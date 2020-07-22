YouTube-навигатор. Каналы, на которых можно посмотреть беседы с интересными персонами

Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Шоу «Просто о сложном» было запущено на Youtube в 2021 году, до этого оно выходило в формате паблик-токов, после чего перешло на «Яндекс.Эфир». Это не просто интервью, а именно беседа с гостем, в ходе которой журналистка Софико Шеварднадзе вместе со зрителем проникает в суть актуальных тем. Героями проекта становятся самые яркие личности современности, лидеры различных сфер. На данный момент шоу насчитывает 4 сезона.