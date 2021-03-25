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Пространство, свет и тишина Алексея Венецианова

30 сентября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи начала работать выставка художника, который первым во времена крепостного права открыл России и Европе особый мир, достойный уважения, таящий в себе источник вдохновения.

Фото: Елена Скворцова

На экспозиции собраны порядка 80 произведений Алексея Венецианова и его учеников из разных музеев России – Исторического и Русского музеев, Эрмитажа, дворца в Павловске, музеев Рязани, Пскова, Твери, Архангельска – и даже из одной частной столичной коллекции… Есть так же несколько полотен, которые в свое время приобрел Алишер Усманов и в 2008-м передал в Константиновский дворец в Петербурге.

Фото: Елена Скворцова

Неизвестный художник школы Алексея Венецианова. Маленький мальчик, надувающий мыльные пузыри. Дар Алишера Усманова.

Фото: Елена Сковрцова

Неизвестный художник школы Алексея Венецианова. Солдат и крестьянская девушка (1830-1840 гг.). Дар Алишера Усманова.

Есть и сюрпризы – например, два полотна («Параня со Сливнева» и «Васютка с Максихи») – были возвращены из Германии и в 1995-м экспонировались на выставке «Дважды спасенные» в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В 1829-м Николай I подарил их Фридриху Вильгельму III (отцу Александры Федоровны). Это случилось в Потсдаме, во время праздника «Волшебство Белой розы». И, если верить инвентарной описи от 1883-го, картины находились в рабочем кабинете крон-принца Фридриха Вильгельма в замке Бабельсберг.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Васютка с Максихи (Крестьянский сын с лыками), начало 1820-х

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Параня со Сливнева (Крестьянка с грибами), 1817-1818 гг.

На выставке есть и несколько работ, на которых представлены портреты членов семьи художника.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Портрет матери художника Анны Лукиничны Венециановой (1801 г.), урожденной Калининой. Она была дочерью московского купца.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Портрет жены Марфы Афанасьевны (вторая половина 1810-х), урожденной Азаровой. Она происходила из семьи небогатых помещиков Ржевского уезда Тверской губернии. Воспитывалась у родственников.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Портрет жены (конец 1820-х) в русском наряде. Марфа Афанасьевна умерла в 1831-м от холеры

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Портрет старшей дочери художника Александры в детстве (1826 г.)

Фото: Елена скворцова

Дочери Венецианова. Старшая (справа) – Александра, художника. Автор «записок об отце». Младшая (слева) – Фелицата, завещала часть своего состояния Академии художеств на учреждение стипендии имени отца.

Фото: Третьяковская галерея

Алексей Венецианов. Автопортрет (1811 г.).

Род Венециановых происходил из Греции. Прадед художника Федор Проко с женой Анджелой и сыном Георгием приехали в Россию в 1730-1740-х годах, и получили прозвище Венециано, позднее превратившееся в фамилию.

Художник родился в семье купца 2-ой гильдии Гаврилы Юрьевича Внецианова в Москве в 1780-м. Семья занималась продажей саженцев кустов смородины, луковиц тюльпанов, но также и торговлей картин.

Мы привыкли считать, что Венецианов писал только крестьян, их быт, но это не совсем так. На выставке представлено несколько полотен, которые расширят впечатление от творчества художника.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Отдых на пути в Египет (1811г). Уменьшенная копия одноименной картины Бартоломе Эстебана Мурильо (ок. 1165 г.)

Фото: Елена Скворцова

Алексей Венецианов. Оплакивание Христа (ок. 1811 г.). Уменьшенная копия одноименной картины Луки Джордано (ок. 1670-1675 гг.).

Кстати, во время Отечественной войны 1812-го Венецианов рисовал карикатуры на французов и дворян-галломанов. И был одним из авторов азбуки «Подарок детям на память о событиях 1812 года», иллюстрированной карикатурами на Наполеона и его армию.


Писал он, к слову, не только портреты крестьян и их быт. У Венецианова есть и серия обнаженной натуры. Впрочем, натурщицы – это тоже крестьянки, и специалисты обращают внимание на то, что девушки несколько скованны.

Полотно «Туалет Дианы» он писал зимой 1847-го, в деревне Сафонково, пережидая затянувшуюся зиму, незадолго до своей гибели. Эту картину Сергей Дягилев в 1906-м представит на знаменитой парижской выставке «Два века русской живописи и скульптуры» на Осеннем салоне в Гран Пале, которую организовали участники объединения «мир искусства», а также петербургские и московские меценаты. Полотно имело там огромный успех.

Фото: Елена скворцова

Алексей Венецианов. Туалет Дианы (1847г.).

А «крестьянская» тема в творчестве Венецианова, можно сказать, появилась после того, как он увидел картину французского художника Франсуа Гране «Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря...» (1818 г.). Венецианов нашел в картине то, что волновало его самого – правдивую передачу освещения, фигур и «вещей неодушевленных» в пространстве. Он решил превзойти Гране.

Уехал в деревню, стал писать с натуры внутренний вид гумна, усложнив себе задачу: освещение у него не фокусное, как у Гране, а сложное, с разных сторон.

Картину одобрил император, Венецианову было пожаловано 3 тыс. рублей, а полотно внесли в каталог Эрмитажа. И мечта Венецианова – увидеть свои работы на одной стене с Гране – осуществилась. И даже больше. «Гумно» Венецианова – признанный шедевр, а вот знакомством с творчеством Гране сегодня, пожалуй, могут похвастаться только знатоки.

На выставке в Третьяковке можно увидеть обе работы.

Фото: Елена Скворцова

Франсуа Гране. Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме (1816-1817 г.г.). Это не совсем та работа, про которую написано в статье. Но на выставке представлена именно эта. Дело в том, что Грание изобразил интерьер этой церкви не менее 15 раз, и в Эрмитаже хранятся две картины художника на данный сюжет. Подписанную и датированную 1818-м работу Гране подарил императору Александру I в 1821-м, и она произвела большое впечатление на русских художников.

Экспонируемая в Третьяковке работа имеет бОльшие размеры и включает автопортрет Гране (крайняя фигура справа).

Алексей Венецианов. Гумно (1822-1823гг.)

Венецианов уезжает в деревню, чтобы посвятить себя живописи и обучению молодых людей по собственной методе – писать не а-ля Рембрант или Рубенс, а а-ля натура.

Среди его первых (1824 г.) учеников – Алексей Тыранов и Никифор Крылов. Оба до встречи с Венециановым писали иконы. Он не просто обучал молодых людей, но и пытался своим ученикам. В частности, обращался в общество покровителей художников (ОПХ) с просьбой оказать им помощь. Крылов умер в 1831-м от холеры, а Тыранов стал академиком живописи, получил высшую академическую награду – золотую медаль 1-го достоинства. Правда, к концу жизни талантливый живописец оказался в крайней нужде и умер в 1859-м, на 12 лет пережив своего учителя.

Фото: Елена Скворцова

Алексей Тыранов. Автопортрет (1825 г.).

Еще один академик живописи вырос из учеников Венецианова – Капитон Зеленцов. Вообще многие ученики художника становились признанными мастерами.

Фото: Елена Скворцова

Капитон Зеленцов. Старик с ломтем хлеба (вторая половина 1820-х).

Кстати, Капитон Зеленцов является и автором одной из самых редких русских азбук – «Увеселительная азбука, составленная и рисованная К. А. Зеленцовым» (1835г). Ее анимированный вариант так же можно увидеть на экспозиции.

Среди учеников Венецианова были и крепостные. Он помогал им оказаться на воле (к слову, художник принимал участие в освобождении от крепостной зависимости и Тараса Шевченко). Не всегда все проходило гладко: например, добиться освобождения для своего талантливого ученика Григория Сороки ему так и не удалось. Да и Академия художеств отказала Венецианову в его просьбе дать свою фамилию отпущенному (по ходатайству художника за 2 тыс. руб.) на волю из крепостных Федору Славянскому (ставшему потом академиком живописи и даже получившему в 1859-м чин коллежского асессора).

Фото: Елена Скворцова

Григорий Сорока (Васильев). Вид озера Молдино в «островках», имении Н.П. Милюкова (конце 1840-х – начало 1850-х).

Умер Венецианов трагически. В декабре 1847-го он отправился в Тверь, в селе Поддубье высунулся из кибитки и на скорости ударился головой о верстовой столб… Ему было 67 лет.

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