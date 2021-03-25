Стинг запустил сериал о себе

Сингл называется Rushing Water и он войдёт в новую пластинку Стинга The Bridge, релиз которой состоится 19 ноября.

В ролике, снятом Эриком Райаном Андерсоном, музыкант находится в заброшенном доме, ходит по лестницам и танцует на фоне белых стен, а также поёт в студии и погружается в водоём.

«Песня Rushing Water — подходящее начало для альбома, который стремится преодолеть все мелкие различия, которые могут нас разлучить», — сказал Стинг.