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Вчера, в 22:47

Стинг запустил сериал о себе

Британский музыкант также выпустил новый клип

Сингл называется Rushing Water и он войдёт в новую пластинку Стинга The Bridge, релиз которой состоится 19 ноября.

В ролике, снятом Эриком Райаном Андерсоном, музыкант находится в заброшенном доме, ходит по лестницам и танцует на фоне белых стен, а также поёт в студии и погружается в водоём.

«Песня Rushing Water — подходящее начало для альбома, который стремится преодолеть все мелкие различия, которые могут нас разлучить», — сказал Стинг.

Перед выходом нового альбома музыкант запустил еженедельный веб-сериал «On The Bridge», премьера которого состоялась 28 сентября. Шоу даёт возможность взглянуть на повседневную жизнь музыканта, готовящегося к выпуску альбома. Стинг будет выпускать новые серии (каждая продолжительностью 2–3 минуты) исключительно на сайте Sting.com по вторникам в 9 утра по восточноевропейскому времени. Каждый выпуск будет оставаться эксклюзивным для членов фан-клуба в течение 24 часов, а затем станет доступен для более широкой аудитории.

Елена Кравец

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