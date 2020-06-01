Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 6:28

Куда пойти на выходные 1-3 октября

Кино про родившую школьницу, «Властелин тьмы» в Кремле и вечное искусство

Третьяковская галерея: светлая русская романтика Алексея Венецианова

Государственная Третьяковская галерея открывает выставочный проект, посвящённый классику русского искусства, одному из самых светлых и гармоничных мастеров эпохи романтизма —Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847). Во времена крепостного права он открыл в русском крестьянстве и скромном пейзаже тверской земли особый мир, достойный уважения и любви, таящий в себе источник вдохновения и эстетических переживаний.

Увлечённый идеей воспитания молодых талантов из народа, Венецианов создал собственную художественную школу, ставшую ярким явлением в культурной жизни России. Поэтому наряду с произведениями мастера в экспозиции представлены работы его учеников Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Федора Славянского, Григория Сороки и других.

30 сентября 2021 — 6 февраля 2022. Москва, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке.

Фото: кадр из фильма "Ничья"

Фильм «Ничья»: драма 14-летней девушки, родившей ребёнка

Российский фильм молодого режиссёра Лены Ланских внезапно получил приз на престижном фестивале в испанском Сан-Себастьяне аккурат накануне проката. Чем подогрел к себе определённый интерес. Картина типично фестивальная, к этому статусу её приблизил не только сценарий, но и работа профессионалов на этапе монтажа.

Ребёнок в 14 лет в провинциальном российском городе со стандартными обшарпанными пятиэтажками на пустырях, ржавеющими детскими площадками – конечно драма. В фильме ничего не рассказывается о том, как так получилось. Главная героиня – сама ещё ребёнок – пребывает в сплошных метаниях. В школе её больше не ждут. И, возможно, именно при монтаже в ленту удалось добавить пресловутого фестивального сюрреализма, который так любит, например, Кирилл Серебренников, только здесь – в ограниченных дозах.

Развлекательного в картине практически ничего нет, все развлечения проносятся мимо героини. На премьере выяснилось, что у режиссёра была в жизни своя драма – тяжёлая болезнь, химия, постоянный мучительный кашель, из-за которого её выгоняли из съёмных столичных квартир, слёзы – в общем, своё дно. В какой-то момент Лена сказала, что хочет снимать кино, знакомые покрутили пальцем у виска: это возможно только для детей богатых родителей. Но дебютный фильм получился и, возможно, получилась russian dream.

В кинотеатрах с 30 сентября.

Симфонические рок-хиты от Scorpions до AC/DC с танцующим оркестром

В московском Кремле ожидается программа под названием «Властелин тьмы». Это новое шоу «танцующего» симфонического оркестра Concord Orchestra, которым руководит итальянец Фабио Пирола. Он и выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты будут его верными рыцарями.

Всё время сидеть на месте оркестр не будет: непременно начнут танцевать, импровизировать и создавать присущий рок-музыке драйв. В программе самые известные композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Световые эффекты и видеоинсталляции тоже не позволят зрителям заскучать. Это шоу уже посмотрели более 400 тысяч зрителей в мире. 

Формат мероприятия — Covid-free: вход по QR-коду, свидетельствующему о прививке от коронавируса либо о том, что вы переболели в последние полгода, либо об отрицательном ПЦР-тесте не ранее, чем за 72 часа до мероприятия, а также по паспорту.

3 октября. Москва, Государственный кремлёвский дворец.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 17 часов назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 день назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Культура и ТВ 11 часов назад

Зритель театра незрячих актёров рассказал об их премьере в Твиттере. Теперь труппа готовится к аншлагу

Шоу-бизнес 12 часов назад

Марина Федункив: «Если муж решит завязать с карьерой маркетолога, он может стать отличным поваром»

Культура и ТВ 12 часов назад

Клим Шипенко и Юлия Пересильд готовятся к полёту на МКС

Культура и ТВ 12 часов назад

Виктор Мережко: Чиновники саботируют установку памятной доски Георгию Юматову

Культура и ТВ 13 часов назад

Ридли Скотт обещает продолжение «Гладиатора»

Культура и ТВ 13 часов назад

Как космонавты Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров готовятся к полёту

Культура и ТВ 14 часов назад

Звезда «Доктора Кто» сыграет отравленного в Лондоне Александра Литвиненко

Культура и ТВ 14 часов назад

Ищите на Байконуре: «Вечерний Ургант» в полном составе улетел на космодром вслед за Юлией Пересильд

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Что за скотское отношение ко мне?": автор хита "По полюшку" рассказала о звонке Любы Успенской

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Организм Гузеевой ослаб из-за диет": новые данные о состоянии здоровья теледивы

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Вся в маму": подруга Королевой рассказала о ее американской дочке

Шоу-бизнес 19 часов назад

«Это прекрасно!» Наташа Королева отреагировала на желание Азизы родить в 57 лет

Культура и ТВ 21 час назад

Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Отец Бритни Спирс больше не её опекун

Культура и ТВ 23 часа назад

Фэйсом об тэйбл

Шоу-бизнес 1 день назад

Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят к рождеству в честь 75-летия рокера

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Культура и ТВ 1 день назад

Вадим Демчог: «Я – сам себе психолог»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика