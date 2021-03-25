Пространство, свет и тишина Алексея Венецианова

Есть и сюрпризы – например, два полотна («Параня со Сливнева» и «Васютка с Максихи») – были возвращены из Германии и в 1995-м экспонировались на выставке «Дважды спасенные» в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В 1829-м Николай I подарил их Фридриху Вильгельму III (отцу Александры Федоровны). Это случилось в Потсдаме, во время праздника «Волшебство Белой розы». И, если верить инвентарной описи от 1883-го, картины находились в рабочем кабинете крон-принца Фридриха Вильгельма в замке Бабельсберг.