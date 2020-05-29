Оскар Кучера: «Мой младший сын – чемпион по сосанию груди»

В жизни Оскара Кучеры произошло знаковое событие. Его старший сын Александр поступил на подготовительные курсы МХТ, которые 30 лет назад окончил сам артист. Отговаривал ли Оскар своего наследника от актёрской профессии и про занятия своих остальных четырёх детей, знаменитый многодетный отец рассказал в интервью «Собеседнику».

С Оскаром Кучерой мы встретились после премьеры нового спектакля с его участием «Трое в океане» в ДК им. Зуева. Артист признался, что каждая театральная работа ему даётся нелегко.

– В любом спектакле главная сложность – это выучить большое количество текста и найти образ своего героя, – говорит 47-летний Оскар. – Спектакль «Трое в океане», поставленный продюсерами Натальей Скурида и Александром Смирновым, – это комедия, поэтому если просто говорить слова, то ничего смешного не будет, надо искать характер. А что касается моих внутренних переживаний, то я волнуюсь не только перед премьерами, а и перед каждым моим выходом на сцену. Но опыт и знание того, что нужно делать, это волнение позволяют убирать.

– В прошлом году вы ушли из программы «Звезды сошлись», которую вели три года в паре с Лерой Кудрявцевой. Есть ли телевизионный проект, за который вы бы взялись с удовольствием?

– «Звезды сошлись» покинул – и слава богу! (Оскар ушёл из шоу из-за острых тем – Ред.) Сейчас я веду с удовольствием всероссийский ежегодный вокальный конкурс «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Скоро у меня будет ещё один проект. О нём пока говорить не хочу, скоро всё узнаете. Предложения мне поступают постоянно, что приятно.

– Летом удалось отдохнуть?

– Нет, лето я провёл на съёмках в Киеве. Мы снимали 24-серийный сериал, в котором у меня одна из главных ролей. С апреля по август я был в Украине, от чего кайфанул от души.