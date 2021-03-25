В России снимут сериал про «Горшка» и панк-группу «Король и Шут»

«КиноПоиск» выпустит в 2022 году сериал о российской панк-группе «Король и Шут» и её фронтмене Михаиле «Горшке» Горшенёве, который умер в 2013 году. Сериал расскажет о становлении группы, её пути к успеху и взаимоотношениях участников.

Режиссёром сериала стал Рустам Мосафир («Шаман», «Скиф»), сценаристом Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»). Оператором назначен Никита Рождественский («Красный призрак», «Обитель»). Среди продюсеров значится Андрей «Князь» Князев, вокалист и лидер группы. Он написал большинство текстов и музыки «Короля и Шута».

Производством занимается компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова, сопродюсера проекта, который снимал фильмы-концерты группы.

Как отмечает компания, родственники Михаила Горшенёва дали согласие на проект и сейчас он находится на стадии кастинга актёров.

– Когда ко мне с этой идеей пришёл Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер – это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом, – рассказал музыкант и продюсер группы «Король и Шут» Андрей Князев.