Куда пойти на выходные 1-3 октября

Фильм «Ничья»: драма 14-летней девушки, родившей ребёнка

Российский фильм молодого режиссёра Лены Ланских внезапно получил приз на престижном фестивале в испанском Сан-Себастьяне аккурат накануне проката. Чем подогрел к себе определённый интерес. Картина типично фестивальная, к этому статусу её приблизил не только сценарий, но и работа профессионалов на этапе монтажа.

Ребёнок в 14 лет в провинциальном российском городе со стандартными обшарпанными пятиэтажками на пустырях, ржавеющими детскими площадками – конечно драма. В фильме ничего не рассказывается о том, как так получилось. Главная героиня – сама ещё ребёнок – пребывает в сплошных метаниях. В школе её больше не ждут. И, возможно, именно при монтаже в ленту удалось добавить пресловутого фестивального сюрреализма, который так любит, например, Кирилл Серебренников, только здесь – в ограниченных дозах.

Развлекательного в картине практически ничего нет, все развлечения проносятся мимо героини. На премьере выяснилось, что у режиссёра была в жизни своя драма – тяжёлая болезнь, химия, постоянный мучительный кашель, из-за которого её выгоняли из съёмных столичных квартир, слёзы – в общем, своё дно. В какой-то момент Лена сказала, что хочет снимать кино, знакомые покрутили пальцем у виска: это возможно только для детей богатых родителей. Но дебютный фильм получился и, возможно, получилась russian dream.

В кинотеатрах с 30 сентября.