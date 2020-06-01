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Стендап как новый формат диалога и «последний герой» в условиях тайги: семь отличных российских сериалов за последние пять лет

Каждый год среди многочисленного отечественного телевизионного продукта появляется несколько достойных проектов. «Собеседник» выбрал семь отличных шоу за последние пять лет, которые вы могли пропустить

Фото: Скриншот с Youtube

«Настя, соберись!», 2021. Реж. Вера Смолина, Константин Майер

Внутри главной героини Насти уживаются несколько личностей, среди которых есть и Хозяюшка, и Богиня, и даже Бусинка. Но главная из них Сестра — именно она ежедневно доводит Настю до белого каления и любит, чтобы к ее мнению прислушивались. Каждая из пятерых «я» борется за первенство, но вместе они идут к одной цели — построить свое счастье.

«Настя соберись» разительно отличается своим подходом к женским персонажам. В отличие от потоковых телевизионных продуктов на федеральных каналах, в которых арка героинь прописана однотипно, блекло и скучно, за Настей интересно наблюдать. Она старается отвоевывать свою индивидуальность и, несмотря на карикатурность некоторых ее образов, все равно дает истории сделать большой шаг вперед — подальше от шаблонов.

«Игра на выживание», 2020. Реж. Карен Оганесян

Сериал Карена Оганесяна берет на вооружение популярное в начале двухтысячных телевизионное шоу «Последний герой». Шестнадцать человек со всех регионов России приезжают в тайгу для участия в проекте, главным призом которого станет один миллион евро. В какой-то момент вся съемочная группа исчезает, и участники остаются наедине с дикой природой и своими страхами.

Шоу уже упрекнули за наличие токсичных стереотипов и плохо прописанных персонажей, однако подчеркнули, что проекту все же с успехом удается обманывать ожидания зрителя. Несмотря на то, что многие уже набили оскомину в схожем по замыслу «Остаться в живых», не стоит упускать из виду «Игру на выживание». По крайне мере потому, что для российского телевидения этот формат шоу определенно вновинку.

«Ольга», 2016. Реж. Игорь Волошин, Игорь Нужный и другие

Ольга — мать-одиночка, которая воспитывает двоих детей от разных браков и присматривает за отцом-алкоголиком. В общем-то все свое время героиня посвящает выполнению прихотей своей семьи, но длится это ровно до тех пор, пока в ее жизни не появляется романтичный водитель Гриша, управляющий фургоном под названием «Ритуал».

Уже из описанию можно догадаться, что перед зрителем предстает трагикомедия с элементами фарса. Каждая нелепая ситуация, в которую попадает семья Ольги, облачена превосходным юмором, и во многом это заслуга Яны Трояновой. Известная по ролям в «Кококо», «Волчке», «Стране Оз», актриса умеет с удивительной точностью уловить предложенный ей образ и представить его на экране так, что к героине невозможно будет не проникнуться. Это одно из достоинств сериала, который был не только тепло принят как критиками, так и зрителями, но и признан в профессиональной среде одним из лучших проектов 2016 года.

«Чики», 2020. Реж. Эдуард Оганесян

Бывшая секс-работница Жанна возвращается из Москвы на свою малую родину в надежде открыть свой бизнес. Помочь ей в этом вызываются три подруги — Марина, Света и Люда, для которых фитнес-клуб не столько перспектива хорошего заработка, сколько путевка в нормальную жизнь.

Одним из достижений «Чик» является убедительное выстраивание мира своих героев. Любой человек, проживающий за пределами столицы, без труда разглядит знакомые облупленные детские площадки и дворы с развешенным в них бельем, расслышит абсолютно естественную речь со всеми ее шероховатостями и распознает волнующие современников проблемы, будь то политическая ситуация в стране или гендерное самоопределение. 

«Пингвины моей мамы», 2021. Реж. Наталия Мещанинова

Дома у Гоши полный раздрай, зато на сцене — в стендапе — он может выпустить все то, что не высказал высказал родителям. Да и как это сделаешь, когда мать озабочена усыновлением еще одного ребенка (у Гоши два приемных брата и сестра), а отец старается занимать серединную сторону.

Режиссером проекта выступила Наталия Мещанинова («Комбинат «Надежда», «Аритмия», «Школа»), поэтому знакомые с ее творчеством не удивятся, что сериал двигают диалоги. Главным средством общения Гоши с миром и окружающими становится стендап, который сегодня прозвали новым рэпом. Он оказывает на героя своего рода психотерапевтический эффект и помогает ему становится взрослее. Главное, всегда нужно помнить, что у слов есть и обратный эффект, поэтому большое искусство суметь вовремя замолчать.

«Шестнадцать +», 2021. Реж. Кирилл Кузин, Александра Лупашко, Владимир Бек и другие

В развитии отечественных медийных продуктах наблюдается приятная тенденция: они все чаще обращаются к молодежному сегменту аудитории, освещая наиболее острые темы (от буллинга до сексуальной самоидентификации). Таковым является альманах «Шестнадцать +», состоящий из десяти коротких историй о переживаниях подростков, которыми они не могут поделиться ни с родителями, ни с окружающими.

Любопытен формат проекта: каждая серия основана на каком-либо популярном у молодежи треке. Так что если вы не знаете, какой музыкой увлекаются ваши дети, но очень хочется разделить с ними интерес, то «Шестнадцать +» этому способствуют. А заодно приоткроет тайну того, что творится в голове у подростков в шестнадцать лет — том самом возрасте, когда очень важно суметь поддержать и уверить, что говорить о проблемах — важно.

«Мир! Дружба! Жвачка!», 2020. Реж. Антон Федоров, Илья Аксенов

Действие сериала разворачивается в 90-е, но мрачную действительность «лихих» времен ждать не приходится. Мягкая, приятная глазу цветовая гамма, знакомые музыкальные композиции и легкий юмор — все это атрибуты «Мира! Дружбы! Жвачки», истории о четырех друзьях, которым всего лишь четырнадцать и они вместе со всей страной стоят на пороге больших перемен.

В отличие от своих собратьев со схожей тематикой (фильма «Бык» с Юрой Борисовым или «Нашла коса на камень» Ани Крайс), в работе Федорова и Аксенова чувство тотальной безнадеги и растерянности уступает место надежде на светлое будущее. 

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