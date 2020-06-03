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8 блистательных женщин: на одну сцену вышли звезды трех поколений

В театре Моссовета состоялась одна из самых громких премьер сезона

Фото: Андрей Струнин

Пьеса «8 женщин» отмечает в этом году 60 лет со дня первой постановки в Париже. Шесть десятков лет режиссеры со всего мира обращаются к этой детективной истории о том, как дамы трех поколений одной семьи и их домочадцы ведут самостоятельное расследование убийства главы фамилии, совершенное в канун Рождества.

Спектакль Театра имени Моссовета "8 любящих женщин", дал свою трактовку популярного сюжета, состоящий из остроумных диалогов, неожиданных поворотов сюжета и по-настоящему звездного состава из Ольга Остроумовой, Ольги Кабо, Евгении Крюковой, Екатерины Гусевой, Анны Михайловской.

Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин
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