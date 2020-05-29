Оскар Кучера: «Мой младший сын – чемпион по сосанию груди»
Артист рассказал о пятерых наследниках и работе
В жизни Оскара Кучеры произошло знаковое событие. Его старший сын Александр поступил на подготовительные курсы МХТ, которые 30 лет назад окончил сам артист. Отговаривал ли Оскар своего наследника от актёрской профессии и про занятия своих остальных четырёх детей, знаменитый многодетный отец рассказал в интервью «Собеседнику».
С Оскаром Кучерой мы встретились после премьеры нового спектакля с его участием «Трое в океане» в ДК им. Зуева. Артист признался, что каждая театральная работа ему даётся нелегко.
– В любом спектакле главная сложность – это выучить большое количество текста и найти образ своего героя, – говорит 47-летний Оскар. – Спектакль «Трое в океане», поставленный продюсерами Натальей Скурида и Александром Смирновым, – это комедия, поэтому если просто говорить слова, то ничего смешного не будет, надо искать характер. А что касается моих внутренних переживаний, то я волнуюсь не только перед премьерами, а и перед каждым моим выходом на сцену. Но опыт и знание того, что нужно делать, это волнение позволяют убирать.
– В прошлом году вы ушли из программы «Звезды сошлись», которую вели три года в паре с Лерой Кудрявцевой. Есть ли телевизионный проект, за который вы бы взялись с удовольствием?
– «Звезды сошлись» покинул – и слава богу! (Оскар ушёл из шоу из-за острых тем – Ред.) Сейчас я веду с удовольствием всероссийский ежегодный вокальный конкурс «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Скоро у меня будет ещё один проект. О нём пока говорить не хочу, скоро всё узнаете. Предложения мне поступают постоянно, что приятно.
– Летом удалось отдохнуть?
– Нет, лето я провёл на съёмках в Киеве. Мы снимали 24-серийный сериал, в котором у меня одна из главных ролей. С апреля по август я был в Украине, от чего кайфанул от души.
Оскар Кучера – многодетный папа, у него пятеро детей. Самому старшему сыну артиста Александру 17 лет. Второй наследник на год младше и его тоже зовут Александр. Также артист и его жена Юлия воспитывают 14-летнего сына Даниила, шестилетнюю дочь Алисию и двухлетнего сына Марка.
– Оскар, при таком плотном рабочем графике трудно ли уделять время семье?
– Дело в том, что если вы этот плотный график совмещаете не с тусовками, а с родными, то ничего сложного в этом нет. Я всё своё свободное время трачу на семью и мне от этого хорошо.
– Ваш сын в этом году поступил на актёрские курсы МХТ. Как вы к этому отнеслись?
– Я сам учился на этих курсах в 1990-91 годах и считаю так: если ты можешь не быть актёром, то не будь им. Потому что эта профессия очень специфическая и неблагодарная. Каждый год из театральных институтов выпускается огромное количество студентов, а востребованными становятся единицы. Поэтому, конечно, мне страшно за моего сына. Но он – фанат своего дела, много лет прослужил в Детском Музыкальном Театре юного актёра. Поэтому пусть двигается в этом направлении. Не отговаривал Сашу только потому, что вижу, как он относится к своему делу.
– Чем остальные дети радуют?
– Второй сын – бизнесмен и экономист ( к слову, жена Оскару Кучеры Юлия – бизнесвумен –Ред.). В этом году Саша заканчивает общеобразовательную школу и будет поступать в экономическую. Ему нравится бизнес, у него хорошая чуйка и он уже сейчас зарабатывает достаточно хорошие деньги. Данька у меня тоже пробует заниматься бизнесом, ещё и хорошо рисует. Он хочет поступать в архитектурный институт, но это ещё может поменяться. Дочь – фанатка лошадей, скачет с утра до вечера. А младший сын – чемпион по сосанию груди, поэтому у него вообще всё замечательно.
– Вы – строгий отец?
– Наверное, супруга более строгая, чем я. Вернее, она более скомпонованная и последовательная. Но и я могу пошуметь. В основном, это происходит из-за того, что дети что-то обещают, но не выполняют, из-за плохой успеваемости или переусердствования со временем в гаджетах. За это я могу отобрать эти самые гаджеты.
– Хотели бы ещё детей?
– Думаю, пятеро мне достаточно, как раз то, что нужно. Больше уже будет тяжело.
Кстати
«Ем все подряд, а потом сажусь на велосипед»
Оскар Кучера является фанатом не только своей профессии и семьи, но и спорта. На своей страничке в соцсети артист часто публикует фотографии в спортивном костюме с клюшкой или штангой. Несмотря на то, что на тренировках бывали травмы (однажды Оскар сломал сразу два ребра), звезда экрана признается, что без физических нагрузок впадает в апатию. Также Кучера строго следит за своим питанием. Правда, иногда все-таки даёт себе расслабиться.
– Я постоянно хожу в зал, играю в хоккей, большую часть времени соблюдаю диеты, – делится Оскар. – Но бывает и такое, что месяц ем все подряд. От этого немножко набираю вес, а по истечении этого месяца сажусь на велосипед или начинаю бегать.