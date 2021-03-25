Пространство, свет и тишина Алексея Венецианова
30 сентября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи начала работать выставка художника, который первым во времена крепостного права открыл России и Европе особый мир, достойный уважения, таящий в себе источник вдохновения.
На экспозиции собраны порядка 80 произведений Алексея Венецианова и его учеников из разных музеев России – Исторического и Русского музеев, Эрмитажа, дворца в Павловске, музеев Рязани, Пскова, Твери, Архангельска – и даже из одной частной столичной коллекции… Есть так же несколько полотен, которые в свое время приобрел Алишер Усманов и в 2008-м передал в Константиновский дворец в Петербурге.
Неизвестный художник школы Алексея Венецианова. Маленький мальчик, надувающий мыльные пузыри. Дар Алишера Усманова.
Неизвестный художник школы Алексея Венецианова. Солдат и крестьянская девушка (1830-1840 гг.). Дар Алишера Усманова.
Есть и сюрпризы – например, два полотна («Параня со Сливнева» и «Васютка с Максихи») – были возвращены из Германии и в 1995-м экспонировались на выставке «Дважды спасенные» в ГМИИ им. А. С. Пушкина.
В 1829-м Николай I подарил их Фридриху Вильгельму III (отцу Александры Федоровны). Это случилось в Потсдаме, во время праздника «Волшебство Белой розы». И, если верить инвентарной описи от 1883-го, картины находились в рабочем кабинете крон-принца Фридриха Вильгельма в замке Бабельсберг.
Алексей Венецианов. Васютка с Максихи (Крестьянский сын с лыками), начало 1820-х
Алексей Венецианов. Параня со Сливнева (Крестьянка с грибами), 1817-1818 гг.
На выставке есть и несколько работ, на которых представлены портреты членов семьи художника.
Алексей Венецианов. Портрет матери художника Анны Лукиничны Венециановой (1801 г.), урожденной Калининой. Она была дочерью московского купца.
Алексей Венецианов. Портрет жены Марфы Афанасьевны (вторая половина 1810-х), урожденной Азаровой. Она происходила из семьи небогатых помещиков Ржевского уезда Тверской губернии. Воспитывалась у родственников.
Алексей Венецианов. Портрет жены (конец 1820-х) в русском наряде. Марфа Афанасьевна умерла в 1831-м от холеры
Алексей Венецианов. Портрет старшей дочери художника Александры в детстве (1826 г.)
Дочери Венецианова. Старшая (справа) – Александра, художника. Автор «записок об отце». Младшая (слева) – Фелицата, завещала часть своего состояния Академии художеств на учреждение стипендии имени отца.
Алексей Венецианов. Автопортрет (1811 г.).
Род Венециановых происходил из Греции. Прадед художника Федор Проко с женой Анджелой и сыном Георгием приехали в Россию в 1730-1740-х годах, и получили прозвище Венециано, позднее превратившееся в фамилию.
Художник родился в семье купца 2-ой гильдии Гаврилы Юрьевича Внецианова в Москве в 1780-м. Семья занималась продажей саженцев кустов смородины, луковиц тюльпанов, но также и торговлей картин.
Мы привыкли считать, что Венецианов писал только крестьян, их быт, но это не совсем так. На выставке представлено несколько полотен, которые расширят впечатление от творчества художника.
Алексей Венецианов. Отдых на пути в Египет (1811г). Уменьшенная копия одноименной картины Бартоломе Эстебана Мурильо (ок. 1165 г.)
Алексей Венецианов. Оплакивание Христа (ок. 1811 г.). Уменьшенная копия одноименной картины Луки Джордано (ок. 1670-1675 гг.).
Кстати, во время Отечественной войны 1812-го Венецианов рисовал карикатуры на французов и дворян-галломанов. И был одним из авторов азбуки «Подарок детям на память о событиях 1812 года», иллюстрированной карикатурами на Наполеона и его армию.
Писал он, к слову, не только портреты крестьян и их быт. У Венецианова есть и серия обнаженной натуры. Впрочем, натурщицы – это тоже крестьянки, и специалисты обращают внимание на то, что девушки несколько скованны.
Полотно «Туалет Дианы» он писал зимой 1847-го, в деревне Сафонково, пережидая затянувшуюся зиму, незадолго до своей гибели. Эту картину Сергей Дягилев в 1906-м представит на знаменитой парижской выставке «Два века русской живописи и скульптуры» на Осеннем салоне в Гран Пале, которую организовали участники объединения «мир искусства», а также петербургские и московские меценаты. Полотно имело там огромный успех.
Алексей Венецианов. Туалет Дианы (1847г.).
А «крестьянская» тема в творчестве Венецианова, можно сказать, появилась после того, как он увидел картину французского художника Франсуа Гране «Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря...» (1818 г.). Венецианов нашел в картине то, что волновало его самого – правдивую передачу освещения, фигур и «вещей неодушевленных» в пространстве. Он решил превзойти Гране.
Уехал в деревню, стал писать с натуры внутренний вид гумна, усложнив себе задачу: освещение у него не фокусное, как у Гране, а сложное, с разных сторон.
Картину одобрил император, Венецианову было пожаловано 3 тыс. рублей, а полотно внесли в каталог Эрмитажа. И мечта Венецианова – увидеть свои работы на одной стене с Гране – осуществилась. И даже больше. «Гумно» Венецианова – признанный шедевр, а вот знакомством с творчеством Гране сегодня, пожалуй, могут похвастаться только знатоки.
На выставке в Третьяковке можно увидеть обе работы.
Франсуа Гране. Внутренний вид хоров в церкви капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме (1816-1817 г.г.). Это не совсем та работа, про которую написано в статье. Но на выставке представлена именно эта. Дело в том, что Грание изобразил интерьер этой церкви не менее 15 раз, и в Эрмитаже хранятся две картины художника на данный сюжет. Подписанную и датированную 1818-м работу Гране подарил императору Александру I в 1821-м, и она произвела большое впечатление на русских художников.
Экспонируемая в Третьяковке работа имеет бОльшие размеры и включает автопортрет Гране (крайняя фигура справа).
Алексей Венецианов. Гумно (1822-1823гг.)
Венецианов уезжает в деревню, чтобы посвятить себя живописи и обучению молодых людей по собственной методе – писать не а-ля Рембрант или Рубенс, а а-ля натура.
Среди его первых (1824 г.) учеников – Алексей Тыранов и Никифор Крылов. Оба до встречи с Венециановым писали иконы. Он не просто обучал молодых людей, но и пытался своим ученикам. В частности, обращался в общество покровителей художников (ОПХ) с просьбой оказать им помощь. Крылов умер в 1831-м от холеры, а Тыранов стал академиком живописи, получил высшую академическую награду – золотую медаль 1-го достоинства. Правда, к концу жизни талантливый живописец оказался в крайней нужде и умер в 1859-м, на 12 лет пережив своего учителя.
Алексей Тыранов. Автопортрет (1825 г.).
Еще один академик живописи вырос из учеников Венецианова – Капитон Зеленцов. Вообще многие ученики художника становились признанными мастерами.
Капитон Зеленцов. Старик с ломтем хлеба (вторая половина 1820-х).
Кстати, Капитон Зеленцов является и автором одной из самых редких русских азбук – «Увеселительная азбука, составленная и рисованная К. А. Зеленцовым» (1835г). Ее анимированный вариант так же можно увидеть на экспозиции.
Среди учеников Венецианова были и крепостные. Он помогал им оказаться на воле (к слову, художник принимал участие в освобождении от крепостной зависимости и Тараса Шевченко). Не всегда все проходило гладко: например, добиться освобождения для своего талантливого ученика Григория Сороки ему так и не удалось. Да и Академия художеств отказала Венецианову в его просьбе дать свою фамилию отпущенному (по ходатайству художника за 2 тыс. руб.) на волю из крепостных Федору Славянскому (ставшему потом академиком живописи и даже получившему в 1859-м чин коллежского асессора).
Григорий Сорока (Васильев). Вид озера Молдино в «островках», имении Н.П. Милюкова (конце 1840-х – начало 1850-х).
Умер Венецианов трагически. В декабре 1847-го он отправился в Тверь, в селе Поддубье высунулся из кибитки и на скорости ударился головой о верстовой столб… Ему было 67 лет.