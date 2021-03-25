Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:20

Гомосексуалисты, как фашисты? Так считает депутат Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов одним из первых осудил поцелуй мужчин в эфире телешоу ТНТ «Игра»

Фото: сайт Госдумы

3 октября во втором выпуске телешоу «Игра», где соревнуются в юморе между собой стендаперы и бывшие КВНщики, артисты команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на сцене. Они играли сцену свадьбы, где Дорохов был одет в платье невесты, а Александр играл роль жениха. После танца они встали на колени и поцеловались. Сам поцелуй длился в эфире секунду-две, но некоторые представители власти узрели в этом пропаганду гомосексуализма и настаивают возбудить уголовное дело. Хотя забывают, что принятый когда-то закон о другом, – «о пропаганде нетрадиционной любви среди несовершеннолетних». А шоу изначально было обозначено «для зрителей 18+». Виталий Милонов, пожалуй, самый ярый спикер, кто не устает говорить о гомосексуализме.

- Некоторые люди посчитали, что они выше, чем закон. Для меня это отвратительно, - говорит Милонов. - Они прекрасно знают, что так делать нельзя. Я понимаю, что безнаказанность и вседозволенность у этого канала ощущаются, но закон должен быть.

- Виталий Валентинович, но это видео было буквально на две секунды, причем, это актерство. Человек просто оделся в женскую одежду. Они просто сыграли какую-то сценку. Или это тоже нельзя?

- Я не понимаю, актерство или не актерство. Возможно, что актерство. А когда вы актерскую игру расчленения человека увидите? Или фашистов, которые зиговать будут? Мы говорим не о том, было это по-настоящему или понарошку, а о том, что они это делали публично и демонстрировали это публично. В данном случае, я считаю на российском телевидении такому места быть не должно. Уголовную статью тяжело к этому подыскать, считаю это лишним, но то, что это неподобающий контент - это очевидно. Почему меньшинство диктует правила большинству? Большинство в нашей стране против такого контента на телевидении. Я понимаю, что ТНТ имеет - так или иначе - отношение к госкорпорации, но в Роскомнадзоре есть рычаги воздействия. Ну почему за матерную ругань и неподобающие с точки зрения норм этики действия людей можно штрафовать, а демонстрацию публичных гомосексуальных вещей считать как бы нормальной? У нас как бы демократия в стране, народ - это источник власти, люди, жители нашей страны, считают это негодяйством. Почему мы должны мириться? Ну, вот они так считают. А телевизионщикам плевать, что они так считают.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Расследование 6 дней назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 2 недели назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 52 минуты назад

Заболевшего ковидом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Культура и ТВ 54 минуты назад

Светлана Сурганова: "Российские группы по-прежнему зарабатывают концертами. А их полтора года почти нет"

Шоу-бизнес 2 часа назад

Блогер BadComedian прокомментировал версию, что Пересильд на самом деле не летала в космос

Шоу-бизнес 4 часа назад

Пострадали из-за родства: певица Валерия рассказала об унижении собственных детей в России

Шоу-бизнес 5 часов назад

Актер Владимир Машков отказался от думского мандата «Единой России»

Культура и ТВ 18 часов назад

Лия Ахеджакова: Не знаю, как я из-за этой лжи не получила инфаркт!

Шоу-бизнес 20 часов назад

Анна Плетнёва спасла своего танцора на репетиции от отёка Квинке

Шоу-бизнес 21 час назад

Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Шоу-бизнес 21 час назад

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил Ивана Краско на больничной койке

Культура и ТВ 21 час назад

Юлия Пересильд взяла в космос рисунки и фотографии своих детей.

Шоу-бизнес 21 час назад

Юлия Пересильд в космосе: реакция российских звёзд на полет кинокоманды

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Он депутат, а я – воин света": Джигурда отметелил "единороса" Милонова на ринге

Культура и ТВ 22 часа назад

Виталина Цымбалюк-Романовская: Зудину и Захарову сейчас травят, потому что ушли из жизни их защитники

Шоу-бизнес 23 часа назад

Владимир Политов: «Алибасов близок с Федосеевой-Шукшиной, несмотря на развод»

Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Шоу-бизнес 1 день назад

«Прохор живет с огромной болью в душе»: продюсер «Прямого эфира» с Малаховым рассказал о страданиях Шаляпина на съемках

Шоу-бизнес 1 день назад

«Шнур страдает от мужских комплексов»: сексолог поставила лидеру «Ленинграда» неутешительный диагноз

Шоу-бизнес 1 день назад

Валерий Гаркалин попал в больницу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика