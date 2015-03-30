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Александра Ширвиндта заменит, возможно, Тимофей Кулябин

Его кандидатуру, а также кандидатуру Романа Феодори, на пост художественного руководителя Театра Сатиры рассматривают в департаменте культуры Москвы

И Тимофей Кулябин, и Роман Феодори – известные широкой публике режиссёры, не говоря уже о театральном мире. 

Широкое (и даже слишком) внимание к Тимофею Кулябину привлекла постановка оперы «Тангейзер» в Новосибирской опере и последовавший за ней скандал, раздутый РПЦ. Это было в 2015 году и с тех пор, собственно, и пошла у нас мода на «оскорбление чувств». 

Но кроме «Тангейзера» Тимофей Кулябин ставит оперы в Большом театре и в театрах Европы, он работает в Театре Наций, он главный режиссер Театра «Красный факел» в Новосибирске, и на его счёту очень много и спектаклей, и наград. 

Роман Феодори руководит Театром юного зрителя в Красноярске, ставит спектакли в Театре Наций, в МХТ им. Чехова , в Центре им. Мейерхольда, в европейских театрах.

Театральная общественность очень надеется, что правительство Москвы, взвесив все «за» («против» тут просто нет), примет хорошее для Театра Сатиры и его зрителей решение. 

Александр Ширвиндт, который руководил театром более 20 лет, пока не высказал конкретного мнения по поводу преемника, положившись на решение департамента культуры. 

Сам Александр Ширвиндт сейчас на больничном, его заявление пока в департаменте не подписали, но решение Ширвиндта на этот раз окончательное.

К слову, периодические сообщения об увольнении худрука Театра Сатиры, которые будоражили общественность весь прошлый сезон, имели под собой вполне реальную почву. Александр Анатольевич Ширвинд написал заявление еще год назад, но директор Театра Сатиры Агаев, как говорят, буквально упросил его остаться. И это можно понять. 

Кроме того, что Ширвинд легендарный артист и очень любим публикой, наши театры в принципе устроены так, что смена кого-то из руководителей приводит к землетрясению на подведомственной ему территории. Там как из-под земли начинают вылезать на свет божий кадровые проблемы, давние скандалы и злоупотребления.

Александр Ширвинд не раз сам высказывался на эту тему, со свойственным ему горьковатым сарказмом заявляя, что должность художественного руководителя скоро вымрет, как вымерли динозавры. На место худруков придут продюсеры, а с ними на театральную сцену хлынет и шоу-бизнес. 

Возможно, у Александра Ширвиндта был совсем рядом такой пример. Как говорят и пишут, с Театром Сатиры активно сотрудничает продюсерский центр Валерия Янкловича, тот же самый, что и в «Ленкоме». Как пишет телеграм-канал «Закулиска», «Мамед Агаев всему учился не у кого иного, как у Марка Борисовича Варшавера… Варшавер и Янкловича Агаеву привёл… Одна школа. Во всем. Во всех действиях, принимаемых решениях и схемах». 

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