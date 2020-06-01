Куда пойти на выходные 1-3 октября
Кино про родившую школьницу, «Властелин тьмы» в Кремле и вечное искусство
Третьяковская галерея: светлая русская романтика Алексея Венецианова
Государственная Третьяковская галерея открывает выставочный проект, посвящённый классику русского искусства, одному из самых светлых и гармоничных мастеров эпохи романтизма —Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847). Во времена крепостного права он открыл в русском крестьянстве и скромном пейзаже тверской земли особый мир, достойный уважения и любви, таящий в себе источник вдохновения и эстетических переживаний.
Увлечённый идеей воспитания молодых талантов из народа, Венецианов создал собственную художественную школу, ставшую ярким явлением в культурной жизни России. Поэтому наряду с произведениями мастера в экспозиции представлены работы его учеников Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Федора Славянского, Григория Сороки и других.
30 сентября 2021 — 6 февраля 2022. Москва, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке.
Фильм «Ничья»: драма 14-летней девушки, родившей ребёнка
Российский фильм молодого режиссёра Лены Ланских внезапно получил приз на престижном фестивале в испанском Сан-Себастьяне аккурат накануне проката. Чем подогрел к себе определённый интерес. Картина типично фестивальная, к этому статусу её приблизил не только сценарий, но и работа профессионалов на этапе монтажа.
Ребёнок в 14 лет в провинциальном российском городе со стандартными обшарпанными пятиэтажками на пустырях, ржавеющими детскими площадками – конечно драма. В фильме ничего не рассказывается о том, как так получилось. Главная героиня – сама ещё ребёнок – пребывает в сплошных метаниях. В школе её больше не ждут. И, возможно, именно при монтаже в ленту удалось добавить пресловутого фестивального сюрреализма, который так любит, например, Кирилл Серебренников, только здесь – в ограниченных дозах.
Развлекательного в картине практически ничего нет, все развлечения проносятся мимо героини. На премьере выяснилось, что у режиссёра была в жизни своя драма – тяжёлая болезнь, химия, постоянный мучительный кашель, из-за которого её выгоняли из съёмных столичных квартир, слёзы – в общем, своё дно. В какой-то момент Лена сказала, что хочет снимать кино, знакомые покрутили пальцем у виска: это возможно только для детей богатых родителей. Но дебютный фильм получился и, возможно, получилась russian dream.
В кинотеатрах с 30 сентября.
Симфонические рок-хиты от Scorpions до AC/DC с танцующим оркестром
В московском Кремле ожидается программа под названием «Властелин тьмы». Это новое шоу «танцующего» симфонического оркестра Concord Orchestra, которым руководит итальянец Фабио Пирола. Он и выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты будут его верными рыцарями.
Всё время сидеть на месте оркестр не будет: непременно начнут танцевать, импровизировать и создавать присущий рок-музыке драйв. В программе самые известные композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein. Световые эффекты и видеоинсталляции тоже не позволят зрителям заскучать. Это шоу уже посмотрели более 400 тысяч зрителей в мире.
Формат мероприятия — Covid-free: вход по QR-коду, свидетельствующему о прививке от коронавируса либо о том, что вы переболели в последние полгода, либо об отрицательном ПЦР-тесте не ранее, чем за 72 часа до мероприятия, а также по паспорту.
3 октября. Москва, Государственный кремлёвский дворец.