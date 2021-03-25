Людмила Нильская: «Мне с самой собой очень даже хорошо»
64-летняя звезда «Петровки, 38» и «Галины» прожила жизнь, будто катаясь на американских горках. Нильская рассказала, как сегодня живёт, жалеет ли о потерянных годах, проведённых в США, а также, почему так и не получила ни одного звания от государства
С 1978 года, будучи студенткой, Нильская активно снималась в кино. Первой её работой стала картина «Кузнечик», которая открыла актрисе дорогу в большой кинематограф. За 13 лет, до распада СССР, Людмила Валерьевна успела сняться в десятках картин, после же наступила творческая пауза.
Из-за проблем с работой, Нильская с супругом Георгием Исаевым и двухлетним сыном Дмитрием вынуждена была поехать за границу, в США. Артистка знала, что по профессии там работать не сможет, муж же питал большие надежды на жизнь в Америке.
«Американская мечта» оказалась не такой, как показывают в фильмах. Известная на родине актриса ухаживала в Америке за капризными старушками, убирала и терпела всяческие унижения, лишь бы заработать копеечку. Измена супруга перевернула жизнь Нильской с ног на голову, женщина решила развестись и с шестьюстами долларами в кармане вернулась на родину. Удача не отвернулась от актрисы, и ей выпала возможность вновь вернуться к карьере.
– Всё, что происходит в жизни человека, на мой взгляд, предназначено ему свыше, значит, такой путь человеку нужно было пройти, так угодно было богу, – говорит о проведённых годах в Америке актриса. – Ни о чём не жалею, возвращать тоже ничего не хотела бы.
– Не боялись, спустя столько лет, выйти вновь на сцену?
– Был такой момент волнения, конечно, всё-таки девять лет без сцены и кино, но, видимо, профессия со временем не умирает.
– Коллеги по спектаклю тогда поддержали, Крачковская, например?
– Конечно, а с Крачковской мы вообще подружками были. Мы с ней очень много работали в спектаклях, я очень её люблю, она – замечательная.
– Почему, несмотря на ваш послужной список, вы не получили никаких званий?
– Звания дают, когда ты в театре служишь, либо за тебя просит союз кинематографистов. Чтобы получить звание, нужно хорошенько посуетиться, напоминать о себе в «союзе», что-то я посчитала нужным этим не заниматься. Я очень спокойно отношусь к тому, что я не «заслуженная» или «народная», но от пенсии побольше я бы не отказалась. Получаю такую же пенсию, как и все россияне, около двадцати тысяч рублей, ведь у меня нет званий.
– Предложения по работе есть?
– Играю в антрепризе по возможности, сейчас не самые простые времена, сами понимаете. Потихоньку ситуация налаживается, летом ездили на гастроли в Крым. С кинопроектами пока тишина, зовут часто на ток- шоу, но я отказываюсь, в последнее время подобные шоу превратились в базар какой-то.
– Как вы относитесь к себе? Многие артисты признаются, что очень критичны к себе и не считают себя привлекательными.
– Красавицей я себя в молодости не считала. С возрастом, пересматривая фильмы со своим участием, порой стала замечать: «Да, симпатичной девушкой я была». А если серьёзно, никогда не чувствовала себя особенной, я обычный человек.
– Чем занимается ваш единственный сын?
– Диме тридцать лет, он тренирует детей в хоккейной школе, благо, с работой у него все хорошо. Они с женой Маргаритой и двумя детьми, Алексом и Николь живут за городом. Николь, говорят, похожа на меня, чему я очень рада, хоть детки с годами и меняются.
– Помогаете с внуками?
– Я городской житель, поэтому помогать у меня не получается. Я, как жила много лет в Выхино, так здесь и обитаю, очень люблю этот район, никогда не хотела переезжать. К детям переезжать тоже не вижу смысла, родители и дети не должны жить вместе, я считаю.
– Все так же живете одна, не нашли мужчину, с кем проводили бы вечера?
– Нет, мне это совсем ни к чему. Многие женщины не могут без мужчин, даже во взрослом возрасте с ума сходят, а меня вполне устраивает моё положение, мне с самой собой очень даже хорошо, и я не лукавлю.
– Есть у вас какая-нибудь мечта, которую не удалось ещё исполнить?
– Было бы здоровье. Самая большая мечта – не быть немощной, закончить жизнь в полном рассудке и здравии.