"Время блогеров отцветает": Рената Литвинова обрадовалась падению соцсетей

Небольшой фестиваль «Наконец-то в кино», посвящённый кинодивам, открылся в столичном кинотеатре «Пионер». Площадка эта смелая, креативная, интеллектуальная и уважаемая в кинематографической среде. Вот и Рената Литвинова, которую попросили раскрыть тему кинодив в рамках спецпоказа фильма Киры Муратовой «Настройщик», согласилась прийти и пообщаться с публикой после сеанса. Кому же ещё рассуждать о кинодивах, если не ей?

Рената Муратовна вплыла в зал в чёрных очках и с бокалом шампанского. Окинув взором небольшой зал, места в котором были заполнены от силы на треть, она сказала:

- Да… У нас такая плачевная ситуация с ковидом…

Поговорив о Тарковском, Германе, Алене Делоне, настало время поговорить и про кинодив.

- На самом деле нужна только одна роль, кто бы что ни говорил. Только одна. Но самая-самая, - раскрывала рецепт становления кинодивой Рената. Кроме того, у кинодивы должно быть чутьё на режиссёра и на хороший материал.

Ведущая вечера кинокритик Зинаида Пронченко вбросила мысль о том, что «важная черта дивы – её недостижимость, в том числе сексуальная».

- Мне кажется, звезда – это которую хотят, - согласилась Рената Литвинова. – Если ты посмотрел фильм или спектакль, то зрители должны хотеть, может быть, даже правда прямо секса. Если ты звезда, то после фильма публика будет прямо грезить об этом.

- Сегодня, по-вашему, есть дивы в мировом кинематографе? – спросила Зинаида Пронченко.

- Так как я женщина, я просто думаю, кого бы я хотела из женщин, – откровенно начала Рената, но после длинной паузы, кажется, передумала пускаться в рассуждения на эту тему и свернула монолог фразой: «Вот представляете, вы меня застали врасплох». Пригубив шампанского, попыталась переключиться на мужчин:

- Из мужчин вот я даже иногда удивлялась, что тот или иной вдруг будит во мне эти чувства, хотя это абсолютно не близкий мне персонаж. Прикиньте?

Рената снова взяла паузу и, почувствовав, что интеллектуальная публика уже готова вкушать интимным признаниям кинодивы, сказала:

- Я потом вам расскажу, кто. Это практически позор.

Интеллектуалы зааплодировали, но о том, кто же воплотил в российском кино позорное вожделение Ренаты Литвиновой, маленький зальчик «Пионера» так и не узнал.

Поинтересовавшись у кинокритика Пронченко, точно ли в бокале находится шампанское, актриса извинилась, что приехала вся такая «взнервлённая» после спектакля и вспомнила про синхронное падение трёх столпов интернет-общения Инстаграма, Фейсбука и Ватсапа, которое случилось на днях. Её это, несомненно, тоже задело, потому что Литвинова регулярно делится с подписчиками всякими душевными соображениями и переживаниями.

- Помните, у нас обрушился интернет? Я даже возрадовалась: господи, неужели это всё наконец оборвётся? Это действительно предвестник того, что всё оборвётся, что уходит в небытиё. Не будет этих вот… важных… как их называют? Блогеров! Представляете? Их время отцветает… Это первый звонок. Помните, в 2000 году говорили, что обрубится всё, что нужно обучать голубей носить друг другу почту. И я тогда даже купила керосинку. Господи, я так ждала этого момента, но меня обломало. Ну ничего, он ещё случится. Недавно была только репетиция.

Кинокритик Зинаида Пронченко, пытаясь вернуть разговор в тематическое русло, посетовала, что сегодня «слишком много информации о кинодивах, о звёздах, о том, как они живут, что они едят на завтрак» и даже углубилась в воспоминания о первой короткометражке Годара с Жан-Полем Бельмондо, где тот рассуждал о крупных планах в кадре и в жизни: «Мы должны запомнить актёра только в образе, а всё остальное мешает нам его обожествлять». Однако Рената среагировала в первую очередь на слово «завтрак»:

- Звезда, конечно, не должна жрать по 57 яиц, - неожиданно ответила она одновременно Зинаиде и Жан-Полю. – И, конечно, это отдельная работа над мифом: чем он завтракает. Конечно, это какая-то прям ужасная хрень. Да… Вы знаете, что я сегодня съела? Кусочек сыра и один мисо-суп. Ну и вот ещё шампанское. И всё равно мне далеко до совершенства.