть уже давно сужает рамки дозволенного, но не знает, как правильно «оформить» Моргенштерна и прочих граждан, не вписывающихся в них. Моральная сторона вопроса – корректно ли вообще сочинять законы, написанные под конкретных людей? – это уже второй уровень. На первом хотелось бы спросить у Дмитрия Певцова не как у раба божьего, а как у законодателя – какой конкретно он внесёт в Думу законопроект, чтобы посадить на год или два Моргенштерна?