Убийцы, сумасшедшие, циники – всё для вас! Гид по самым крутым сериалам октября

Мы выбрали для вас лучшие, самые интересные и бодрящие сериалы, которые можно будет посмотреть в сети в октябре.

Вы увидите Ирину Розанову, Ольгу Сутулову, Майкла Китона, Энди Макдауэлл, Александру Урсуляк, Алексея Аграновича, Александра Скарсгарда и других звёзд в ролях серийных убийц, добрых докторов, чокнутых художников и циничных богачей.

Это будут триллеры, детективы и драмы — все как мы любим.

«Уборщица. История матери-одиночки»

Netflix с 1 октября

Это экранизация мемуаров Стефани Лэнд о суровых буднях бедной и одинокой матери. Юная Алекс, покончив со своей любовью к запойному абьюзеру, живёт вместе с маленькой дочкой в приюте для жертв насилия и работает уборщицей. Работка, как можно догадаться, так себе, отношение у окружающих свинское, экс-партнер угрожает отобрать ребёнка, а мать, немного полоумная художница, призывает быть паинькой и вообще исчезает с горизонта.

В общем, проклятый вопрос «Что делать?» встаёт перед Алекс каждый день в полный рост. А вместе с ним возвращается мечта стать писательницей.

В ролях: Энди МакДауэлл, Маргарет Куэлли, Билли Берк, Ник Робинсон и др.

«Пингвины моей мамы»

KION с 6 октября

Пятнадцатилетний Гоша, главный герой нового сериала Натальи Мещаниновой об «отцах и детях», живёт как на вулкане: его родная мама одержима идеей дать кров как можно большему количеству обездоленных детей, и с появлением каждого нового члена семьи Гоша чего-то лишается — личного пространства, тишины, собственной комнаты, внимания и любви родителей. Отдушину для себя он находит в стендапе — чем сильнее накаляется обстановка дома и в школе, тем язвительнее становятся его шутки и тем больше просмотров на YouTube набирают ролики с его выступлениями.

В ролях: Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович.

«Самка богомола»

Start с 14 октября

Процедурал о «преступлении и наказании». Жанна Дронова, более известная под кличкой Самка богомола, отбывает срок за убийства. Она — маньяк типа Декстера (здесь, кстати, тоже новый сезон на подходе), она в свои лучшие годы промышляла убийством разнообразных ублюдков, насильников и педофилов. И вот, уже в наше время, объявляется какой-то подражатель, который разделывается с такими же ублюдками по её, так сказать, методе. Мадам Дронова согласилась стать консультантом в поимке подражателя, но при условии: она будет работать вне стен колонии, и расследованием будет заниматься её сын — он полицейский.

В главной роли: Ирина Розанова.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Amazon Prime с 15 октября

Новая версия культового хоррора 1997 года, в котором юных Дженнифер Лав Хьюитт, Райана Филиппа, Сару Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего сменили свежие лица. А убийца — всё та же зловещая таинственная личность в чёрном капюшоне и со сверкающим лезвием в руке.

Хорошенько набравшись на выпускном, пятеро старшеклассников случайно сбивают прохожего и решают избавиться от трупа, сбросив его в океан. Спустя год одна из девушек обнаруживает в своей комнате неприятный сюрприз — надпись на зеркале «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Вскоре подобные сообщения получают все свидетели того происшествия. Ну и дальше все новые жертвы, страх, подозрения, и кровь-кровь-кровь.

В ролях: неизвестная широкой публике, но симпатичная молодёжь.

«Ты» 3 сезон

Netflix с 15 октября

В предыдущем сезоне наш любовничек-маньяк Джо едва не убил свою подружку Лав, да вовремя узнал, что она беременна от него. Теперь молодые родители пытаются обжиться на новом месте, но семейная идиллия все-таки разбивается (кто бы мог подумать!). У Джо новая зазноба — симпатичная соседка, подозрительно напоминающая его возлюбленную из первого сезона, и решительная Лав, снова выходит на тропу войны. В попытке сохранить любовь и семью пара даже обратится к психотерапевту, но вполне возможно, что им поможет только новый труп, закопанный на заднем дворе.

В ролях: Пенн Беджли, Виктория Педретти.

«Наследники» 3 сезон

Amediateka (HBO) с 18 октября

И наконец фаворит сезона — идеальный сериал о токсичной семье престарелого медиамагната, очень похожего на непотопляемого Руперта Мердока. У «Наследников» девять премий «Эмми», и наверное, будут ещё, потому что новый сезон — ещё круче, чем первые два. После того как в последней серии второго сезона Кендалл в очередной раз публично выступил против отца, компания Роев снова оказывается на краю финансовой бездны. А медленно, но верно сдающий патриарх семейства не теряет надежды выбрать преемника среди своих эгоцентричных, вероломных отпрысков и продолжает проверять их на прочность. В новом сезоне к основному актёрскому составу присоединились Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»), сыгравший владельца одной из крупных IT-компаний, и Эдриан Броуди («Острые козырьки») — ему досталась роль миллионера, которому предстоит изменить баланс сил в борьбе за медиаимперию Роя.