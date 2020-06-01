Стендап как новый формат диалога и «последний герой» в условиях тайги: семь отличных российских сериалов за последние пять лет

«Настя, соберись!», 2021. Реж. Вера Смолина, Константин Майер

Внутри главной героини Насти уживаются несколько личностей, среди которых есть и Хозяюшка, и Богиня, и даже Бусинка. Но главная из них Сестра — именно она ежедневно доводит Настю до белого каления и любит, чтобы к ее мнению прислушивались. Каждая из пятерых «я» борется за первенство, но вместе они идут к одной цели — построить свое счастье.

«Настя соберись» разительно отличается своим подходом к женским персонажам. В отличие от потоковых телевизионных продуктов на федеральных каналах, в которых арка героинь прописана однотипно, блекло и скучно, за Настей интересно наблюдать. Она старается отвоевывать свою индивидуальность и, несмотря на карикатурность некоторых ее образов, все равно дает истории сделать большой шаг вперед — подальше от шаблонов.

«Игра на выживание», 2020. Реж. Карен Оганесян

Сериал Карена Оганесяна берет на вооружение популярное в начале двухтысячных телевизионное шоу «Последний герой». Шестнадцать человек со всех регионов России приезжают в тайгу для участия в проекте, главным призом которого станет один миллион евро. В какой-то момент вся съемочная группа исчезает, и участники остаются наедине с дикой природой и своими страхами.

Шоу уже упрекнули за наличие токсичных стереотипов и плохо прописанных персонажей, однако подчеркнули, что проекту все же с успехом удается обманывать ожидания зрителя. Несмотря на то, что многие уже набили оскомину в схожем по замыслу «Остаться в живых», не стоит упускать из виду «Игру на выживание». По крайне мере потому, что для российского телевидения этот формат шоу определенно вновинку.

«Ольга», 2016. Реж. Игорь Волошин, Игорь Нужный и другие

Ольга — мать-одиночка, которая воспитывает двоих детей от разных браков и присматривает за отцом-алкоголиком. В общем-то все свое время героиня посвящает выполнению прихотей своей семьи, но длится это ровно до тех пор, пока в ее жизни не появляется романтичный водитель Гриша, управляющий фургоном под названием «Ритуал».

Уже из описанию можно догадаться, что перед зрителем предстает трагикомедия с элементами фарса. Каждая нелепая ситуация, в которую попадает семья Ольги, облачена превосходным юмором, и во многом это заслуга Яны Трояновой. Известная по ролям в «Кококо», «Волчке», «Стране Оз», актриса умеет с удивительной точностью уловить предложенный ей образ и представить его на экране так, что к героине невозможно будет не проникнуться. Это одно из достоинств сериала, который был не только тепло принят как критиками, так и зрителями, но и признан в профессиональной среде одним из лучших проектов 2016 года.

«Чики», 2020. Реж. Эдуард Оганесян

Бывшая секс-работница Жанна возвращается из Москвы на свою малую родину в надежде открыть свой бизнес. Помочь ей в этом вызываются три подруги — Марина, Света и Люда, для которых фитнес-клуб не столько перспектива хорошего заработка, сколько путевка в нормальную жизнь.

Одним из достижений «Чик» является убедительное выстраивание мира своих героев. Любой человек, проживающий за пределами столицы, без труда разглядит знакомые облупленные детские площадки и дворы с развешенным в них бельем, расслышит абсолютно естественную речь со всеми ее шероховатостями и распознает волнующие современников проблемы, будь то политическая ситуация в стране или гендерное самоопределение.

«Пингвины моей мамы», 2021. Реж. Наталия Мещанинова

Дома у Гоши полный раздрай, зато на сцене — в стендапе — он может выпустить все то, что не высказал высказал родителям. Да и как это сделаешь, когда мать озабочена усыновлением еще одного ребенка (у Гоши два приемных брата и сестра), а отец старается занимать серединную сторону.

Режиссером проекта выступила Наталия Мещанинова («Комбинат «Надежда», «Аритмия», «Школа»), поэтому знакомые с ее творчеством не удивятся, что сериал двигают диалоги. Главным средством общения Гоши с миром и окружающими становится стендап, который сегодня прозвали новым рэпом. Он оказывает на героя своего рода психотерапевтический эффект и помогает ему становится взрослее. Главное, всегда нужно помнить, что у слов есть и обратный эффект, поэтому большое искусство — суметь вовремя замолчать.

«Шестнадцать +», 2021. Реж. Кирилл Кузин, Александра Лупашко, Владимир Бек и другие

В развитии отечественных медийных продуктах наблюдается приятная тенденция: они все чаще обращаются к молодежному сегменту аудитории, освещая наиболее острые темы (от буллинга до сексуальной самоидентификации). Таковым является альманах «Шестнадцать +», состоящий из десяти коротких историй о переживаниях подростков, которыми они не могут поделиться ни с родителями, ни с окружающими.

Любопытен формат проекта: каждая серия основана на каком-либо популярном у молодежи треке. Так что если вы не знаете, какой музыкой увлекаются ваши дети, но очень хочется разделить с ними интерес, то «Шестнадцать +» этому способствуют. А заодно приоткроет тайну того, что творится в голове у подростков в шестнадцать лет — том самом возрасте, когда очень важно суметь поддержать и уверить, что говорить о проблемах — важно.

«Мир! Дружба! Жвачка!», 2020. Реж. Антон Федоров, Илья Аксенов

Действие сериала разворачивается в 90-е, но мрачную действительность «лихих» времен ждать не приходится. Мягкая, приятная глазу цветовая гамма, знакомые музыкальные композиции и легкий юмор — все это атрибуты «Мира! Дружбы! Жвачки», истории о четырех друзьях, которым всего лишь четырнадцать и они вместе со всей страной стоят на пороге больших перемен.

В отличие от своих собратьев со схожей тематикой (фильма «Бык» с Юрой Борисовым или «Нашла коса на камень» Ани Крайс), в работе Федорова и Аксенова чувство тотальной безнадеги и растерянности уступает место надежде на светлое будущее.