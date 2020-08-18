Никита Пресняков: В «Ледниковом периоде» предпочитаю кататься под тяжёлый рок

"Катался на роликах по кругу"

- Впечатления зашкаливают, это большое испытание, это очень интересно, но и очень сложно - без выходных, ежедневные тренировки. Не успевает восстановиться тело, к тому же за короткие сроки нужно выучить программу.

- Никита, до этого вы умели кататься на коньках?

- Ходил на каток, но, как все обычные люди – катался по кругу на роликах. Но не как фигурист. Не умел ни задом ездить, ни разворачиваться, ни крутиться, ничего. И сложность ещё в том, что за четыре дня я должен успеть подготовить номер к программе. Я вообще не представляю, как это сделать.

- А вам предоставили Наталью Забияко уже как должное, или вы выбирали партнёршу?

- Нет, я никого не выбирал. Просто познакомились, сказали: вот, знакомься, Наталья, теперь будете кататься.

- Сразу как-то сложились у вас спортивные отношения, скажем так?

- Да, в принципе, сразу, и очень легко сотрудничать в этом плане.

- Никита, а почему вы пошли на этот проект, для чего? Для пиара, для денег?

- Ну, во-первых, меня уже несколько раз звали на этот проект. А сейчас есть время в нем участвовать. Во-вторых, пиар мне не нужен абсолютно от Первого канала. Здесь мне интересно, конечно, кататься, именно здесь я опыт получаю.

- А когда музыкальная тема, под которую выступаете, вы как-то влияете, выбираете, или то, что вам дают?

- Мы согласовываем. Я настаиваю, чтобы мне, например, под тяжёлый рок, может быть, кататься. Посмотрим. Надеюсь, что получится.