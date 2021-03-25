Людмила Нильская: «Мне с самой собой очень даже хорошо»

С 1978 года, будучи студенткой, Нильская активно снималась в кино. Первой её работой стала картина «Кузнечик», которая открыла актрисе дорогу в большой кинематограф. За 13 лет, до распада СССР, Людмила Валерьевна успела сняться в десятках картин, после же наступила творческая пауза.

Из-за проблем с работой, Нильская с супругом Георгием Исаевым и двухлетним сыном Дмитрием вынуждена была поехать за границу, в США. Артистка знала, что по профессии там работать не сможет, муж же питал большие надежды на жизнь в Америке.

«Американская мечта» оказалась не такой, как показывают в фильмах. Известная на родине актриса ухаживала в Америке за капризными старушками, убирала и терпела всяческие унижения, лишь бы заработать копеечку. Измена супруга перевернула жизнь Нильской с ног на голову, женщина решила развестись и с шестьюстами долларами в кармане вернулась на родину. Удача не отвернулась от актрисы, и ей выпала возможность вновь вернуться к карьере.

– Всё, что происходит в жизни человека, на мой взгляд, предназначено ему свыше, значит, такой путь человеку нужно было пройти, так угодно было богу, – говорит о проведённых годах в Америке актриса. – Ни о чём не жалею, возвращать тоже ничего не хотела бы.

– Не боялись, спустя столько лет, выйти вновь на сцену?

– Был такой момент волнения, конечно, всё-таки девять лет без сцены и кино, но, видимо, профессия со временем не умирает.

– Коллеги по спектаклю тогда поддержали, Крачковская, например?

– Конечно, а с Крачковской мы вообще подружками были. Мы с ней очень много работали в спектаклях, я очень её люблю, она – замечательная.