Виталина Цымбалюк-Романовская: Зудину и Захарову сейчас травят, потому что ушли из жизни их защитники

На какое-то время Виталина Цымбалюк-Романовская исчезла из общего поля зрения. Однако сейчас все чаще стала выходить на публику. Недавно в качестве пианистки приняла участие в вечере памяти Бориса Грачевского на фестивале «Амурская Осень».

– В Благовещенске я второй раз, – сказала она корреспонденту «Жёлтой газеты», – впервые прилетала сюда с Арменом Борисовичем. Люблю этот город. А на вечере памяти Бориса Грачевского поддерживала его жену. Мы с Катей Белоцерковской дружим.

– Вас так долго не было видно, что многие решили, что вы эмигрировали.

– Вынуждена этих «многих» огорчить, эмигрировать никуда не собираюсь. Я ничего такого не сделала, чтобы быть изгоем в обществе. Очень люблю Россию, обожаю Москву, но, честно говоря, не ожидала, что современное российское общество окажется столь жёстким и нетерпимым.

– Как-то на одной из передач продюсер Марк Рудинштейн очень плохо о вас отзывался…

– Марк Рудинштейн, как известно, написал книгу, после которой в театральной среде стал нерукопожатным. Марк Анатольевич Захаров Рудинштейна терпеть не мог за то, что тот полил грязью Леонида Ярмольника, Олега Янковского, Александра Абдулова. Мы с Джигарханяном жили вместе с 2001 года, и Рудинштейна за этот период не было в нашей жизни ни разу. Он не приходил ни в театр, ни к нам домой.