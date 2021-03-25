Гомосексуалисты, как фашисты? Так считает депутат Виталий Милонов

3 октября во втором выпуске телешоу «Игра», где соревнуются в юморе между собой стендаперы и бывшие КВНщики, артисты команды «Камызяки» Денис Дорохов и Александр Панекин поцеловались на сцене. Они играли сцену свадьбы, где Дорохов был одет в платье невесты, а Александр играл роль жениха. После танца они встали на колени и поцеловались. Сам поцелуй длился в эфире секунду-две, но некоторые представители власти узрели в этом пропаганду гомосексуализма и настаивают возбудить уголовное дело. Хотя забывают, что принятый когда-то закон о другом, – «о пропаганде нетрадиционной любви среди несовершеннолетних». А шоу изначально было обозначено «для зрителей 18+». Виталий Милонов, пожалуй, самый ярый спикер, кто не устает говорить о гомосексуализме.

- Некоторые люди посчитали, что они выше, чем закон. Для меня это отвратительно, - говорит Милонов. - Они прекрасно знают, что так делать нельзя. Я понимаю, что безнаказанность и вседозволенность у этого канала ощущаются, но закон должен быть.

- Виталий Валентинович, но это видео было буквально на две секунды, причем, это актерство. Человек просто оделся в женскую одежду. Они просто сыграли какую-то сценку. Или это тоже нельзя?

- Я не понимаю, актерство или не актерство. Возможно, что актерство. А когда вы актерскую игру расчленения человека увидите? Или фашистов, которые зиговать будут? Мы говорим не о том, было это по-настоящему или понарошку, а о том, что они это делали публично и демонстрировали это публично. В данном случае, я считаю на российском телевидении такому места быть не должно. Уголовную статью тяжело к этому подыскать, считаю это лишним, но то, что это неподобающий контент - это очевидно. Почему меньшинство диктует правила большинству? Большинство в нашей стране против такого контента на телевидении. Я понимаю, что ТНТ имеет - так или иначе - отношение к госкорпорации, но в Роскомнадзоре есть рычаги воздействия. Ну почему за матерную ругань и неподобающие с точки зрения норм этики действия людей можно штрафовать, а демонстрацию публичных гомосексуальных вещей считать как бы нормальной? У нас как бы демократия в стране, народ - это источник власти, люди, жители нашей страны, считают это негодяйством. Почему мы должны мириться? Ну, вот они так считают. А телевизионщикам плевать, что они так считают.