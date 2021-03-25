Светлана Сурганова: "Российские группы по-прежнему зарабатывают концертами. А их полтора года почти нет"

Коллектив «Сурганова и оркестр» презентовал в Москве новый двойной альбом «Всё будет завтра». Перед выступлением Светлана Сурганова рассказала «Собеседнику» о том, как она и её коллеги выходят из сложной ситуации с ограничениями концертной деятельности. Судя по улыбкам, задорному настроению и драйву, который идёт со сцены, житейские трудности музыканты успешно преодолевают.

- Сейчас многие коллективы привлекают деньги краудфандингом: сначала собирают деньги, потом на них выпускают альбом. Вы - не исключение. Раньше было наоборот. С записей сейчас вообще невозможно заработать?

- Скорее это инвестиции. Собственные плюс помощь сочувствующих. Если за рубежом музыканты зарабатывают на альбомах, на тираже, на роялти, на продажах, то мы, российские группы, по-прежнему делаем это на живых концертах. А поскольку у нас их сейчас уже полтора года нет и неизвестно, что будет дальше, ситуация с краудфандингом была у нас вынужденной. Раньше мы себе не позволяли выманивать деньги у населения, но сейчас всем огромное спасибо. Эта ситуация дала нам возможность просуществовать и закончить работу над альбомом.

- Вы можете оценить ваши потери от локдауна, от ограничений концертов?

- Давайте не говорить о потерях. У нас с октября по декабрь планируется тур. Может, будет и весенняя сессия. Это, наверное, уже третья попытка. Люди раз за разом вынуждены были сдавать билеты. На этот раз, надеемся, всё будет хорошо.

- Музыкальные альбомы — это целая культура и традиция. Но раньше это было связано с кассетами и дисками, на которых их продавали. Есть ли сейчас смысл вообще издавать альбомы? Не логичнее песни выпускать по одной?

- У нас тоже был опыт синглов. Это хороший приём. Но задача стояла всё-таки выпустить альбом. Большая часть материала вот этого альбома «Всё будет завтра» рождена в одном временнОм промежутке и даже в одном месте. Хотя, несмотря на это, песни всё равно получились достаточно разножанровые. И не зря он двойной: в первую часть мы включили такие романтические, балладные произведения, а вторая — более рок-н-рольная, жёсткая, танцевальная, ритмичная. Песни из второй части могут показаться странными, инопланетными и, может, вы подумаете: ну Сурганова совсем чокнулась. Я сначала хотела назвать двойной альбом «Шизики и лирики». Но, к сожалению, название не прижилось: его испугались. Драйв, смелость высказываний — музыкального и текстового — за это нам абсолютно не стыдно.