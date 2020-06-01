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Гордон и «Закрытый показ»: они возвращаются

Программа «Закрытый показ» и ее бессменный ведущий вернулись в эфир спустя 8 лет

Фото: Агентство «Москва»

9 октября в 21:30 в эфире Первого канала Александр Гордон и гости его ток-шоу посмотрят и обсудят новый фильм Любови Аркус «Кто тебя победил никто».

Фильм – уникальный, как и его героиня, актриса Алла Демидова, о жизни и творчестве которой он и рассказывает. Картина выходит к юбилею легендарной актрисы, которой 29 сентября исполнилось 85 лет.

«Закрытый показ» исчезал из эфира на целых 8 лет. Но едва ли опытный телезритель забыл, каким ярким, спорщицким и спорным было это ток-шоу. Ну ещё бы – его вёл Александр Гордон, один из самых ярких, умных, парадоксальных и откровенно циничных телеведущих. Он и будет его вести – по рабочей ли обязанности, из-за огромных ли гонораров, которые он получает за ведение программ, или из творческого интереса, неважно.

Прежние «Закрытые показы» под предводительством Гордона давали жару – смотреть «избранные» фильмы и следовавшие за ними ток-шоу было увлекательно и познавательно. А когда Александр Гордон усаживал в лужу очередного критика или, наоборот, восторженного поклонника, – его виртуозности можно было позавидовать. 

Надеемся, Александр Гарриевич не утратил хватку, хорошую злость и свой рентгеновский талант. Возможно, что-то в этой программе и изменится – как мы помним, в своём недавнем интервью Юрию Дудю Гордон говорил, что хочет быть «как Познер». Посмотрим. Заодно можно попытаться угадать, действительно ли Гордон больше не пьёт коньяк «по утрам» (ну то есть во время эфира, конечно!), как заверял он телезрителей в начале телесезона.

– Похоже, «Закрытый показ» возвращается, – заявил Александр Гордон «Собеседнику». – Многие, очень многие ждали этого с нетерпением. Возвращается он картиной о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимался больше пяти лет и выходит сейчас – к 85-летию Аллы Демидовой. Я когда начинал смотреть фильм и увидел название без знаков препинания, то подумал о ребусе, который буду разгадывать во время просмотра. Ждал какие-то подсказки по ходу сюжета. А в конце фильма понял, что это отличная формулировка – и именно в таком виде. Она и про меня абсолютно. Это вопрос, который я адресую себе, миру, времени и не знаю, где и какие ставить знаки препинания: кто тебя победил никто. 

В дискуссиях и спорах обновлённого «Закрытого показа», посвящённого фильму об Алле Демидовой «Кто тебя победил никто», приняли участие актёр Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, кинокритики, а также Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин. И создатели фильма, конечно, – режиссёр Любовь Аркус, режиссёр монтажа Дмитрий Новосельцев и оператор Ирина Штрих.

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