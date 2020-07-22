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YouTube-навигатор. Каналы, на которых можно посмотреть беседы с интересными персонами

Sobesednik.ru выбирает лучшие тематические каналы, которые стоит подписаться. Сегодня предлагаем ознакомиться с подборкой youtube-каналов "интервью"

А поговорить?

Один из самых известных каналов на Youtube, посвященным интервью. С 2020 года проектом занимается Ирина Шихман. Она берет эксклюзивные интервью, задавая вопросы не только о профессиональной деятельности гостей, но затрагивая и личные темы. Также на канале публикуются документальные фильмы и расследования. 

Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Шоу «Просто о сложном» было запущено на Youtube в 2021 году, до этого оно выходило в формате паблик-токов, после чего перешло на «Яндекс.Эфир». Это не просто интервью, а именно беседа с гостем, в ходе которой журналистка Софико Шеварднадзе вместе со зрителем проникает в суть актуальных тем. Героями проекта становятся самые яркие личности современности, лидеры различных сфер. На данный момент шоу насчитывает 4 сезона. 

FAMETIME TV

Канал, за которым стоят журналист Лаура Джугелия и режиссер Павел Худяков. Проект призван познакомить зрителей со звездами, их жизнью и путем становления. Герои проекта приглашают ведущую в гости или в офис, где и проходит интервью. Помимо интервью на канале опубликованы отдельные шоу («Дерзкая готовка», «Кино Flow»). В Instagram-аккаунте проекта публикуются анонсы и кадры из предстоящих выпусков. 

вМесте

Проект, созданный совместно с Союзом охраны психического здоровья, в первую очередь предназначен для подростков старше 12 лет, и призван помочь им с поиском и принятием себя. Однако канал заинтересует и многих взрослых. В интервью гости рассказывают о своей жизни в подростковый период, о взрослении и определении направления для своей будущей профессиональной деятельности. При просмотре зритель не видит интервьюера, благодаря чему создается иллюзия беседы со зрителем, известные личности открываются с новой стороны.

Жиза

Креативное агентство ЖИЗА — это канал, посвященный разным форматам видео: от развлекательных, до интервью с представителями разных профессий. Последний можно смело назвать визитной карточкой канала. Шоу «10 глупых вопросов» и «10 других вопросов» представляют собой относительно короткие интервью, где профессионалы, отвечая на «глупые» вопросы, раскрывают специфику своей специальности. 

LUKI

Проект, продолжающий список коротких развлекательных интервью. Здесь представители разных профессий и сфер рассказывают о том, что их бесит. Перед началом основной части, в роликах зрителя знакомят с героями, их биографией. Далее уже следует повествование об интересных случаях из профессиональной деятельности, обидных стереотипах и действительно глупых вопросах. 

СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

В 2019 году Светлана Бондарчук запустила собственный проект «Света вокруг света». Это интервью, в которых ведущая и герои — вдохновляющие ее известные люди — путешествуют в значимые для них города и страны, ведут в первую очередь дружескую беседу, без сухих вопросов и ответов.

Бар в большом городе

Проект актрисы Ирины Чесноковой представляет собой развлекательное шоу, в котором гости в непринужденной обстановке общаются на различные темы, играют в алкогольные игры и, конечно, рассказывают интересные и забавные истории из жизни.

Кинотест

Авторский проект режиссёра Саши Франк, построенный в формате некой исповеди. Герои — это как уже широко известные деятели культуры, так и совсем еще малоизвестные личности. За 5-7 минут герои интервью успевают раскрыться, откровенно рассказать о своей жизни. На канале интервью разделены по плейлистам, что позволяет зрителю быстро найти ролик с интересующей его личностью, будь то модель, блогер, режиссер или телеведущий. 

МАРИЯ ПРО

Как совмещать семью и работу? Как найти дело, которое будет интересно именно вам? Предприниматель Мария Проненко берет вдохновляющие интервью у людей, добившихся успеха, рассказывает о том, как стать лучшей версией себя, делится собственным опытом. 

Автор материала: Анна Аникина

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