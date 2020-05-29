Виталина Цымбалюк-Романовская: Зудину и Захарову сейчас травят, потому что ушли из жизни их защитники
Экс-супруга Армена Джигарханяна о великом актёре, «Ленкоме» и Прохоре Шаляпине
На какое-то время Виталина Цымбалюк-Романовская исчезла из общего поля зрения. Однако сейчас все чаще стала выходить на публику. Недавно в качестве пианистки приняла участие в вечере памяти Бориса Грачевского на фестивале «Амурская Осень».
– В Благовещенске я второй раз, – сказала она корреспонденту «Жёлтой газеты», – впервые прилетала сюда с Арменом Борисовичем. Люблю этот город. А на вечере памяти Бориса Грачевского поддерживала его жену. Мы с Катей Белоцерковской дружим.
– Вас так долго не было видно, что многие решили, что вы эмигрировали.
– Вынуждена этих «многих» огорчить, эмигрировать никуда не собираюсь. Я ничего такого не сделала, чтобы быть изгоем в обществе. Очень люблю Россию, обожаю Москву, но, честно говоря, не ожидала, что современное российское общество окажется столь жёстким и нетерпимым.
– Как-то на одной из передач продюсер Марк Рудинштейн очень плохо о вас отзывался…
– Марк Рудинштейн, как известно, написал книгу, после которой в театральной среде стал нерукопожатным. Марк Анатольевич Захаров Рудинштейна терпеть не мог за то, что тот полил грязью Леонида Ярмольника, Олега Янковского, Александра Абдулова. Мы с Джигарханяном жили вместе с 2001 года, и Рудинштейна за этот период не было в нашей жизни ни разу. Он не приходил ни в театр, ни к нам домой.
– Армен Борисович знакомил вас со всеми своими друзьями?
– Конечно. Мы ходили на все премьеры к Марку Анатольевичу в «Ленком». Тогда ещё была жива его супруга – Нина Тихоновна. Чета Захаровых приняла меня тепло. Нас часто приглашали в гости. Кстати, Армен Борисович очень хорошо отзывался об Александре и то, что сейчас несправедливо пишут о ней – это печально. Армен говорил, что она была очень умная, воспитанная, была со всеми корректна. А сейчас о ней говорят, что она вела себя при отце, как деспот. Заметьте, травля началась именно когда не стало Марка Захарова. По этой же причине сейчас унижают Марину Зудину. Почему лишили её ролей и работы в театре? Потому что не стало её мужа и защитника.
– По ТВ однажды показывали документальный фильм и там был один эпизод. Когда вы шли вместе, Армен Борисович поскользнулся, вы его поймали и не дали ему упасть…
– Армену тогда исполнялось 75 лет. Мы всё время ходили с ним за руку. Начиная с 2010 года находилась с ним круглосуточно. Если куда-то отъезжала на встречу или в магазин, через 15 минут он уже набирал и спрашивал: «Ты где? Когда приедешь?» Особенно я нервничала, когда стояла в пробке – он звонил мне по несколько раз.
– Армен Борисович часто делал вам подарки?
– Нечасто. Чаще я сама себе покупала. Но при виде моей покупки он спрашивал: «Тебе нравится?» Я говорила: «Да!» Он смеялся: «Ну, считай, что это я тебе подарил!» С Арменом по ювелирным магазинам мы не ходили, ему было сложно выходить на люди. Когда он появлялся в публичном месте, все просили у него автограф, хотели с ним сфотографироваться. В силу здоровья ему тяжело давалось внимание. Мы предпочитали больше гулять где-то за границей. Но и там его узнавали и преследовали.
– А вы любили смотреть фильмы с его участием, и как он сам относился к этим картинам?
– Я с удовольствием пересматриваю фильмы, где он играет. А вот Армен редко смотрел кино, в котором снимался. Когда же видел по телевизору, вздыхал и говорил: «Какой я был молодой и красивый…» и переключал на другой канал. Всего три фильма были ему близки: «Здравствуй, это я», в нём дебютировала Маргарита Терехова, и он с этим фильмом ездил на фестиваль в Канны. Вторая картина с Людмилой Гурченко – «Старые стены». Причём Армен говорил, что он и Люся там настоящие, такие, какие есть. И третий фильм, который ему очень нравился – «Когда наступает октябрь».
Все остальные ему были не так дороги. «Собаку на сене» терпеть не мог потому, что его там озвучили голосом другого актёра. Сериал «Место встречи изменить нельзя», сделавшим его безумно популярным, он не смотрел никогда. Считал, что там сильно переборщили с гримом и он выглядел в кадре неестественно. Про успех комедии «Здравствуйте, я ваша тётя», его мнение было таким: «Звезды сошлись!» Он обожал Калягина и режиссёра Титова. Армен вообще если любил актёров, то любил беззаветно. Светлана Немоляева была его любимая партнёрша в театре. Он очень хорошо отзывался об Ирине Розановой. Я, кстати, видела их в спектакле вместе, кое-что застала из репертуара. Про Наталью Гундареву тепло отзывался, считал её талантливейшей актрисой современности.
– Армена Борисовича часто звали сниматься в кино? И были роли, от которых он отказывался?
– Он не отказывался, снимался почти во всем, что ему предлагали. Говорил: «Это моя работа и я должен её делать». А я сопровождала его на все съёмки. Армен обожал сниматься в кино, этот процесс его бодрил. Только последние семь лет прекратил выходить на съёмочную площадку.
– А почему он не остался жить в Америке?
– В Америку он прилетал только в отпуск к Татьяне Власовой. Он там никогда не жил, и делать ему в Штатах совершенно было нечего, он даже языка не знал. Но я могу понять его симпатию к Америке и то, с каким удовольствием он проводил там свой отпуск. Когда он прилетел в США впервые, на него эта страна произвела грандиозное впечатление. Это был конец 80-х годов. У него остался некий миф, что Америка – это «страна-праздник». Но он всегда работал и зарабатывал в России. И на эти деньги всех содержал – бывшую жену и приёмного сына. Они жили за его счёт. И как только Армена Борисовича не стало, вернулись обратно в Москву.
– Эта травля как-то повлияла на ваше здоровье?
– Безусловно. Я только сейчас постепенно начинаю приходить в себя. Очень сузила круг людей, с которыми общаюсь. Сейчас у меня плотный график, хочется вернуться к прежнему активному образу жизни, но к здоровью я стала относиться более внимательно. Больше занимаюсь спортом, не пью алкоголь. Иногда делаю массажи, хожу в салоны, но ничего не колю себе.
– Скажите, Виталина, а с Прохором Шаляпиным у вас было серьёзно?
– Это был всего лишь шоу-проект. Тот случай, когда не было работы, и надо было на что-то жить. Шли бесконечные суды, меня вызывал на допросы следователь и мне очень не нравился весь тот навязанный негатив. Я не жалею, что с Прохором общалась целый год, но мы не переходили рамки, у нас не было никаких отношений. Прохору тоже было интересно участие, он добивался, чтобы о нём писали, чтобы его не забывали. У него не сложилась карьера в шоу-бизнесе, поэтому он рад любому поводу оказаться медийном пространстве.